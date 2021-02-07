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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Бетис - Барселона
Бетис - Барселона: обзор матча 07 февраля 2021
Бетис
07.02.2021, воскресенье, 23:00
Испания. Примера, 22 тур
2 : 3
Завершен
Барселона
38'
Б. Иглесиас
75'
В. Руис
59'
Л. Месси
68'
В. Руис (АГ)
87'
Тринкау
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бетис - Барселона
87'
ГОЛ! 2:3!
Тринкау
Замена
С. Каналес
️️️️
Н. Фекир
83'
Замена
Л. Морон
️️️️
Б. Иглесиас
82'
78'
Замена
С. Умтити
️️️️
С. Бускетс
Желтая карточка
В. Руис
77'
ГОЛ! 2:2!
В. Руис
Пас отдал
Н. Фекир
75'
Замена
Г. Родригес
️️️️
П. Акуоку
75'
Замена
К. Тельо
️️️️
Хуанми
75'
74'
Желтая карточка
С. Бускетс
68'
ГОЛ в свои ворота! 1:2!
В. Руис
Замена
Родри
️️️️
А. Руйбаль
65'
64'
Желтая карточка
У. Дембеле
59'
ГОЛ! 1:1!
Л. Месси
Пас отдал
У. Дембеле
57'
Замена
Тринкау
️️️️
М. Пьянич
57'
Замена
Л. Месси
️️️️
Р. Пуч
47'
Желтая карточка
Ф. де Йонг
46'
Замена
Педри
️️️️
М. Брейтуэйт
ГОЛ! 1:0!
Б. Иглесиас
Пас отдал
Эмерсон
38'
12'
Замена
Ф. де Йонг
️️️️
Р. Араухо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бетис
1
Жоэль
ВР
11
Алекс Морено
ЛЗ
2
Айсса Манди
ЦЗ
4
Виктор Руис
ЦЗ
22
Эмерсон
ПЗ
24
Поль Акуоку
ЦП
18
Андрес Гуардадо
ЦП
10
Набиль Фекир
АП
24
Айтор Руйбаль
ПВ
7
Хуанми
ЦФ
7
Борха Иглесиас
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Барселона
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
30
Оскар Мингеса
ЦЗ
33
Рональд Араухо
ЦЗ
2
Клеман Лангле
ЦЗ
5
Серхио Бускетс
ОП
15
Миралем Пьянич
ЦП
10
Рики Пуч
ЦП
10
Усман Дембеле
ПВ
22
Мартин Брейтуэйт
ЦФ
7
Антуан Гризманн
ЦФ
Главный тренер
Рональд Куман
Бетис
13
Даниэль Ребольо
ВР
33
Хуан Миранда
ЛЗ
26
Сидней
ЦЗ
33
Мартин Монтойя
ПЗ
19
Яссин Фекир
ЛВ
37
Кристиан Тельо
ЛВ
10
Вильям Карвалью
ОП
2
Гидо Родригес
ЦП
10
Родри
АП
20
Серхио Каналес
АП
17
Хоакин
ПВ
80
Лорен Морон
ЦФ
Барселона
1
Арнау Тенас
ВР
33
Нето
ВР
23
Хуниор Фирпо
ЛЗ
14
Самуэль Умтити
ЦЗ
8
Серджино Дест
ПЗ
8
Педри
ЦП
35
Матеус Фернандес
ЦП
21
Френки де Йонг
ЦП
10
Лионель Месси
ПВ
7
Тринкау
ЦФ
4-2-2-2
1
Жоэль
11
Алекс Морено
2
Манди
4
Руис
22
Эмерсон
24
Акуоку
18
Гуардадо
10
Фекир
24
Руйбаль
7
Иглесиас
7
Хуанми
4-1-2-1-2
1
тер Стеген
30
Мингеса
33
Араухо
2
Лангле
18
Альба
5
Бускетс
15
Пьянич
10
Пуч
10
Дембеле
7
Гризманн
22
Брейтуэйт
24
Руйбаль
10
Родри
10
Родри
24
Руйбаль
24
Акуоку
2
Родригес
2
Родригес
24
Акуоку
10
Фекир
20
Каналес
20
Каналес
10
Фекир
7
Хуанми
37
Тельо
37
Тельо
7
Хуанми
7
Иглесиас
80
Морон
80
Морон
7
Иглесиас
22
Брейтуэйт
8
Педри
8
Педри
22
Брейтуэйт
5
Бускетс
14
Умтити
14
Умтити
5
Бускетс
33
Араухо
21
де Йонг
21
де Йонг
33
Араухо
10
Пуч
10
Месси
10
Месси
10
Пуч
15
Пьянич
7
Тринкау
7
Тринкау
15
Пьянич
Остались в запасе
Бетис
Барселона
13
Даниэль Ребольо
ВР
19
Яссин Фекир
ЛВ
33
Хуан Миранда
ЛЗ
26
Сидней
ЦЗ
33
Мартин Монтойя
ПЗ
10
Вильям Карвалью
ОП
17
Хоакин
ПВ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
1
Арнау Тенас
ВР
33
Нето
ВР
23
Хуниор Фирпо
ЛЗ
8
Серджино Дест
ПЗ
35
Матеус Фернандес
ЦП
Главный тренер
Рональд Куман
Остались в запасе
13
Даниэль Ребольо
ВР
19
Яссин Фекир
ЛВ
33
Хуан Миранда
ЛЗ
26
Сидней
ЦЗ
33
Мартин Монтойя
ПЗ
10
Вильям Карвалью
ОП
17
Хоакин
ПВ
Остались в запасе
1
Арнау Тенас
ВР
33
Нето
ВР
23
Хуниор Фирпо
ЛЗ
8
Серджино Дест
ПЗ
35
Матеус Фернандес
ЦП
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Главный тренер
Рональд Куман
Статистика матча Бетис - Барселона
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Слован
- : -
24.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
1 : 1
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Сабах
- : -
25.11.2026
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
3 : 2
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Информация о матче
Стадион:
Бенито Вильямарин
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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