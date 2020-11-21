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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Атлетико - Барселона
Атлетико - Барселона: обзор матча 21 ноября 2020
Атлетико
21.11.2020, суббота, 23:00
Испания. Примера, 10 тур
1 : 0
Завершен
Барселона
45+3'
Я. Карраско
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетико - Барселона
Замена
А. Фелипе
️️️️
Я. Карраско
90'
+1
Замена
Ж. Кондогбиа
️️️️
А. Корреа
84'
Замена
Т. Лемар
️️️️
Ж. Феликс
84'
83'
Замена
М. Брейтуэйт
️️️️
М. Пьянич
83'
Замена
Тринкау
️️️️
А. Гризманн
Желтая карточка
Х. Хименес
80'
Желтая карточка
С. Савич
79'
Замена
Д. Коста
️️️️
М. Льоренте
73'
62'
Замена
С. Дест
️️️️
Ж. Пике
57'
Замена
Ф. Коутиньо
️️️️
Педри
ГОЛ! 1:0!
Я. Карраско
Пас отдал
А. Корреа
45'
+3
Желтая карточка
Я. Карраско
26'
Желтая карточка
Коке
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико
13
Ян Облак
ВР
22
Марио Эрмосо
ЦЗ
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
15
Стефан Савич
ЦЗ
2
Киран Триппьер
ПЗ
10
Янник Карраско
ЛВ
14
Маркос Льоренте
ЦП
8
Сауль Ньигес
ЦП
6
Коке
ЦП
10
Анхель Корреа
ПВ
79
Жоау Феликс
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Барселона
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
2
Клеман Лангле
ЦЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
6
Серджи Роберто
ЦП
8
Педри
ЦП
15
Миралем Пьянич
ЦП
21
Френки де Йонг
ЦП
10
Усман Дембеле
ПВ
10
Лионель Месси
ПВ
7
Антуан Гризманн
ЦФ
Главный тренер
Рональд Куман
Атлетико
13
Иво Грбич
ВР
6
Ренан Лоди
ЛЗ
18
Аугусто Фелипе
ЦЗ
2
Рикард Санчес
ЦЗ
7
Витоло
ЛВ
19
Жоффри Кондогбиа
ЦП
20
Тони Мойя
ЦП
18
Тома Лемар
АП
8
Иван Шапоньич
ЦФ
19
Диего Коста
ЦФ
10
Серхио Камельо
ЦФ
Барселона
1
Арнау Тенас
ВР
33
Нето
ВР
23
Хуниор Фирпо
ЛЗ
30
Оскар Мингеса
ЦЗ
8
Серджино Дест
ПЗ
11
Филиппе Коутиньо
ЛВ
10
Рики Пуч
ЦП
10
Карлес Аленья
ЦП
7
Тринкау
ЦФ
22
Мартин Брейтуэйт
ЦФ
4-3-2-1
13
Облак
22
Эрмосо
20
Хименес
15
Савич
2
Триппьер
14
Льоренте
8
Ньигес
6
Коке
10
Карраско
10
Корреа
79
Феликс
3-4-2-1
1
тер Стеген
2
Лангле
3
Пике
18
Альба
8
Педри
15
Пьянич
21
де Йонг
6
Роберто
10
Месси
10
Дембеле
7
Гризманн
79
Феликс
18
Лемар
18
Лемар
79
Феликс
10
Карраско
18
Фелипе
18
Фелипе
10
Карраско
10
Корреа
19
Кондогбиа
19
Кондогбиа
10
Корреа
14
Льоренте
19
Коста
19
Коста
14
Льоренте
8
Педри
11
Коутиньо
11
Коутиньо
8
Педри
3
Пике
8
Дест
8
Дест
3
Пике
7
Гризманн
7
Тринкау
7
Тринкау
7
Гризманн
15
Пьянич
22
Брейтуэйт
22
Брейтуэйт
15
Пьянич
Остались в запасе
Атлетико
Барселона
13
Иво Грбич
ВР
6
Ренан Лоди
ЛЗ
2
Рикард Санчес
ЦЗ
20
Тони Мойя
ЦП
7
Витоло
ЛВ
8
Иван Шапоньич
ЦФ
10
Серхио Камельо
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
30
Оскар Мингеса
ЦЗ
1
Арнау Тенас
ВР
33
Нето
ВР
23
Хуниор Фирпо
ЛЗ
10
Рики Пуч
ЦП
10
Карлес Аленья
ЦП
Главный тренер
Рональд Куман
Остались в запасе
13
Иво Грбич
ВР
6
Ренан Лоди
ЛЗ
2
Рикард Санчес
ЦЗ
20
Тони Мойя
ЦП
7
Витоло
ЛВ
8
Иван Шапоньич
ЦФ
10
Серхио Камельо
ЦФ
Остались в запасе
30
Оскар Мингеса
ЦЗ
1
Арнау Тенас
ВР
33
Нето
ВР
23
Хуниор Фирпо
ЛЗ
10
Рики Пуч
ЦП
10
Карлес Аленья
ЦП
Главный тренер
Диего Симеоне
Главный тренер
Рональд Куман
Статистика матча Атлетико - Барселона
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
0
Матчи команд
Атлетико
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
- : -
25.11.2026
Викинг
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
0 : 3
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Сабах
- : -
25.11.2026
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
3 : 2
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Информация о матче
Стадион:
Рияд Эйр Метрополитано
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