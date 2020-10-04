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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Барселона - Севилья
Барселона - Севилья: обзор матча 04 октября 2020
Барселона
04.10.2020, воскресенье, 22:00
Испания. Примера, 5 тур
1 : 1
Завершен
Севилья
10'
Ф. Коутиньо
8'
Л. де Йонг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Барселона - Севилья
87'
Желтая карточка
Н. Гудель
85'
Замена
О. Родригес
️️️️
Л. де Йонг
85'
Замена
О. Торрес
️️️️
Х. Хордан
78'
Замена
Н. Гудель
️️️️
И. Ракитич
Желтая карточка
М. Пьянич
77'
Замена
С. Дест
️️️️
Ж. Альба
75'
Замена
М. Пьянич
️️️️
Ф. Коутиньо
75'
62'
Замена
Ю. Эн-Несири
️️️️
Л. Окампос
61'
Замена
М. Эль-Хаддади
️️️️
Сусо
Замена
Педри
️️️️
А. Фати
61'
Замена
Тринкау
️️️️
А. Гризманн
61'
ГОЛ! 1:1!
Ф. Коутиньо
10'
8'
ГОЛ! 0:1!
Л. де Йонг
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Барселона
33
Нето
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
33
Рональд Араухо
ЦЗ
11
Филиппе Коутиньо
ЛВ
31
Ансу Фати
ЛВ
5
Серхио Бускетс
ОП
6
Серджи Роберто
ЦП
21
Френки де Йонг
ЦП
10
Лионель Месси
ПВ
7
Антуан Гризманн
ЦФ
Главный тренер
Рональд Куман
Севилья
37
Яссин Буну
ВР
21
Маркос Акунья
ЛЗ
23
Жюль Кунде
ЦЗ
34
Диего Карлос
ЦЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
7
Лукас Окампос
ЛВ
5
Фернандо
ОП
11
Иван Ракитич
ЦП
19
Хоан Хордан
ЦП
10
Сусо
ПВ
26
Люк де Йонг
ЦФ
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Барселона
1
Арнау Тенас
ВР
1
Иньяки Пенья
ВР
15
Сантьяго Рамос Минго
ЦЗ
8
Серджино Дест
ПЗ
23
Конрад де ла Фуэнте
ЛВ
8
Педри
ЦП
10
Карлес Аленья
ЦП
10
Рики Пуч
ЦП
15
Миралем Пьянич
ЦП
10
Усман Дембеле
ПВ
22
Мартин Брейтуэйт
ЦФ
7
Тринкау
ЦФ
Севилья
13
Хави Диас
ВР
31
Томаш Вацлик
ВР
18
Серхио Эскудеро
ЛЗ
21
Серхи Гомес
ЦЗ
24
Алехандро Посо
ПЗ
8
Неманья Гудель
ЦП
8
Оливер Торрес
ЦП
14
Оскар Родригес
АП
20
Франко Васкес
АП
16
Мунир Эль-Хаддади
ЦФ
14
Карлос Фернандес Луна
ЦФ
21
Юссеф Эн-Несири
ЦФ
3-1-2-3-1
33
Нето
18
Альба
33
Араухо
3
Пике
5
Бускетс
6
Роберто
21
де Йонг
31
Фати
11
Коутиньо
10
Месси
7
Гризманн
4-1-2-2-1
37
Буну
16
Навас
23
Кунде
34
Карлос
21
Акунья
5
Фернандо
11
Ракитич
19
Хордан
10
Сусо
7
Окампос
26
де Йонг
31
Фати
8
Педри
8
Педри
31
Фати
18
Альба
8
Дест
8
Дест
18
Альба
11
Коутиньо
15
Пьянич
15
Пьянич
11
Коутиньо
7
Гризманн
7
Тринкау
7
Тринкау
7
Гризманн
26
де Йонг
14
Родригес
14
Родригес
26
де Йонг
11
Ракитич
8
Гудель
8
Гудель
11
Ракитич
19
Хордан
8
Торрес
8
Торрес
19
Хордан
10
Сусо
16
Эль-Хаддади
16
Эль-Хаддади
10
Сусо
7
Окампос
21
Эн-Несири
21
Эн-Несири
7
Окампос
Остались в запасе
Барселона
Севилья
1
Арнау Тенас
ВР
15
Сантьяго Рамос Минго
ЦЗ
23
Конрад де ла Фуэнте
ЛВ
1
Иньяки Пенья
ВР
10
Карлес Аленья
ЦП
10
Рики Пуч
ЦП
10
Усман Дембеле
ПВ
22
Мартин Брейтуэйт
ЦФ
Главный тренер
Рональд Куман
24
Алехандро Посо
ПЗ
13
Хави Диас
ВР
31
Томаш Вацлик
ВР
18
Серхио Эскудеро
ЛЗ
21
Серхи Гомес
ЦЗ
20
Франко Васкес
АП
14
Карлос Фернандес Луна
ЦФ
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Остались в запасе
1
Арнау Тенас
ВР
15
Сантьяго Рамос Минго
ЦЗ
23
Конрад де ла Фуэнте
ЛВ
1
Иньяки Пенья
ВР
10
Карлес Аленья
ЦП
10
Рики Пуч
ЦП
10
Усман Дембеле
ПВ
22
Мартин Брейтуэйт
ЦФ
Остались в запасе
24
Алехандро Посо
ПЗ
13
Хави Диас
ВР
31
Томаш Вацлик
ВР
18
Серхио Эскудеро
ЛЗ
21
Серхи Гомес
ЦЗ
20
Франко Васкес
АП
14
Карлос Фернандес Луна
ЦФ
Главный тренер
Рональд Куман
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Статистика матча Барселона - Севилья
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Сабах
- : -
25.11.2026
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
3 : 2
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Севилья
Испания. Примера, 14 тур
Реал Сосьедад
- : -
29.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
1 : 1
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Информация о матче
Стадион:
Камп Ноу
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