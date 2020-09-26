Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Бетис - Реал
Бетис - Реал: обзор матча 26 сентября 2020
Бетис
26.09.2020, суббота, 22:00
Испания. Примера, 3 тур
2 : 3
Завершен
Реал
35'
А. Манди
37'
В. Карвалью
14'
Ф. Вальверде
48'
Эмерсон (АГ)
82'
С. Рамос (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бетис - Реал
Желтая карточка
А. Манди
90'
+1
Желтая карточка
С. Каналес
84'
82'
ГОЛ с пенальти! 2:3!
С. Рамос
Желтая карточка
М. Бартра
81'
Замена
Л. Морон
️️️️
Н. Фекир
73'
72'
Замена
Б. Майорал
️️️️
Л. Йович
Замена
М. Монтойя
️️️️
А. Санабрия
69'
Красная карточка
Эмерсон
67'
Замена
К. Тельо
️️️️
Хоакин
63'
53'
Желтая карточка
Л. Модрич
48'
ГОЛ в свои ворота! 2:2!
Эмерсон
46'
Замена
Иско
️️️️
М. Эдегор
45'
+1
Замена
Л. Модрич
️️️️
Т. Кроос
42'
Желтая карточка
Д. Карвахаль
Желтая карточка
Г. Родригес
40'
ГОЛ! 2:1!
В. Карвалью
Пас отдал
Н. Фекир
37'
ГОЛ! 1:1!
А. Манди
Пас отдал
С. Каналес
35'
14'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Вальверде
Пас отдал
К. Бензема
Желтая карточка
Эмерсон
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бетис
1
Жоэль
ВР
11
Алекс Морено
ЛЗ
2
Айсса Манди
ЦЗ
5
Марк Бартра
ЦЗ
22
Эмерсон
ПЗ
10
Вильям Карвалью
ОП
2
Гидо Родригес
ЦП
10
Набиль Фекир
АП
20
Серхио Каналес
АП
17
Хоакин
ПВ
19
Антонио Санабрия
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Реал
1
Тибо Куртуа
ВР
23
Ферлан Менди
ЛЗ
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
93
Серхио Рамос
ЦЗ
14
Дани Карвахаль
ПЗ
5
Каземиро
ОП
8
Федерико Вальверде
ЦП
8
Тони Кроос
ЦП
8
Мартин Эдегор
АП
9
Лука Йович
ЦФ
9
Карим Бензема
ЦФ
Главный тренер
Зинедин Зидан
Бетис
13
Даниэль Ребольо
ВР
2
Фран Дельгадо
ЦЗ
4
Виктор Руис
ЦЗ
26
Сидней
ЦЗ
33
Мартин Монтойя
ПЗ
37
Кристиан Тельо
ЛВ
24
Поль Акуоку
ЦП
24
Айтор Руйбаль
ПВ
80
Лорен Морон
ЦФ
7
Борха Иглесиас
ЦФ
7
Хуанми
ЦФ
Реал
13
Диего Альтубе
ВР
13
Андрей Лунин
ВР
6
Начо
ЦЗ
20
Альваро Одриосола
ПЗ
7
Винисиус
ЛВ
20
Лука Модрич
ЦП
22
Иско
АП
11
Родриго
ПВ
17
Лукас Васкес
ПВ
9
Борха Майорал
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Жоэль
11
Алекс Морено
2
Манди
5
Бартра
22
Эмерсон
10
Карвалью
2
Родригес
10
Фекир
20
Каналес
17
Хоакин
19
Санабрия
4-1-2-1-2
1
Куртуа
14
Карвахаль
19
Варан
93
Рамос
23
Менди
5
Каземиро
8
Вальверде
8
Кроос
8
Эдегор
9
Бензема
9
Йович
19
Санабрия
33
Монтойя
33
Монтойя
19
Санабрия
17
Хоакин
37
Тельо
37
Тельо
17
Хоакин
10
Фекир
80
Морон
80
Морон
10
Фекир
8
Кроос
20
Модрич
20
Модрич
8
Кроос
8
Эдегор
22
Иско
22
Иско
8
Эдегор
9
Йович
9
Майорал
9
Майорал
9
Йович
Остались в запасе
Бетис
Реал
13
Даниэль Ребольо
ВР
2
Фран Дельгадо
ЦЗ
24
Поль Акуоку
ЦП
24
Айтор Руйбаль
ПВ
4
Виктор Руис
ЦЗ
26
Сидней
ЦЗ
7
Борха Иглесиас
ЦФ
7
Хуанми
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
11
Родриго
ПВ
7
Винисиус
ЛВ
13
Диего Альтубе
ВР
13
Андрей Лунин
ВР
6
Начо
ЦЗ
20
Альваро Одриосола
ПЗ
17
Лукас Васкес
ПВ
Главный тренер
Зинедин Зидан
Остались в запасе
13
Даниэль Ребольо
ВР
2
Фран Дельгадо
ЦЗ
24
Поль Акуоку
ЦП
24
Айтор Руйбаль
ПВ
4
Виктор Руис
ЦЗ
26
Сидней
ЦЗ
7
Борха Иглесиас
ЦФ
7
Хуанми
ЦФ
Остались в запасе
11
Родриго
ПВ
7
Винисиус
ЛВ
13
Диего Альтубе
ВР
13
Андрей Лунин
ВР
6
Начо
ЦЗ
20
Альваро Одриосола
ПЗ
17
Лукас Васкес
ПВ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Главный тренер
Зинедин Зидан
Статистика матча Бетис - Реал
5
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
5
2
Матчи команд
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Слован
- : -
24.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
1 : 1
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
- : -
24.11.2026
ПСВ
Испания. Примера, 13 тур
Реал
2 : 1
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Информация о матче
Стадион:
Бенито Вильямарин
Новости команд
Все
Бетис
Реал
Моуринью устроил взбучку защитнику «Реала» на тренировке
Вчера, 22:05
Топ-10 претендентов на победу в Лиге чемпионов по версии ESPN
Вчера, 22:00
Моуринью не поддержал идею Луиса Энрике: «Ни за что не пошел бы на это!»
Вчера, 16:58
«Слован» – «Бетис» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 24 ноября 2026
Вчера, 11:06
«Реал» – «ПСВ» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 24 ноября 2026
Вчера, 11:04
«Слован» – «Бетис» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 24 ноября 2026
Вчера, 11:06
Лига чемпионов: шансы «Слована» и «Бетиса» на победу в матче 5 тура
Вчера, 10:47
«Севилья» – «Бетис»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Ла Лига: шансы «Севильи» и «Бетиса» на победу в матче 13-го тура
20 ноября
Агенты Кучо Эрнандеса высказались об интересе ЦСКА
19 ноября
1
Моуринью устроил взбучку защитнику «Реала» на тренировке
Вчера, 22:05
Топ-10 претендентов на победу в Лиге чемпионов по версии ESPN
Вчера, 22:00
Моуринью не поддержал идею Луиса Энрике: «Ни за что не пошел бы на это!»
Вчера, 16:58
«Реал» – «ПСВ» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 24 ноября 2026
Вчера, 11:04
Лига чемпионов: шансы «Реала» и ПСВ на победу в матче 5-го тура
Вчера, 10:42
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+