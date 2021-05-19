Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Морейренcе - Фамаликан
Морейренcе - Фамаликан: обзор матча 19 мая 2021
Морейренcе
19.05.2021, среда, 22:00
Португалия. Примейра, 34 тур
3 : 0
Завершен
Фамаликан
23'
Ф. Пирес
44'
Ф. Пирес
84'
A. Silva
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Морейренcе - Фамаликан
Желтая карточка
С. Витория
90'
+2
Замена
Ян
️️️️
Ф. Пирес
88'
Замена
С. Мане
️️️️
Ибрахима
85'
ГОЛ! 3:0!
A. Silva
84'
81'
Замена
А. Силва
️️️️
И. Хайме
Замена
A. Soares
️️️️
А. Луис
80'
Замена
Р. Мартинс
️️️️
Ф. Соареш
79'
67'
Замена
J. Neto
️️️️
Э. Тавареш
51'
Желтая карточка
D. Figueiras
46'
Замена
М. Угарте
️️️️
Г. Ассунсао
46'
Замена
К. Валенсуэла
️️️️
И. Родригес
46'
Замена
E. Herrera
️️️️
К. Вердонк
ГОЛ! 2:0!
Ф. Пирес
44'
Желтая карточка
A. Silva
43'
33'
Желтая карточка
К. Вердонк
ГОЛ! 1:0!
Ф. Пирес
Пас отдал
A. Silva
23'
Желтая карточка
L. Rosic
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Морейренcе
5
Абду Конте
ЦЗ
33
Lazar Rosic
ЦЗ
19
Стивен Витория
ЦЗ
1
Матеус Силва
ПЗ
14
Фелипе Пирес
ЦП
6
Фабио Пачеко
ЦП
8
Ибрахима
ЦП
22
Филипе Соареш
АП
16
Miguel Oliveira
ЦФ
9
Андре Луис
ЦФ
33
Anderson Silva
ЦФ
Главный тренер
Мигел Леал
Фамаликан
1
Луис Жуниор
ВР
6
Срджан Бабич
ЦЗ
5
Риччели
ЦЗ
7
Diogo Figueiras
ЦЗ
24
Кельвин Вердонк
ЦЗ
24
Иван Хайме
ЛВ
12
Густаво Ассунсао
ЦП
88
Пепе
ЦП
15
Алешандре Гедеш
ЦФ
7
Иво Родригес
ЦФ
19
Эриберту Тавареш
ЦФ
Главный тренер
Жоау Педру Соуза
Морейренcе
5
Anthony D'Alberto
ЦЗ
25
Afonso Figueiredo
ЦЗ
16
Сори Мане
ЦП
6
Alex Soares
ЦП
18
Ян
ПВ
1
Kewin
ЦФ
9
Рафаэл Мартинс
ЦФ
11
Jefferson
ЦФ
20
Lucas Rodrigues
ЦФ
Фамаликан
1
Вана Алвес
ВР
3
Патрик Вильям
ЦЗ
5
Диогу Кейруш
ЦЗ
5
Мануэль Угарте
ОП
23
Божидар Краев
ЦП
3
Edwin Herrera
ЦФ
21
Карлос Валенсуэла
ЦФ
33
Андерсон Силва
ЦФ
80
João Neto
ЦФ
4-3-1-3
5
Конте
33
19
Витория
1
Силва
14
Пирес
6
Пачеко
8
Ибрахима
22
Соареш
33
9
Луис
16
4-2-1-3
1
Жуниор
5
Риччели
7
24
Вердонк
6
Бабич
12
Ассунсао
88
Пепе
24
Хайме
19
Тавареш
7
Родригес
15
Гедеш
22
Соареш
9
Мартинс
9
Мартинс
22
Соареш
14
Пирес
18
Ян
18
Ян
14
Пирес
8
Ибрахима
16
Мане
16
Мане
8
Ибрахима
9
Луис
6
6
9
Луис
24
Вердонк
3
3
24
Вердонк
7
Родригес
21
Валенсуэла
21
Валенсуэла
7
Родригес
12
Ассунсао
5
Угарте
5
Угарте
12
Ассунсао
24
Хайме
33
Силва
33
Силва
24
Хайме
19
Тавареш
80
80
19
Тавареш
Остались в запасе
Морейренcе
Фамаликан
1
Kewin
ЦФ
11
Jefferson
ЦФ
20
Lucas Rodrigues
ЦФ
5
Anthony D'Alberto
ЦЗ
25
Afonso Figueiredo
ЦЗ
Главный тренер
Мигел Леал
1
Вана Алвес
ВР
3
Патрик Вильям
ЦЗ
5
Диогу Кейруш
ЦЗ
23
Божидар Краев
ЦП
Главный тренер
Жоау Педру Соуза
Остались в запасе
1
Kewin
ЦФ
11
Jefferson
ЦФ
20
Lucas Rodrigues
ЦФ
5
Anthony D'Alberto
ЦЗ
25
Afonso Figueiredo
ЦЗ
Остались в запасе
1
Вана Алвес
ВР
3
Патрик Вильям
ЦЗ
5
Диогу Кейруш
ЦЗ
23
Божидар Краев
ЦП
Главный тренер
Мигел Леал
Главный тренер
Жоау Педру Соуза
Статистика матча Морейренcе - Фамаликан
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Морейренcе
Португалия. Примейра, 12 тур
Морейренcе
- : -
28.11.2026
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 11 тур
Спортинг
1 : 0
07.11.2026
Морейренcе
Португалия. Примейра, 10 тур
Морейренcе
2 : 1
31.10.2026
Эштрела
Португалия. Примейра, 9 тур
Эшторил
1 : 3
25.10.2026
Морейренcе
Португалия. Примейра, 8 тур
Морейренcе
0 : 1
09.10.2026
Жил Висенте
Португалия. Примейра, 7 тур
Витория Гимараеш
1 : 1
20.09.2026
Морейренcе
Фамаликан
Португалия. Примейра, 12 тур
Бенфика
- : -
30.11.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 11 тур
Фамаликан
1 : 0
06.11.2026
Арука
Португалия. Примейра, 10 тур
Брага
3 : 0
01.11.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 9 тур
Риу Аве
0 : 4
25.10.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 8 тур
Фамаликан
1 : 4
12.10.2026
Алверка
Португалия. Примейра, 7 тур
Насьональ
0 : 4
19.09.2026
Фамаликан
Информация о матче
Стадион:
Эстадио Комендадор Хоаким де Алмейда Фрейтас
Новости команд
Все
Морейренcе
Фамаликан
Российский вратарь впервые за 10 месяцев сыграл за португальский клуб
20 октября
«Санта-Клара» – «Фамаликан»: кто победит в матче 3 тура чемпионата Португалии 2026/2027
22 августа
Список самых дорогих вратарей России
2025.12.30 13:36
ЦСКА отказался от варианта с игроком из чемпионата Китая
2025.07.31 08:41
Российский вратарь продлил контракт с португальским клубом
2025.06.18 11:55
3
Прогноз на точный счeт матча «АВС» – «Морейренсе»: Примейра, 17 мая 2025
2025.05.16 13:34
Прогноз на точный счет матча «Морейренсе» – «Эшторил»: Примейра, 11 мая 2025
2025.05.10 18:11
«Порту» – «Морейренсе»: прогноз и ставки на матч 2 мая 2025 с коэффициентом 1.50
2025.05.01 10:07
Российский вратарь провел 3-й матч на ноль в чемпионате Португалии
2024.09.23 09:24
2
A Bola: «Краснодар» предложил 9 миллионов за хавбека «Морейренсе» Шикинью
2019.04.05 14:16
6
Российский вратарь впервые за 10 месяцев сыграл за португальский клуб
20 октября
«Санта-Клара» – «Фамаликан»: кто победит в матче 3 тура чемпионата Португалии 2026/2027
22 августа
Список самых дорогих вратарей России
2025.12.30 13:36
ЦСКА отказался от варианта с игроком из чемпионата Китая
2025.07.31 08:41
Российский вратарь продлил контракт с португальским клубом
2025.06.18 11:55
3
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+