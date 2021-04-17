Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Морейренcе - Тондела
Морейренcе - Тондела: обзор матча 17 апреля 2021
Морейренcе
17.04.2021, суббота, 17:30
Португалия. Примейра, 27 тур
2 : 3
Завершен
Тондела
28'
С. Витория
43'
Р. Мартинс
4'
М. Гонсалес
10'
М. Гонсалес
12'
М. Гонсалес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Морейренcе - Тондела
Вторая желтая
С. Витория
90'
+4
Желтая карточка
A. Soares
90'
+1
Замена
L. Rodrigues
️️️️
Ф. Соареш
90'
85'
Замена
E. Martínez
️️️️
R. Alves
81'
Желтая карточка
Y. Tavares
Замена
A. Soares
️️️️
A. D'Alberto
80'
79'
Замена
С. Агра
️️️️
R. Barbosa
79'
Замена
T. Strkalj
️️️️
М. Гонсалес
Желтая карточка
Д. Симао
78'
72'
Замена
Т. Алмейда
️️️️
B.
72'
Замена
П. Аугусто
️️️️
Р. Олабе
62'
Желтая карточка
B.
61'
Желтая карточка
Ж. Педру
59'
Желтая карточка
R. Alves
Замена
A. Silva
️️️️
Ян
46'
ГОЛ! 2:3!
Р. Мартинс
Пас отдал
Г. Франку
43'
Желтая карточка
А. Конте
41'
ГОЛ! 1:3!
С. Витория
Пас отдал
Р. Мартинс
28'
Желтая карточка
С. Витория
20'
12'
ГОЛ! 0:3!
М. Гонсалес
Пас отдал
Д. Мурильо
10'
ГОЛ! 0:2!
М. Гонсалес
Пас отдал
R. Barbosa
4'
ГОЛ! 0:1!
М. Гонсалес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Морейренcе
14
Матеус Пасинато
ВР
5
Anthony D'Alberto
ЦЗ
33
Lazar Rosic
ЦЗ
19
Стивен Витория
ЦЗ
5
Абду Конте
ЦЗ
8
Давид Симао
ЦП
17
Гонсалу Франку
ЦП
14
Фелипе Пирес
ЦП
22
Филипе Соареш
АП
18
Ян
ПВ
9
Рафаэл Мартинс
ЦФ
Главный тренер
Мигел Леал
Тондела
88
Pedro Trigueira
ВР
20
Филипе Феррейра
ЦЗ
34
Ricardo Alves
ЦЗ
23
Yohan Tavares
ЦЗ
2
Bebeto
ЦЗ
16
Роберто Олабе
ЦП
16
Хауме Грау
ЦП
8
Жоау Педру
ЦП
7
Джон Мурильо
ЦП
9
Марио Гонсалес
ЦФ
10
Rafael Barbosa
ЦФ
Морейренcе
5
Науэль Феррарези
ЦЗ
25
Afonso Figueiredo
ЦЗ
6
Alex Soares
ЦП
6
Фабио Пачеко
ЦП
23
Abdoulaye Ba
ЦФ
20
Lucas Rodrigues
ЦФ
11
Jefferson
ЦФ
1
Kewin
ЦФ
33
Anderson Silva
ЦФ
Тондела
30
Бабакар Ниасс
ВР
3
Абдель Медиуб
ЦЗ
19
Тиагу Алмейда
ЦЗ
28
Педро Аугусто
ЦП
5
JoÃ£o Jaquite
ЦП
21
Enzo Martínez
ЦФ
7
Сальвадор Агра
ЦФ
19
Tomislav Strkalj
ЦФ
18
Тельмо Арканджо
РФ
4-3-2-1
14
Пасинато
5
19
Витория
5
Конте
33
8
Симао
17
Франку
14
Пирес
22
Соареш
18
Ян
9
Мартинс
4-4-2
88
34
23
2
20
Феррейра
16
Грау
8
Педру
7
Мурильо
16
Олабе
10
9
Гонсалес
22
Соареш
20
20
22
Соареш
5
6
6
5
18
Ян
33
33
18
Ян
34
21
21
34
10
7
Агра
7
Агра
10
2
19
Алмейда
19
Алмейда
2
16
Олабе
28
Аугусто
28
Аугусто
16
Олабе
9
Гонсалес
19
19
9
Гонсалес
Остались в запасе
Морейренcе
Тондела
23
Abdoulaye Ba
ЦФ
11
Jefferson
ЦФ
5
Науэль Феррарези
ЦЗ
1
Kewin
ЦФ
25
Afonso Figueiredo
ЦЗ
6
Фабио Пачеко
ЦП
Главный тренер
Мигел Леал
3
Абдель Медиуб
ЦЗ
18
Тельмо Арканджо
РФ
30
Бабакар Ниасс
ВР
5
JoÃ£o Jaquite
ЦП
Остались в запасе
23
Abdoulaye Ba
ЦФ
11
Jefferson
ЦФ
5
Науэль Феррарези
ЦЗ
1
Kewin
ЦФ
25
Afonso Figueiredo
ЦЗ
6
Фабио Пачеко
ЦП
Остались в запасе
3
Абдель Медиуб
ЦЗ
18
Тельмо Арканджо
РФ
30
Бабакар Ниасс
ВР
5
JoÃ£o Jaquite
ЦП
Главный тренер
Мигел Леал
Статистика матча Морейренcе - Тондела
4
1
4
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Морейренcе
Португалия. Примейра, 12 тур
Морейренcе
- : -
28.11.2026
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 11 тур
Спортинг
1 : 0
07.11.2026
Морейренcе
Португалия. Примейра, 10 тур
Морейренcе
2 : 1
31.10.2026
Эштрела
Португалия. Примейра, 9 тур
Эшторил
1 : 3
25.10.2026
Морейренcе
Португалия. Примейра, 8 тур
Морейренcе
0 : 1
09.10.2026
Жил Висенте
Португалия. Примейра, 7 тур
Витория Гимараеш
1 : 1
20.09.2026
Морейренcе
Тондела
Португалия. Примейра, 34 тур
Арука
3 : 1
16.05.2026
Тондела
Португалия. Примейра, 33 тур
Тондела
2 : 0
11.05.2026
Морейренcе
Португалия. Примейра, 32 тур
Каза Пиа
0 : 1
03.05.2026
Тондела
Португалия. Примейра, 26 тур
Спортинг
2 : 2
29.04.2026
Тондела
Португалия. Примейра, 31 тур
Тондела
0 : 2
25.04.2026
Насьональ
Информация о матче
Стадион:
Эстадио Комендадор Хоаким де Алмейда Фрейтас
Новости команд
Все
Морейренcе
Тондела
Махачкалинское «Динамо» купило нападающего сборной Анголы
2025.09.11 17:17
1
«Пари НН» поборется с «Сочи» за ангольского форварда
2025.07.31 13:13
Прогноз на точный счeт матча «АВС» – «Морейренсе»: Примейра, 17 мая 2025
2025.05.16 13:34
Прогноз на точный счет матча «Морейренсе» – «Эшторил»: Примейра, 11 мая 2025
2025.05.10 18:11
«Порту» – «Морейренсе»: прогноз и ставки на матч 2 мая 2025 с коэффициентом 1.50
2025.05.01 10:07
Прогноз на точный счeт матча «АВС» – «Морейренсе»: Примейра, 17 мая 2025
2025.05.16 13:34
Прогноз на точный счет матча «Морейренсе» – «Эшторил»: Примейра, 11 мая 2025
2025.05.10 18:11
«Порту» – «Морейренсе»: прогноз и ставки на матч 2 мая 2025 с коэффициентом 1.50
2025.05.01 10:07
Российский вратарь провел 3-й матч на ноль в чемпионате Португалии
2024.09.23 09:24
2
A Bola: «Краснодар» предложил 9 миллионов за хавбека «Морейренсе» Шикинью
2019.04.05 14:16
6
Махачкалинское «Динамо» купило нападающего сборной Анголы
2025.09.11 17:17
1
«Пари НН» поборется с «Сочи» за ангольского форварда
2025.07.31 13:13
«Пицци – сын суки». Помимо нападения на автобус команды фанаты «Бенфики» после ничьей с «Тонделой» атаковали дома игроков
2020.06.05 19:24
7
Примейра. «Бенфика» сыграла вничью с «Тонделой» и догнала лидирующий «Порту»
2020.06.04 23:25
1
Агент Петковича: «Будучи в «Спартаке», Марко отдавал мне и человеку, познакомившему нас, по 150 тысяч за год контракта»
2020.04.21 21:35
2
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+