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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Жил Висенте - Морейренcе
Жил Висенте - Морейренcе: обзор матча 11 апреля 2021
Жил Висенте
11.04.2021, воскресенье, 17:00
Португалия. Примейра, 26 тур
1 : 2
Завершен
Морейренcе
47'
П. Маркеш
19'
Р. Мартинс (П)
72'
И. Ногейра (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Жил Висенте - Морейренcе
90'
Замена
Д. Симао
️️️️
Ф. Соареш
Замена
Паулиньо
️️️️
Ж. Перейра
82'
78'
Замена
Н. Феррарези
️️️️
Ф. Пирес
72'
ГОЛ в свои ворота! 1:2!
И. Ногейра
Замена
С. Лино
️️️️
Лоуренси
71'
70'
Замена
А. Луис
️️️️
Р. Мартинс
70'
Замена
️️️️
A. Silva
Замена
A. Leautey
️️️️
К. Фуджимото
65'
Замена
И. Барай
️️️️
П. Маркеш
65'
Желтая карточка
И. Ногейра
60'
Желтая карточка
К. Гонсалвеш
57'
ГОЛ! 1:1!
П. Маркеш
47'
Замена
В. Карвальо
️️️️
Ж. Афонсо
46'
40'
Желтая карточка
Ф. Соареш
19'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Р. Мартинс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Жил Висенте
33
Denis
ВР
40
Игор Ногейра
ЦЗ
26
Рубен Фернандеш
ЦЗ
2
Жоэль Перейра
ПЗ
8
Педринью
ЦП
21
Жоао Афонсо
ЦП
5
Клауде Гонсалвеш
ЦП
19
Каня Фуджимото
АП
31
Talocha
ЦФ
43
Педру Маркеш
ЦФ
7
Лоуренси
ЦФ
Главный тренер
Тоже Марреко
Морейренcе
14
Матеус Пасинато
ВР
5
Абду Конте
ЦЗ
33
Lazar Rosic
ЦЗ
5
Anthony D'Alberto
ЦЗ
19
Стивен Витория
ЦЗ
17
Гонсалу Франку
ЦП
6
Фабио Пачеко
ЦП
14
Фелипе Пирес
ЦП
22
Филипе Соареш
АП
9
Рафаэл Мартинс
ЦФ
33
Anderson Silva
ЦФ
Главный тренер
Мигел Леал
Жил Висенте
27
Паулиньо
ЦЗ
55
Энрике Гомеш
ЦЗ
5
Родригао
ЦЗ
6
Витор Карвальо
ЦП
1
Quentin Beunardeau
ЦФ
50
Antoine Leautey
ЦФ
97
Guilherme Mantuan
ЦФ
77
Ив Барай
ЦФ
16
Самуэль Лино
ЦФ
Морейренcе
5
Науэль Феррарези
ЦЗ
25
Afonso Figueiredo
ЦЗ
1
Матеус Силва
ПЗ
8
Давид Симао
ЦП
6
Alex Soares
ЦП
18
Ян
ПВ
9
Андре Луис
ЦФ
11
Jefferson
ЦФ
1
Kewin
ЦФ
3-3-1-3
33
40
Ногейра
26
Фернандеш
2
Перейра
8
Педринью
21
Афонсо
5
Гонсалвеш
19
Фуджимото
7
Лоуренси
43
Маркеш
31
4-3-1-2
14
Пасинато
33
5
19
Витория
5
Конте
17
Франку
6
Пачеко
14
Пирес
22
Соареш
33
9
Мартинс
19
Фуджимото
50
50
19
Фуджимото
2
Перейра
27
Паулиньо
27
Паулиньо
2
Перейра
21
Афонсо
6
Карвальо
6
Карвальо
21
Афонсо
43
Маркеш
77
Барай
77
Барай
43
Маркеш
7
Лоуренси
16
Лино
16
Лино
7
Лоуренси
9
Мартинс
9
Луис
9
Луис
9
Мартинс
22
Соареш
8
Симао
8
Симао
22
Соареш
14
Пирес
5
Феррарези
5
Феррарези
14
Пирес
Остались в запасе
Жил Висенте
Морейренcе
1
Quentin Beunardeau
ЦФ
97
Guilherme Mantuan
ЦФ
55
Энрике Гомеш
ЦЗ
5
Родригао
ЦЗ
Главный тренер
Тоже Марреко
18
Ян
ПВ
11
Jefferson
ЦФ
1
Матеус Силва
ПЗ
1
Kewin
ЦФ
25
Afonso Figueiredo
ЦЗ
6
Alex Soares
ЦП
Главный тренер
Мигел Леал
Остались в запасе
1
Quentin Beunardeau
ЦФ
97
Guilherme Mantuan
ЦФ
55
Энрике Гомеш
ЦЗ
5
Родригао
ЦЗ
Остались в запасе
18
Ян
ПВ
11
Jefferson
ЦФ
1
Матеус Силва
ПЗ
1
Kewin
ЦФ
25
Afonso Figueiredo
ЦЗ
6
Alex Soares
ЦП
Главный тренер
Тоже Марреко
Главный тренер
Мигел Леал
Статистика матча Жил Висенте - Морейренcе
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Жил Висенте
Португалия. Примейра, 12 тур
Жил Висенте
- : -
29.11.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 11 тур
Санта-Клара
1 : 2
08.11.2026
Жил Висенте
Португалия. Примейра, 10 тур
Жил Висенте
0 : 0
02.11.2026
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 9 тур
Жил Висенте
0 : 1
24.10.2026
Порту
Португалия. Примейра, 2 тур
Брага
1 : 2
19.10.2026
Жил Висенте
Португалия. Примейра, 8 тур
Морейренcе
0 : 1
09.10.2026
Жил Висенте
Морейренcе
Португалия. Примейра, 12 тур
Морейренcе
- : -
28.11.2026
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 11 тур
Спортинг
1 : 0
07.11.2026
Морейренcе
Португалия. Примейра, 10 тур
Морейренcе
2 : 1
31.10.2026
Эштрела
Португалия. Примейра, 9 тур
Эшторил
1 : 3
25.10.2026
Морейренcе
Португалия. Примейра, 8 тур
Морейренcе
0 : 1
09.10.2026
Жил Висенте
Португалия. Примейра, 7 тур
Витория Гимараеш
1 : 1
20.09.2026
Морейренcе
Информация о матче
Стадион:
Сидад де Барселуш
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