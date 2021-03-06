Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Боавишта - Фамаликан
Боавишта - Фамаликан: обзор матча 06 марта 2021
Боавишта
06.03.2021, суббота, 23:30
Португалия. Примейра, 22 тур
3 : 0
Завершен
Фамаликан
17'
Р. Мангаш
65'
П. Паула
90+1'
С. Перес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Боавишта - Фамаликан
Желтая карточка
Шоу
90'
+5
Желтая карточка
Р. Каннон
90'
+3
ГОЛ! 3:0!
С. Перес
Пас отдал
Я. Амаш
90'
+1
Замена
С. Перес
️️️️
А. Гомес
90'
Замена
J. Benguche
️️️️
А. Элис
90'
82'
Замена
К. Вердонк
️️️️
А. Гедеш
82'
Замена
К. Валенсуэла
️️️️
Р. Винагре
Замена
Я. Амаш
️️️️
Н. Сантуш
76'
75'
Красная карточка
М. Угарте
Замена
Шоу
️️️️
Г. Сауэр
70'
68'
Желтая карточка
Ж. Диаш
ГОЛ! 2:0!
П. Паула
Пас отдал
Р. Каннон
65'
63'
Замена
А. Силва
️️️️
A. Luković
63'
Замена
Б. Краев
️️️️
Э. Тавареш
46'
Замена
D. Figueiras
️️️️
Риччели
30'
Желтая карточка
Пепе
ГОЛ! 1:0!
Р. Мангаш
Пас отдал
Ч. Авазим
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боавишта
1
Лео Жардим
ВР
42
Кристиан Кастро
ЦЗ
15
Чибози Авазим
ЦЗ
7
Рикарду Мангаш
ЦЗ
4
Реджи Каннон
ЦЗ
6
Хави Гарсия
ОП
27
Паулиньо Паула
ЦП
10
Нуну Сантуш
ЦП
7
Густаво Сауэр
ЦП
7
Анхель Гомес
ЦП
17
Альберт Элис
ПВ
Главный тренер
Эрвин Санчес
Фамаликан
1
Луис Жуниор
ВР
19
Рубен Винагре
ЛЗ
6
Срджан Бабич
ЦЗ
5
Диогу Кейруш
ЦЗ
5
Риччели
ЦЗ
23
Жил Диаш
ЛВ
5
Мануэль Угарте
ОП
12
Густаво Ассунсао
ЦП
88
Пепе
ЦП
15
Алешандре Гедеш
ЦФ
19
Эриберту Тавареш
ЦФ
Главный тренер
Жоау Педру Соуза
Боавишта
1
Рафаэль Бракали
ВР
25
Янис Амаш
ЛЗ
23
Натан
ПЗ
24
Себастьян Перес
ЦП
14
Шоу
ЦП
21
Тиагу Мораиш
ПВ
6
Jesús Gómez
ЦФ
9
J. Benguche
ЦФ
9
Jeriel De Santis
ЦФ
Фамаликан
1
Вана Алвес
ВР
7
Diogo Figueiras
ЦЗ
24
Кельвин Вердонк
ЦЗ
26
Хоакин Перейра
ЦП
23
Божидар Краев
ЦП
31
Andrija Luković
ЦФ
21
Карлос Валенсуэла
ЦФ
50
Jhonata Robert
ЦФ
33
Андерсон Силва
ЦФ
4-1-4-1
1
Жардим
42
Кастро
7
Мангаш
4
Каннон
15
Авазим
6
Хави Гарсия
27
Паула
7
Сауэр
7
Гомес
10
Сантуш
17
Элис
4-1-2-1-2
1
Жуниор
6
Бабич
5
Кейруш
5
Риччели
19
Винагре
5
Угарте
12
Ассунсао
88
Пепе
23
Диаш
19
Тавареш
15
Гедеш
17
Элис
9
9
17
Элис
7
Гомес
24
Перес
24
Перес
7
Гомес
10
Сантуш
25
Амаш
25
Амаш
10
Сантуш
7
Сауэр
14
Шоу
14
Шоу
7
Сауэр
31
31
19
Винагре
21
Валенсуэла
21
Валенсуэла
19
Винагре
5
Риччели
7
7
5
Риччели
15
Гедеш
24
Вердонк
24
Вердонк
15
Гедеш
19
Тавареш
23
Краев
23
Краев
19
Тавареш
33
Силва
33
Силва
Остались в запасе
Боавишта
Фамаликан
6
Jesús Gómez
ЦФ
21
Тиагу Мораиш
ПВ
9
Jeriel De Santis
ЦФ
23
Натан
ПЗ
1
Рафаэль Бракали
ВР
Главный тренер
Эрвин Санчес
26
Хоакин Перейра
ЦП
50
Jhonata Robert
ЦФ
1
Вана Алвес
ВР
Главный тренер
Жоау Педру Соуза
Остались в запасе
6
Jesús Gómez
ЦФ
21
Тиагу Мораиш
ПВ
9
Jeriel De Santis
ЦФ
23
Натан
ПЗ
1
Рафаэль Бракали
ВР
Остались в запасе
26
Хоакин Перейра
ЦП
50
Jhonata Robert
ЦФ
1
Вана Алвес
ВР
Главный тренер
Эрвин Санчес
Главный тренер
Жоау Педру Соуза
Статистика матча Боавишта - Фамаликан
2
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Боавишта
Португалия. Примейра, 34 тур
Арука
4 : 1
17.05.2025
Боавишта
Португалия. Примейра, 33 тур
Боавишта
1 : 2
11.05.2025
Порту
Португалия. Примейра, 32 тур
АВС
1 : 2
05.05.2025
Боавишта
Португалия. Примейра, 31 тур
Боавишта
0 : 5
27.04.2025
Спортинг
Португалия. Примейра, 30 тур
Фаренсе
0 : 1
18.04.2025
Боавишта
Фамаликан
Португалия. Примейра, 12 тур
Бенфика
- : -
30.11.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 11 тур
Фамаликан
1 : 0
06.11.2026
Арука
Португалия. Примейра, 10 тур
Брага
3 : 0
01.11.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 9 тур
Риу Аве
0 : 4
25.10.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 8 тур
Фамаликан
1 : 4
12.10.2026
Алверка
Португалия. Примейра, 7 тур
Насьональ
0 : 4
19.09.2026
Фамаликан
Информация о матче
Стадион:
Эстадио до Бесса Секоло XXI
Новости команд
Все
Боавишта
Фамаликан
Российский вратарь впервые за 10 месяцев сыграл за португальский клуб
20 октября
«Санта-Клара» – «Фамаликан»: кто победит в матче 3 тура чемпионата Португалии 2026/2027
22 августа
Список самых дорогих вратарей России
2025.12.30 13:36
«Урал» объявил о подписании португальского защитника
2025.08.28 20:33
2
ЦСКА отказался от варианта с игроком из чемпионата Китая
2025.07.31 08:41
«Урал» объявил о подписании португальского защитника
2025.08.28 20:33
2
Клуб Первой лиги подписал игрока «Боавишты»
2025.07.13 17:00
Российский вратарь вернулся в основу португальского клуба после тяжелой травмы
2025.05.20 12:44
1
Прогноз на точный счет матча «Арука» – «Боавишта»: Примейра, 17 мая 2025
2025.05.16 13:28
Прогноз на точный счет матча «Боавишта» – «Порту»: Примейра, 11 мая 2025
2025.05.10 18:27
Российский вратарь впервые за 10 месяцев сыграл за португальский клуб
20 октября
«Санта-Клара» – «Фамаликан»: кто победит в матче 3 тура чемпионата Португалии 2026/2027
22 августа
Список самых дорогих вратарей России
2025.12.30 13:36
ЦСКА отказался от варианта с игроком из чемпионата Китая
2025.07.31 08:41
Российский вратарь продлил контракт с португальским клубом
2025.06.18 11:55
3
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+