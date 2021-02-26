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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Витория Гимараеш - Боавишта
Витория Гимараеш - Боавишта: обзор матча 26 февраля 2021
Витория Гимараеш
26.02.2021, пятница, 23:30
Португалия. Примейра, 21 тур
2 : 1
Завершен
Боавишта
39'
Рочинья
63'
А. Андре (П)
17'
Р. Мангаш
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Витория Гимараеш - Боавишта
90'
+6
Желтая карточка
К. Кастро
Замена
Н. Хольм
️️️️
О. Эступиньян
90'
Замена
М. Луиш
️️️️
А. Андре
90'
85'
Желтая карточка
С. Перес
Желтая карточка
Пепелу
84'
Замена
M. Agu
️️️️
Рочинья
83'
81'
Замена
С. Перес
️️️️
А. Гомес
79'
Желтая карточка
А. Гомес
Замена
R. Lameiras
️️️️
М. Эдвардс
74'
73'
Замена
Ю. Нжийе
️️️️
П. Паула
64'
Замена
Я. Амаш
️️️️
Н. Сантуш
64'
Замена
Шоу
️️️️
Г. Сауэр
ГОЛ с пенальти! 2:1!
А. Андре
63'
62'
Желтая карточка
Р. Мангаш
Желтая карточка
А. Алмейда
58'
ГОЛ! 1:1!
Рочинья
Пас отдал
О. Эступиньян
39'
17'
ГОЛ! 0:1!
Р. Мангаш
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Витория Гимараеш
14
Бруну Варела
ВР
44
Jorge Fernandes
ЦЗ
2
Абдул Мумин
ЦЗ
24
Зие Уаттара
ПЗ
14
Джидеон Менса
ЦП
21
Андре Андре
ЦП
18
Пепелу
ЦП
8
Андре Алмейда
ЦП
10
Маркус Эдвардс
ЦП
10
Рочинья
ЦФ
19
Оскар Эступиньян
ЦФ
Главный тренер
Хиль Ламейрас
Боавишта
1
Лео Жардим
ВР
42
Кристиан Кастро
ЦЗ
23
Адиль Рами
ЦЗ
7
Рикарду Мангаш
ЦЗ
15
Чибози Авазим
ЦЗ
6
Хави Гарсия
ОП
7
Анхель Гомес
ЦП
7
Густаво Сауэр
ЦП
10
Нуну Сантуш
ЦП
27
Паулиньо Паула
ЦП
17
Альберт Элис
ПВ
Главный тренер
Эрвин Санчес
Витория Гимараеш
37
Easah Suliman
ЦЗ
77
Фалайе Сако
ПЗ
10
Ruben Lameiras
ЦП
90
Мигель Луиш
ЦП
24
Mikel Agu
ЦП
29
Ноа-Жан Хольм
ЦФ
25
Alhassan Wakaso
ЦФ
29
M. Trmal
ЦФ
19
Бруно Дуарте
ЦФ
Боавишта
1
Рафаэль Бракали
ВР
25
Янис Амаш
ЛЗ
12
Джексон Поросо
ЦЗ
4
Реджи Каннон
ЦЗ
24
Себастьян Перес
ЦП
14
Шоу
ЦП
21
Тиагу Мораиш
ПВ
9
J. Benguche
ЦФ
10
Юсуфа Нжийе
ЦФ
3-5-2
14
Варела
44
2
Мумин
24
Уаттара
21
Андре Андре
18
Пепелу
8
Алмейда
10
Эдвардс
14
Менса
19
Эступиньян
10
Рочинья
4-1-4-1
1
Жардим
23
Рами
7
Мангаш
15
Авазим
42
Кастро
6
Хави Гарсия
7
Сауэр
10
Сантуш
27
Паула
7
Гомес
17
Элис
19
Эступиньян
29
Хольм
29
Хольм
19
Эступиньян
10
Эдвардс
10
10
10
Эдвардс
21
Андре Андре
90
Луиш
90
Луиш
21
Андре Андре
10
Рочинья
24
24
10
Рочинья
7
Гомес
24
Перес
24
Перес
7
Гомес
10
Сантуш
25
Амаш
25
Амаш
10
Сантуш
7
Сауэр
14
Шоу
14
Шоу
7
Сауэр
27
Паула
10
Нжийе
10
Нжийе
27
Паула
Остались в запасе
Витория Гимараеш
Боавишта
77
Фалайе Сако
ПЗ
25
Alhassan Wakaso
ЦФ
37
Easah Suliman
ЦЗ
29
M. Trmal
ЦФ
19
Бруно Дуарте
ЦФ
Главный тренер
Хиль Ламейрас
12
Джексон Поросо
ЦЗ
21
Тиагу Мораиш
ПВ
9
J. Benguche
ЦФ
1
Рафаэль Бракали
ВР
4
Реджи Каннон
ЦЗ
Главный тренер
Эрвин Санчес
Остались в запасе
77
Фалайе Сако
ПЗ
25
Alhassan Wakaso
ЦФ
37
Easah Suliman
ЦЗ
29
M. Trmal
ЦФ
19
Бруно Дуарте
ЦФ
Остались в запасе
12
Джексон Поросо
ЦЗ
21
Тиагу Мораиш
ПВ
9
J. Benguche
ЦФ
1
Рафаэль Бракали
ВР
4
Реджи Каннон
ЦЗ
Главный тренер
Хиль Ламейрас
Главный тренер
Эрвин Санчес
Статистика матча Витория Гимараеш - Боавишта
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 12 тур
Витория Гимараеш
- : -
28.11.2026
Эштрела
Португалия. Примейра, 11 тур
Витория Гимараеш
1 : 2
08.11.2026
Порту
Португалия. Примейра, 10 тур
Жил Висенте
0 : 0
02.11.2026
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 9 тур
Витория Гимараеш
5 : 0
23.10.2026
Маритиму
Португалия. Примейра, 8 тур
Бенфика
2 : 0
11.10.2026
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 7 тур
Витория Гимараеш
1 : 1
20.09.2026
Морейренcе
Боавишта
Португалия. Примейра, 34 тур
Арука
4 : 1
17.05.2025
Боавишта
Португалия. Примейра, 33 тур
Боавишта
1 : 2
11.05.2025
Порту
Португалия. Примейра, 32 тур
АВС
1 : 2
05.05.2025
Боавишта
Португалия. Примейра, 31 тур
Боавишта
0 : 5
27.04.2025
Спортинг
Португалия. Примейра, 30 тур
Фаренсе
0 : 1
18.04.2025
Боавишта
Информация о матче
Стадион:
Афонсо Энрике
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