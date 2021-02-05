Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Фамаликан - Морейренcе
Фамаликан - Морейренcе: обзор матча 05 февраля 2021
Фамаликан
05.02.2021, пятница, 00:30
Португалия. Примейра, 17 тур
0 : 2
Завершен
Морейренcе
24'
Риччели (АГ)
45'
Ян
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фамаликан - Морейренcе
Вторая желтая
J. Robert
89'
Замена
Д. Морер
️️️️
D. Figueiras
86'
78'
Желтая карточка
Ибрахима
75'
Желтая карточка
A. Silva
74'
Замена
L. Rodrigues
️️️️
Ф. Соареш
74'
Замена
A. Figueiredo
️️️️
А. Конте
Замена
А. Гедеш
️️️️
А. Силва
73'
Желтая карточка
J. Robert
72'
69'
Замена
Ибрахима
️️️️
A. Soares
65'
Желтая карточка
М. Пасинато
64'
Желтая карточка
Ф. Пачеко
Замена
Пепе
️️️️
A. Luković
61'
Замена
J. Robert
️️️️
Б. Краев
46'
Замена
Э. Тавареш
️️️️
Риччели
46'
45'
ГОЛ! 0:2!
Ян
Пас отдал
A. Silva
35'
Желтая карточка
L. Rosic
24'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
Риччели
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фамаликан
1
Луис Жуниор
ВР
19
Рубен Винагре
ЛЗ
6
Срджан Бабич
ЦЗ
3
Патрик Вильям
ЦЗ
5
Риччели
ЦЗ
7
Diogo Figueiras
ЦЗ
23
Жил Диаш
ЛВ
5
Мануэль Угарте
ОП
23
Божидар Краев
ЦП
31
Andrija Luković
ЦФ
33
Андерсон Силва
ЦФ
Главный тренер
Жоау Педру Соуза
Морейренcе
14
Матеус Пасинато
ВР
5
Anthony D'Alberto
ЦЗ
5
Абду Конте
ЦЗ
19
Стивен Витория
ЦЗ
33
Lazar Rosic
ЦЗ
22
Филипе Соареш
ЦП
6
Alex Soares
ЦП
6
Фабио Пачеко
ЦП
18
Ян
ПВ
23
Abdoulaye Ba
ЦФ
33
Anderson Silva
ЦФ
Главный тренер
Мигел Леал
Фамаликан
1
Вана Алвес
ВР
2
Дани Морер
ЦЗ
5
Диогу Кейруш
ЦЗ
24
Иван Хайме
ЛВ
88
Пепе
ЦП
50
Jhonata Robert
ЦФ
7
Иво Родригес
ЦФ
15
Алешандре Гедеш
ЦФ
19
Эриберту Тавареш
ЦФ
Морейренcе
5
Науэль Феррарези
ЦЗ
25
Afonso Figueiredo
ЦЗ
8
Давид Симао
ЦП
8
Ибрахима
ЦП
11
Jefferson
ЦФ
16
Miguel Oliveira
ЦФ
9
Андре Луис
ЦФ
97
Дерик Ласерда
ЦФ
20
Lucas Rodrigues
ЦФ
3-3-1-1-2
1
Жуниор
3
Вильям
5
Риччели
7
19
Винагре
5
Угарте
6
Бабич
23
Краев
23
Диаш
33
Силва
31
4-3-1-2
14
Пасинато
5
Конте
19
Витория
33
5
22
Соареш
6
6
Пачеко
18
Ян
33
23
23
Краев
50
50
23
Краев
7
2
Морер
2
Морер
7
33
Силва
15
Гедеш
15
Гедеш
33
Силва
31
88
Пепе
88
Пепе
31
5
Риччели
19
Тавареш
19
Тавареш
5
Риччели
22
Соареш
20
20
22
Соареш
5
Конте
25
25
5
Конте
6
8
Ибрахима
8
Ибрахима
6
Остались в запасе
Фамаликан
Морейренcе
5
Диогу Кейруш
ЦЗ
24
Иван Хайме
ЛВ
7
Иво Родригес
ЦФ
1
Вана Алвес
ВР
Главный тренер
Жоау Педру Соуза
8
Давид Симао
ЦП
11
Jefferson
ЦФ
5
Науэль Феррарези
ЦЗ
16
Miguel Oliveira
ЦФ
9
Андре Луис
ЦФ
97
Дерик Ласерда
ЦФ
Главный тренер
Мигел Леал
Остались в запасе
5
Диогу Кейруш
ЦЗ
24
Иван Хайме
ЛВ
7
Иво Родригес
ЦФ
1
Вана Алвес
ВР
Остались в запасе
8
Давид Симао
ЦП
11
Jefferson
ЦФ
5
Науэль Феррарези
ЦЗ
16
Miguel Oliveira
ЦФ
9
Андре Луис
ЦФ
97
Дерик Ласерда
ЦФ
Главный тренер
Жоау Педру Соуза
Главный тренер
Мигел Леал
Статистика матча Фамаликан - Морейренcе
1
1
5
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
5
Матчи команд
Фамаликан
Португалия. Примейра, 12 тур
Бенфика
- : -
30.11.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 11 тур
Фамаликан
1 : 0
06.11.2026
Арука
Португалия. Примейра, 10 тур
Брага
3 : 0
01.11.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 9 тур
Риу Аве
0 : 4
25.10.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 8 тур
Фамаликан
1 : 4
12.10.2026
Алверка
Португалия. Примейра, 7 тур
Насьональ
0 : 4
19.09.2026
Фамаликан
Морейренcе
Португалия. Примейра, 12 тур
Морейренcе
- : -
28.11.2026
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 11 тур
Спортинг
1 : 0
07.11.2026
Морейренcе
Португалия. Примейра, 10 тур
Морейренcе
2 : 1
31.10.2026
Эштрела
Португалия. Примейра, 9 тур
Эшторил
1 : 3
25.10.2026
Морейренcе
Португалия. Примейра, 8 тур
Морейренcе
0 : 1
09.10.2026
Жил Висенте
Португалия. Примейра, 7 тур
Витория Гимараеш
1 : 1
20.09.2026
Морейренcе
Информация о матче
Стадион:
Эстадио Комендадор Хоаким де Алмейда Фрейтас
Новости команд
Все
Фамаликан
Морейренcе
Российский вратарь впервые за 10 месяцев сыграл за португальский клуб
20 октября
«Санта-Клара» – «Фамаликан»: кто победит в матче 3 тура чемпионата Португалии 2026/2027
22 августа
Список самых дорогих вратарей России
2025.12.30 13:36
ЦСКА отказался от варианта с игроком из чемпионата Китая
2025.07.31 08:41
Российский вратарь продлил контракт с португальским клубом
2025.06.18 11:55
3
Российский вратарь впервые за 10 месяцев сыграл за португальский клуб
20 октября
«Санта-Клара» – «Фамаликан»: кто победит в матче 3 тура чемпионата Португалии 2026/2027
22 августа
Список самых дорогих вратарей России
2025.12.30 13:36
ЦСКА отказался от варианта с игроком из чемпионата Китая
2025.07.31 08:41
Российский вратарь продлил контракт с португальским клубом
2025.06.18 11:55
3
Прогноз на точный счeт матча «АВС» – «Морейренсе»: Примейра, 17 мая 2025
2025.05.16 13:34
Прогноз на точный счет матча «Морейренсе» – «Эшторил»: Примейра, 11 мая 2025
2025.05.10 18:11
«Порту» – «Морейренсе»: прогноз и ставки на матч 2 мая 2025 с коэффициентом 1.50
2025.05.01 10:07
Российский вратарь провел 3-й матч на ноль в чемпионате Португалии
2024.09.23 09:24
2
A Bola: «Краснодар» предложил 9 миллионов за хавбека «Морейренсе» Шикинью
2019.04.05 14:16
6
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+