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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Портимоненси - Боавишта
Портимоненси - Боавишта: обзор матча 30 января 2021
Портимоненси
30.01.2021, суббота, 23:30
Португалия. Примейра, 16 тур
1 : 2
Завершен
Боавишта
36'
Эвертон
45'
А. Элис
64'
П. Паула
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Портимоненси - Боавишта
90'
+2
Замена
Я. Амаш
️️️️
А. Гомес
85'
Замена
J. De Santis
️️️️
Г. Сауэр
Желтая карточка
Денер
82'
Замена
R. Vaz Te
️️️️
F.
80'
77'
Желтая карточка
А. Гомес
Желтая карточка
В. Роша
77'
Замена
А. Оливейра
️️️️
B. Moreira
71'
Замена
В. Роша
️️️️
Эвертон
70'
Замена
Бету
️️️️
Ф. Муфи
70'
69'
Замена
Шоу
️️️️
П. Паула
64'
ГОЛ! 1:2!
П. Паула
60'
Желтая карточка
Ч. Авазим
59'
Желтая карточка
П. Паула
45'
ГОЛ! 1:1!
А. Элис
ГОЛ! 1:0!
Эвертон
Пас отдал
F.
36'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Портимоненси
1
Ricardo Ferreira
ВР
2
Koki Anzai
ЦЗ
36
Лукас Поссиньоло
ЦЗ
5
Фали Канде
ЦЗ
7
Эвертон
ЦП
10
Айлтон Боа Морте
ЦП
13
Денер
ЦП
9
Fabrício
ЦФ
20
Luquinha
ЦФ
2
Maurício Antônio
ЦФ
9
Bruno Moreira
ЦФ
Главный тренер
Паулу Сержиу
Боавишта
1
Лео Жардим
ВР
42
Кристиан Кастро
ЦЗ
23
Адиль Рами
ЦЗ
7
Рикарду Мангаш
ЦЗ
15
Чибози Авазим
ЦЗ
6
Хави Гарсия
ОП
10
Нуну Сантуш
ЦП
7
Густаво Сауэр
ЦП
27
Паулиньо Паула
ЦП
7
Анхель Гомес
ЦП
17
Альберт Элис
ПВ
Главный тренер
Эрвин Санчес
Портимоненси
23
Косуке Накамура
ВР
3
Lucas Tagliapietra
ЦЗ
4
Виллиан Роша
ЦЗ
0
Henrique
ЦЗ
18
Фахд Муфи
ПЗ
10
Андерсон Оливейра
АП
29
Jafar Salmani
ЦФ
0
R. Vaz Te
ЦФ
23
Бету
ЦФ
Боавишта
1
Рафаэль Бракали
ВР
25
Янис Амаш
ЛЗ
12
Джексон Поросо
ЦЗ
4
Реджи Каннон
ЦЗ
24
Себастьян Перес
ЦП
14
Шоу
ЦП
9
Jeriel De Santis
ЦФ
9
J. Benguche
ЦФ
10
Юсуфа Нжийе
ЦФ
3-3-4
1
2
36
Поссиньоло
5
Канде
7
Эвертон
10
Боа Морте
13
Денер
9
9
2
20
4-1-4-1
1
Жардим
23
Рами
7
Мангаш
15
Авазим
42
Кастро
6
Хави Гарсия
7
Сауэр
27
Паула
7
Гомес
10
Сантуш
17
Элис
9
10
Оливейра
10
Оливейра
9
18
Муфи
18
Муфи
7
Эвертон
4
Роша
4
Роша
7
Эвертон
9
0
0
9
Муфи
23
Бету
23
Бету
Муфи
7
Гомес
25
Амаш
25
Амаш
7
Гомес
7
Сауэр
9
9
7
Сауэр
27
Паула
14
Шоу
14
Шоу
27
Паула
Остались в запасе
Портимоненси
Боавишта
29
Jafar Salmani
ЦФ
23
Косуке Накамура
ВР
3
Lucas Tagliapietra
ЦЗ
0
Henrique
ЦЗ
Главный тренер
Паулу Сержиу
12
Джексон Поросо
ЦЗ
24
Себастьян Перес
ЦП
9
J. Benguche
ЦФ
1
Рафаэль Бракали
ВР
4
Реджи Каннон
ЦЗ
10
Юсуфа Нжийе
ЦФ
Главный тренер
Эрвин Санчес
Остались в запасе
29
Jafar Salmani
ЦФ
23
Косуке Накамура
ВР
3
Lucas Tagliapietra
ЦЗ
0
Henrique
ЦЗ
Остались в запасе
12
Джексон Поросо
ЦЗ
24
Себастьян Перес
ЦП
9
J. Benguche
ЦФ
1
Рафаэль Бракали
ВР
4
Реджи Каннон
ЦЗ
10
Юсуфа Нжийе
ЦФ
Главный тренер
Паулу Сержиу
Главный тренер
Эрвин Санчес
Статистика матча Портимоненси - Боавишта
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Портимоненси
Португалия. Примейра, 34 тур
Фаренсе
1 : 3
18.05.2024
Портимоненси
Португалия. Примейра, 33 тур
Портимоненси
2 : 2
11.05.2024
Риу Аве
Португалия. Примейра, 32 тур
Спортинг
3 : 0
04.05.2024
Портимоненси
Португалия. Примейра, 31 тур
Портимоненси
0 : 2
28.04.2024
Морейренcе
Португалия. Примейра, 30 тур
Фамаликан
2 : 2
21.04.2024
Портимоненси
Боавишта
Португалия. Примейра, 34 тур
Арука
4 : 1
17.05.2025
Боавишта
Португалия. Примейра, 33 тур
Боавишта
1 : 2
11.05.2025
Порту
Португалия. Примейра, 32 тур
АВС
1 : 2
05.05.2025
Боавишта
Португалия. Примейра, 31 тур
Боавишта
0 : 5
27.04.2025
Спортинг
Португалия. Примейра, 30 тур
Фаренсе
0 : 1
18.04.2025
Боавишта
Информация о матче
Стадион:
Эстадио ду Портимоненсе
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2025.05.16 13:28
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