Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Маритиму - Пасуш де Феррейра
Маритиму - Пасуш де Феррейра: обзор матча 24 января 2021
Маритиму
24.01.2021, воскресенье, 18:00
Португалия. Примейра, 15 тур
0 : 3
Завершен
Пасуш де Феррейра
29'
Б. Кошта
48'
Л. Карлос
85'
Л. Сингх
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Маритиму - Пасуш де Феррейра
86'
Замена
A. Ibrahim
️️️️
С. Эустакиу
86'
Замена
М. Диаби
️️️️
Л. Карлос
85'
ГОЛ! 0:3!
Л. Сингх
Пас отдал
Л. Карлос
Замена
Э. Коста
️️️️
Р. Гитан
80'
77'
Желтая карточка
Л. Сингх
74'
Замена
Уилтон
️️️️
Э. Феррейра
67'
Замена
Ж. Педру
️️️️
D. Tanque
66'
Замена
Л. Сингх
️️️️
Ж. Амарал
Замена
R. Macedo
️️️️
Зайнадине
62'
61'
Желтая карточка
Э. Феррейра
48'
ГОЛ! 0:2!
Л. Карлос
Замена
А. Алипур
️️️️
M.
46'
Замена
J. Correa
️️️️
П. Пеладжо
46'
43'
Желтая карточка
Ф. Фонсека
Желтая карточка
F. Bambock
40'
Желтая карточка
Л. Африко
38'
29'
ГОЛ! 0:1!
Б. Кошта
Пас отдал
Э. Феррейра
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Маритиму
1
Амир Абедзаде
ВР
22
Марсело Гермес
ЛЗ
44
Лукас Африко
ЦЗ
2
Клаудио Винк
ЦЗ
5
Зайнадине
ЦЗ
6
Педру Пеладжо
ЦП
12
Franck Bambock
ЦП
99
Рафик Гитан
АП
17
Milson
ЦФ
95
Жоэль Таго
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Рамос
Пасуш де Феррейра
1
Жорди
ВР
2
Марко Баксиньо
ЦЗ
5
Педру Ребошу
ЦЗ
26
Маракас
ЦЗ
2
Фернанду Фонсека
ПЗ
28
Бруну Кошта
ЦП
46
Стефен Эустакиу
ЦП
22
Луис Карлос
ЦП
7
Жоау Амарал
ЦФ
7
Элдер Феррейра
ЦФ
99
Douglas Tanque
ЦФ
Главный тренер
Вашку Сеабра
Маритиму
45
Фабиу Шина
ЦЗ
15
Рене Сантос
ЦЗ
0
J. Correa
ЦП
22
Caio
ЦФ
9
Али Алипур
ЦФ
11
Francois-Xavier Fumu Tamuzo
ЦФ
12
Эдгар Коста
ЦФ
7
Ruben Macedo
ЦФ
Пасуш де Феррейра
44
Marcelo
ЦЗ
7
A. Castanheira (pen.)
ЦП
44
Мохамед Диаби
ЦП
11
Лютер Сингх
ЦП
20
Матшой Джалу
АП
31
Michael
ЦФ
8
Abbas Ibrahim
ЦФ
45
Жоау Педру
ЦФ
9
Уилтон
ЦФ
4-2-1-2
1
Абедзаде
22
Гермес
2
Винк
5
Зайнадине
44
Африко
6
Пеладжо
12
99
Гитан
95
Таго
17
4-3-3
1
Жорди
2
Фонсека
5
Ребошу
26
Маракас
2
Баксиньо
28
Кошта
46
Эустакиу
22
Карлос
99
7
Феррейра
7
Амарал
17
9
Алипур
9
Алипур
17
6
Пеладжо
0
0
6
Пеладжо
99
Гитан
12
Коста
12
Коста
99
Гитан
5
Зайнадине
7
7
5
Зайнадине
46
Эустакиу
8
8
46
Эустакиу
99
45
Педру
45
Педру
99
22
Карлос
44
Диаби
44
Диаби
22
Карлос
7
Амарал
11
Сингх
11
Сингх
7
Амарал
7
Феррейра
9
Уилтон
9
Уилтон
7
Феррейра
Остались в запасе
Маритиму
Пасуш де Феррейра
22
Caio
ЦФ
11
Francois-Xavier Fumu Tamuzo
ЦФ
45
Фабиу Шина
ЦЗ
15
Рене Сантос
ЦЗ
Главный тренер
Даниэль Рамос
31
Michael
ЦФ
20
Матшой Джалу
АП
44
Marcelo
ЦЗ
7
A. Castanheira (pen.)
ЦП
Главный тренер
Вашку Сеабра
Остались в запасе
22
Caio
ЦФ
11
Francois-Xavier Fumu Tamuzo
ЦФ
45
Фабиу Шина
ЦЗ
15
Рене Сантос
ЦЗ
Остались в запасе
31
Michael
ЦФ
20
Матшой Джалу
АП
44
Marcelo
ЦЗ
7
A. Castanheira (pen.)
ЦП
Главный тренер
Даниэль Рамос
Главный тренер
Вашку Сеабра
Статистика матча Маритиму - Пасуш де Феррейра
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Маритиму
Португалия. Примейра, 12 тур
Маритиму
- : -
27.11.2026
Насьональ
Португалия. Примейра, 10 тур
Маритиму
0 : 2
01.11.2026
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 9 тур
Витория Гимараеш
5 : 0
23.10.2026
Маритиму
Португалия. Примейра, 8 тур
Маритиму
0 : 0
10.10.2026
Порту
Португалия. Примейра, 7 тур
Жил Висенте
1 : 1
19.09.2026
Маритиму
Португалия. Примейра, 6 тур
Морейренcе
3 : 1
14.09.2026
Маритиму
Пасуш де Феррейра
Португалия. Примейра, 34 тур
Брага
3 : 0
27.05.2023
Пасуш де Феррейра
Португалия. Примейра, 33 тур
Пасуш де Феррейра
3 : 1
21.05.2023
Риу Аве
Португалия. Примейра, 32 тур
Шавиш
2 : 0
13.05.2023
Пасуш де Феррейра
Португалия. Примейра, 31 тур
Пасуш де Феррейра
0 : 4
07.05.2023
Спортинг
Португалия. Примейра, 30 тур
Визела
1 : 2
29.04.2023
Пасуш де Феррейра
Информация о матче
Стадион:
Дос Баррейрос
Новости команд
Все
Маритиму
Пасуш де Феррейра
Составлен список топ-10 лучших ассистентов в истории чемпионатов России
2024.12.03 13:10
2
Экс-зенитовец Данни стал спортивным директором португальского клуба
2023.11.18 18:46
Игрок «Порту» вышел на матч в майке с именем умершей мамы
2023.04.23 11:01
«Химки» объявили о покупке бразильца Андраде
2023.02.09 10:26
1
«Химки» купили бразильского защитника за 300 тысяч
2023.01.28 08:16
2
Составлен список топ-10 лучших ассистентов в истории чемпионатов России
2024.12.03 13:10
2
Экс-зенитовец Данни стал спортивным директором португальского клуба
2023.11.18 18:46
«Химки» объявили о покупке бразильца Андраде
2023.02.09 10:26
1
«Химки» купили бразильского защитника за 300 тысяч
2023.01.28 08:16
2
«Химки» согласовали переход бразильского защитника
2023.01.27 00:38
1
Игрок «Порту» вышел на матч в майке с именем умершей мамы
2023.04.23 11:01
Лига конференций. Дубль Кейна помог «Тоттенхэму» разгромить «Пасуш де Феррейру» и выйти в групповой этап
2021.08.26 23:37
2
Лига конференций. «Тоттенхэм» проиграл «Пасуш де Феррейре»
2021.08.19 23:33
4
Кейн не сыграет с «Пасушем де Феррейрой»
2021.08.18 22:43
Защитник сборной Молдавии Рябчук стал игроком «Олимпиакоса»
2021.01.02 10:19
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+