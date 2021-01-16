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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Тондела - Боавишта
Тондела - Боавишта: обзор матча 16 января 2021
Тондела
16.01.2021, суббота, 23:30
Португалия. Примейра, 14 тур
3 : 1
Завершен
Боавишта
40'
М. Гонсалес
56'
С. Агра
85'
С. Агра
59'
Р. Мангаш
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тондела - Боавишта
ГОЛ! 3:1!
С. Агра
Пас отдал
B.
85'
Замена
Ж. Мендеш
️️️️
П. Аугусто
78'
Замена
С. Анне
️️️️
М. Гонсалес
70'
70'
Замена
Я. Амаш
️️️️
Р. Мангаш
61'
Замена
Натан
️️️️
Р. Каннон
59'
ГОЛ! 2:1!
Р. Мангаш
Пас отдал
А. Элис
ГОЛ! 2:0!
С. Агра
56'
46'
Замена
Шоу
️️️️
Н. Сантуш
Желтая карточка
П. Аугусто
44'
ГОЛ! 1:0!
М. Гонсалес
Пас отдал
B.
40'
30'
Красная карточка
Ч. Авазим
11'
Красная карточка
К. Кастро
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тондела
30
Бабакар Ниасс
ВР
24
Науфел Хасеф
ЛЗ
3
Абдель Медиуб
ЦЗ
23
Yohan Tavares
ЦЗ
2
Bebeto
ЦЗ
7
Джон Мурильо
ЦП
28
Педро Аугусто
ЦП
8
Жоау Педру
ЦП
21
Enzo Martínez
ЦФ
7
Сальвадор Агра
ЦФ
9
Марио Гонсалес
ЦФ
Боавишта
1
Лео Жардим
ВР
42
Кристиан Кастро
ЦЗ
15
Чибози Авазим
ЦЗ
4
Реджи Каннон
ЦЗ
7
Рикарду Мангаш
ЦЗ
6
Хави Гарсия
ОП
7
Анхель Гомес
ЦП
27
Паулиньо Паула
ЦП
10
Нуну Сантуш
ЦП
7
Густаво Сауэр
ЦП
17
Альберт Элис
ПВ
Главный тренер
Эрвин Санчес
Тондела
88
Pedro Trigueira
ВР
34
Ricardo Alves
ЦЗ
10
Жоау Мендеш
ЦП
4
Jota
ЦФ
11
Сулейман Анне
ЦФ
19
Tomislav Strkalj
ЦФ
Боавишта
1
Рафаэль Бракали
ВР
25
Янис Амаш
ЛЗ
12
Джексон Поросо
ЦЗ
23
Натан
ПЗ
24
Себастьян Перес
ЦП
14
Шоу
ЦП
21
Тиагу Мораиш
ПВ
9
J. Benguche
ЦФ
10
Юсуфа Нжийе
ЦФ
4-3-3
30
Ниасс
24
Хасеф
23
2
3
Медиуб
7
Мурильо
28
Аугусто
8
Педру
9
Гонсалес
7
Агра
21
4-1-4-1
1
Жардим
15
Авазим
4
Каннон
7
Мангаш
42
Кастро
6
Хави Гарсия
27
Паула
10
Сантуш
7
Сауэр
7
Гомес
17
Элис
28
Аугусто
10
Мендеш
10
Мендеш
28
Аугусто
9
Гонсалес
11
Анне
11
Анне
9
Гонсалес
7
Мангаш
25
Амаш
25
Амаш
7
Мангаш
4
Каннон
23
Натан
23
Натан
4
Каннон
10
Сантуш
14
Шоу
14
Шоу
10
Сантуш
Остались в запасе
Тондела
Боавишта
4
Jota
ЦФ
88
Pedro Trigueira
ВР
34
Ricardo Alves
ЦЗ
19
Tomislav Strkalj
ЦФ
12
Джексон Поросо
ЦЗ
24
Себастьян Перес
ЦП
21
Тиагу Мораиш
ПВ
9
J. Benguche
ЦФ
1
Рафаэль Бракали
ВР
10
Юсуфа Нжийе
ЦФ
Главный тренер
Эрвин Санчес
Остались в запасе
4
Jota
ЦФ
88
Pedro Trigueira
ВР
34
Ricardo Alves
ЦЗ
19
Tomislav Strkalj
ЦФ
Остались в запасе
12
Джексон Поросо
ЦЗ
24
Себастьян Перес
ЦП
21
Тиагу Мораиш
ПВ
9
J. Benguche
ЦФ
1
Рафаэль Бракали
ВР
10
Юсуфа Нжийе
ЦФ
Главный тренер
Эрвин Санчес
Статистика матча Тондела - Боавишта
1
2
Красные карточки
0
2
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Тондела
Португалия. Примейра, 34 тур
Арука
3 : 1
16.05.2026
Тондела
Португалия. Примейра, 33 тур
Тондела
2 : 0
11.05.2026
Морейренcе
Португалия. Примейра, 32 тур
Каза Пиа
0 : 1
03.05.2026
Тондела
Португалия. Примейра, 26 тур
Спортинг
2 : 2
29.04.2026
Тондела
Португалия. Примейра, 31 тур
Тондела
0 : 2
25.04.2026
Насьональ
Боавишта
Португалия. Примейра, 34 тур
Арука
4 : 1
17.05.2025
Боавишта
Португалия. Примейра, 33 тур
Боавишта
1 : 2
11.05.2025
Порту
Португалия. Примейра, 32 тур
АВС
1 : 2
05.05.2025
Боавишта
Португалия. Примейра, 31 тур
Боавишта
0 : 5
27.04.2025
Спортинг
Португалия. Примейра, 30 тур
Фаренсе
0 : 1
18.04.2025
Боавишта
Информация о матче
Стадион:
Жоао Кардосо
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2025.09.11 17:17
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