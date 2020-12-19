Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Тондела - Морейренcе
Тондела - Морейренcе: обзор матча 19 декабря 2020
Тондела
19.12.2020, суббота, 21:00
Португалия. Примейра, 10 тур
0 : 0
Завершен
Морейренcе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тондела - Морейренcе
90'
Желтая карточка
Г. Франку
Желтая карточка
E. Martínez
86'
Желтая карточка
Х. Грау
83'
Замена
Т. Алмейда
️️️️
B.
75'
75'
Замена
Д. Тавареш
️️️️
Ф. Пачеко
75'
Замена
Г. Франку
️️️️
A. Soares
68'
Желтая карточка
A. Soares
Замена
Н. Хасеф
️️️️
С. Анне
65'
Красная карточка
Ж. Педру
57'
42'
Замена
A. Silva
️️️️
A. Figueiredo
Желтая карточка
B.
34'
32'
Желтая карточка
Ф. Пачеко
Желтая карточка
П. Аугусто
29'
21'
Замена
Н. Феррарези
️️️️
С. Витория
Замена
С. Анне
️️️️
М. Гонсалес
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тондела
30
Бабакар Ниасс
ВР
3
Абдель Медиуб
ЦЗ
20
Филипе Феррейра
ЦЗ
23
Yohan Tavares
ЦЗ
2
Bebeto
ЦЗ
28
Педро Аугусто
ЦП
8
Жоау Педру
ЦП
21
Enzo Martínez
ЦФ
10
Rafael Barbosa
ЦФ
7
Сальвадор Агра
ЦФ
9
Марио Гонсалес
ЦФ
Морейренcе
14
Матеус Пасинато
ВР
5
Anthony D'Alberto
ЦЗ
33
Lazar Rosic
ЦЗ
19
Стивен Витория
ЦЗ
25
Afonso Figueiredo
ЦЗ
14
Фелипе Пирес
ЦП
6
Фабио Пачеко
ЦП
22
Филипе Соареш
ЦП
6
Alex Soares
ЦП
18
Ян
ПВ
97
Дерик Ласерда
ЦФ
Главный тренер
Мигел Леал
Тондела
88
Pedro Trigueira
ВР
24
Науфел Хасеф
ЛЗ
34
Ricardo Alves
ЦЗ
19
Тиагу Алмейда
ЦЗ
10
Жоау Мендеш
ЦП
16
Хауме Грау
ЦП
7
Джон Мурильо
ЦП
11
Сулейман Анне
ЦФ
99
Rúben Fonseca
ЦФ
Морейренcе
5
Науэль Феррарези
ЦЗ
40
Рейналдо
ЦЗ
5
Абду Конте
ЦЗ
17
Гонсалу Франку
ЦП
20
Давид Тавареш
ЦП
8
Ибрахима
ЦП
11
Jefferson
ЦФ
1
Kewin
ЦФ
33
Anderson Silva
ЦФ
4-2-4
30
Ниасс
3
Медиуб
23
2
20
Феррейра
28
Аугусто
8
Педру
21
9
Гонсалес
7
Агра
10
4-4-1-1
14
Пасинато
33
19
Витория
25
5
6
Пачеко
22
Соареш
6
14
Пирес
18
Ян
97
Ласерда
Анне
24
Хасеф
24
Хасеф
Анне
9
Гонсалес
11
Анне
11
Анне
9
Гонсалес
2
19
Алмейда
19
Алмейда
2
6
17
Франку
17
Франку
6
6
Пачеко
20
Тавареш
20
Тавареш
6
Пачеко
19
Витория
5
Феррарези
5
Феррарези
19
Витория
25
33
33
25
Остались в запасе
Тондела
Морейренcе
10
Жоау Мендеш
ЦП
16
Хауме Грау
ЦП
88
Pedro Trigueira
ВР
34
Ricardo Alves
ЦЗ
7
Джон Мурильо
ЦП
99
Rúben Fonseca
ЦФ
11
Jefferson
ЦФ
1
Kewin
ЦФ
40
Рейналдо
ЦЗ
5
Абду Конте
ЦЗ
8
Ибрахима
ЦП
Главный тренер
Мигел Леал
Остались в запасе
10
Жоау Мендеш
ЦП
16
Хауме Грау
ЦП
88
Pedro Trigueira
ВР
34
Ricardo Alves
ЦЗ
7
Джон Мурильо
ЦП
99
Rúben Fonseca
ЦФ
Остались в запасе
11
Jefferson
ЦФ
1
Kewin
ЦФ
40
Рейналдо
ЦЗ
5
Абду Конте
ЦЗ
8
Ибрахима
ЦП
Главный тренер
Мигел Леал
Статистика матча Тондела - Морейренcе
4
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Тондела
Португалия. Примейра, 34 тур
Арука
3 : 1
16.05.2026
Тондела
Португалия. Примейра, 33 тур
Тондела
2 : 0
11.05.2026
Морейренcе
Португалия. Примейра, 32 тур
Каза Пиа
0 : 1
03.05.2026
Тондела
Португалия. Примейра, 26 тур
Спортинг
2 : 2
29.04.2026
Тондела
Португалия. Примейра, 31 тур
Тондела
0 : 2
25.04.2026
Насьональ
Морейренcе
Португалия. Примейра, 12 тур
Морейренcе
- : -
28.11.2026
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 11 тур
Спортинг
1 : 0
07.11.2026
Морейренcе
Португалия. Примейра, 10 тур
Морейренcе
2 : 1
31.10.2026
Эштрела
Португалия. Примейра, 9 тур
Эшторил
1 : 3
25.10.2026
Морейренcе
Португалия. Примейра, 8 тур
Морейренcе
0 : 1
09.10.2026
Жил Висенте
Португалия. Примейра, 7 тур
Витория Гимараеш
1 : 1
20.09.2026
Морейренcе
Информация о матче
Стадион:
Жоао Кардосо
Новости команд
Все
Тондела
Морейренcе
Махачкалинское «Динамо» купило нападающего сборной Анголы
2025.09.11 17:17
1
«Пари НН» поборется с «Сочи» за ангольского форварда
2025.07.31 13:13
Прогноз на точный счeт матча «АВС» – «Морейренсе»: Примейра, 17 мая 2025
2025.05.16 13:34
Прогноз на точный счет матча «Морейренсе» – «Эшторил»: Примейра, 11 мая 2025
2025.05.10 18:11
«Порту» – «Морейренсе»: прогноз и ставки на матч 2 мая 2025 с коэффициентом 1.50
2025.05.01 10:07
Махачкалинское «Динамо» купило нападающего сборной Анголы
2025.09.11 17:17
1
«Пари НН» поборется с «Сочи» за ангольского форварда
2025.07.31 13:13
«Пицци – сын суки». Помимо нападения на автобус команды фанаты «Бенфики» после ничьей с «Тонделой» атаковали дома игроков
2020.06.05 19:24
7
Примейра. «Бенфика» сыграла вничью с «Тонделой» и догнала лидирующий «Порту»
2020.06.04 23:25
1
Агент Петковича: «Будучи в «Спартаке», Марко отдавал мне и человеку, познакомившему нас, по 150 тысяч за год контракта»
2020.04.21 21:35
2
Прогноз на точный счeт матча «АВС» – «Морейренсе»: Примейра, 17 мая 2025
2025.05.16 13:34
Прогноз на точный счет матча «Морейренсе» – «Эшторил»: Примейра, 11 мая 2025
2025.05.10 18:11
«Порту» – «Морейренсе»: прогноз и ставки на матч 2 мая 2025 с коэффициентом 1.50
2025.05.01 10:07
Российский вратарь провел 3-й матч на ноль в чемпионате Португалии
2024.09.23 09:24
2
A Bola: «Краснодар» предложил 9 миллионов за хавбека «Морейренсе» Шикинью
2019.04.05 14:16
6
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+