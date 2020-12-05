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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Морейренcе - Жил Висенте
Морейренcе - Жил Висенте: обзор матча 05 декабря 2020
Морейренcе
05.12.2020, суббота, 18:30
Португалия. Примейра, 9 тур
1 : 1
Завершен
Жил Висенте
80'
D. (АГ)
61'
Р. Фернандеш
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Морейренcе - Жил Висенте
89'
Замена
В. Карвальо
️️️️
К. Гонсалвеш
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
D.
80'
Замена
Ян
️️️️
Д. Тавареш
67'
Замена
A. Silva
️️️️
A. Figueiredo
67'
61'
ГОЛ! 0:1!
Р. Фернандеш
Желтая карточка
L. Rosic
57'
Желтая карточка
A. D'Alberto
55'
54'
Замена
A. Leautey
️️️️
Р. Оливейра
Замена
Г. Франку
️️️️
Ибрахима
46'
21'
Желтая карточка
Ж. Афонсо
17'
Желтая карточка
Р. Оливейра
Желтая карточка
Ибрахима
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Морейренcе
14
Матеус Пасинато
ВР
5
Anthony D'Alberto
ЦЗ
33
Lazar Rosic
ЦЗ
19
Стивен Витория
ЦЗ
25
Afonso Figueiredo
ЦЗ
20
Давид Тавареш
ЦП
14
Фелипе Пирес
ЦП
22
Филипе Соареш
ЦП
6
Фабио Пачеко
ЦП
8
Ибрахима
ЦП
9
Андре Луис
ЦФ
Главный тренер
Мигел Леал
Жил Висенте
33
Denis
ВР
40
Игор Ногейра
ЦЗ
5
Родригао
ЦЗ
26
Рубен Фернандеш
ЦЗ
2
Жоэль Перейра
ПЗ
30
Лукас Минейро
ОП
21
Жоао Афонсо
ЦП
5
Клауде Гонсалвеш
ЦП
19
Ренан Оливейра
ЦФ
16
Самуэль Лино
ЦФ
7
Лоуренси
ЦФ
Главный тренер
Тоже Марреко
Морейренcе
5
Науэль Феррарези
ЦЗ
40
Рейналдо
ЦЗ
17
Гонсалу Франку
ЦП
6
Alex Soares
ЦП
18
Ян
ПВ
11
Jefferson
ЦФ
97
Дерик Ласерда
ЦФ
16
Miguel Oliveira
ЦФ
33
Anderson Silva
ЦФ
Жил Висенте
13
Даниэль Фузато
ВР
55
Энрике Гомеш
ЦЗ
99
Ahmed Isaiah
ЦП
6
Витор Карвальо
ЦП
19
Каня Фуджимото
АП
31
Talocha
ЦФ
50
Antoine Leautey
ЦФ
9
Miullen
ЦФ
77
Ив Барай
ЦФ
4-5-1
14
Пасинато
5
19
Витория
25
33
14
Пирес
22
Соареш
6
Пачеко
8
Ибрахима
20
Тавареш
9
Луис
4-1-2-3
33
2
Перейра
5
Родригао
26
Фернандеш
40
Ногейра
30
Минейро
21
Афонсо
5
Гонсалвеш
7
Лоуренси
16
Лино
19
Оливейра
8
Ибрахима
17
Франку
17
Франку
8
Ибрахима
20
Тавареш
18
Ян
18
Ян
20
Тавареш
25
33
33
25
19
Оливейра
50
50
19
Оливейра
5
Гонсалвеш
6
Карвальо
6
Карвальо
5
Гонсалвеш
Остались в запасе
Морейренcе
Жил Висенте
11
Jefferson
ЦФ
97
Дерик Ласерда
ЦФ
16
Miguel Oliveira
ЦФ
5
Науэль Феррарези
ЦЗ
40
Рейналдо
ЦЗ
6
Alex Soares
ЦП
Главный тренер
Мигел Леал
31
Talocha
ЦФ
19
Каня Фуджимото
АП
9
Miullen
ЦФ
13
Даниэль Фузато
ВР
55
Энрике Гомеш
ЦЗ
99
Ahmed Isaiah
ЦП
77
Ив Барай
ЦФ
Главный тренер
Тоже Марреко
Остались в запасе
11
Jefferson
ЦФ
97
Дерик Ласерда
ЦФ
16
Miguel Oliveira
ЦФ
5
Науэль Феррарези
ЦЗ
40
Рейналдо
ЦЗ
6
Alex Soares
ЦП
Остались в запасе
31
Talocha
ЦФ
19
Каня Фуджимото
АП
9
Miullen
ЦФ
13
Даниэль Фузато
ВР
55
Энрике Гомеш
ЦЗ
99
Ahmed Isaiah
ЦП
77
Ив Барай
ЦФ
Главный тренер
Мигел Леал
Главный тренер
Тоже Марреко
Статистика матча Морейренcе - Жил Висенте
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Морейренcе
Португалия. Примейра, 12 тур
Морейренcе
- : -
28.11.2026
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 11 тур
Спортинг
1 : 0
07.11.2026
Морейренcе
Португалия. Примейра, 10 тур
Морейренcе
2 : 1
31.10.2026
Эштрела
Португалия. Примейра, 9 тур
Эшторил
1 : 3
25.10.2026
Морейренcе
Португалия. Примейра, 8 тур
Морейренcе
0 : 1
09.10.2026
Жил Висенте
Португалия. Примейра, 7 тур
Витория Гимараеш
1 : 1
20.09.2026
Морейренcе
Жил Висенте
Португалия. Примейра, 12 тур
Жил Висенте
- : -
29.11.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 11 тур
Санта-Клара
1 : 2
08.11.2026
Жил Висенте
Португалия. Примейра, 10 тур
Жил Висенте
0 : 0
02.11.2026
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 9 тур
Жил Висенте
0 : 1
24.10.2026
Порту
Португалия. Примейра, 2 тур
Брага
1 : 2
19.10.2026
Жил Висенте
Португалия. Примейра, 8 тур
Морейренcе
0 : 1
09.10.2026
Жил Висенте
Информация о матче
Стадион:
Эстадио Комендадор Хоаким де Алмейда Фрейтас
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