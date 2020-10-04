Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Бенфика - Фаренсе
Бенфика - Фаренсе: обзор матча 04 октября 2020
Бенфика
04.10.2020, воскресенье, 20:30
Португалия. Примейра, 3 тур
3 : 2
Завершен
Фаренсе
15'
Пицци
79'
Х. Сеферович
87'
Х. Сеферович
54'
Д. Лукка
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бенфика - Фаренсе
89'
Желтая карточка
C. Scheid
Замена
Шикинью
️️️️
Д. Нуньес
88'
ГОЛ! 3:1!
Х. Сеферович
Пас отдал
Д. Нуньес
87'
81'
Замена
H. Seco
️️️️
Ф. Исидоро
ГОЛ! 2:1!
Х. Сеферович
79'
Замена
Ферру
️️️️
Жардел
74'
Желтая карточка
А. Алмейда
71'
67'
Замена
Б. Мансилья
️️️️
К. Фалькао
63'
Желтая карточка
C. Martins
Замена
Ю. Вайгль
️️️️
Габриэл
55'
Замена
Х. Сеферович
️️️️
Л. Вальдшмидт
55'
Замена
Педриньо
️️️️
Рафа
55'
54'
ГОЛ! 1:1!
Д. Лукка
53'
Пенальти не реализован!
Р. Галд
Желтая карточка
Н. Отаменди
52'
Желтая карточка
Габриэл
50'
34'
Желтая карточка
F. Nunes
ГОЛ! 1:0!
Пицци
Пас отдал
Рафа
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бенфика
1
Одиссеас Влаходимос
ВР
22
Алехандро Гримальдо
ЛЗ
34
Андре Алмейда
ЦЗ
33
Жардел
ЦЗ
30
Николас Отаменди
ЦЗ
18
Габриэл
ЦП
21
Пицци
АП
29
Дарвин Нуньес
ЦФ
27
Рафа
ЦФ
7
Эвертон
ЦФ
7
Лука Вальдшмидт
ЦФ
Главный тренер
Жорже Жезуш
Фаренсе
1
Rafael Defendi
ВР
12
CÃ©sar Martins
ЦЗ
78
Alex Pinto
ЦЗ
6
Амин Удрхири
ОП
47
Джонатан Лукка
ЦП
14
Фабрисио Исидоро
ЦП
29
Клаудио Фалькао
ЦП
25
Райан Галд
АП
41
Cássio Scheid
ЦФ
92
Fábio Nunes
ЦФ
19
Nikola Stojiljkovic
ЦФ
Бенфика
23
Элтон Лейте
ВР
17
Нуну Тавареш
ЛЗ
4
Ферру
ЦЗ
12
Жилберто
ПЗ
5
Юлиан Вайгль
ОП
10
Педриньо
ЦП
22
Шикинью
АП
9
Гонсалу Рамуш
ЦФ
9
Харис Сеферович
ЦФ
Фаренсе
1
Уго Маркеш
ВР
13
Бура
ОП
11
Брайан Мансилья
ЦП
17
Miguel Bandarra
ЦФ
6
Filipe Melo
ЦФ
7
Hugo Seco
ЦФ
9
Patrick
ЦФ
77
Alvarinho
ЦФ
9
Pedro Henrique
ЦФ
4-1-1-4
1
Влаходимос
22
Гримальдо
33
Жардел
30
Отаменди
34
Алмейда
18
Габриэл
21
Пицци
29
Нуньес
7
Вальдшмидт
7
Эвертон
27
Рафа
2-1-3-1-3
1
12
78
6
Удрхири
47
Лукка
14
Исидоро
29
Фалькао
25
Галд
19
92
41
33
Жардел
4
Ферру
4
Ферру
33
Жардел
18
Габриэл
5
Вайгль
5
Вайгль
18
Габриэл
27
Рафа
10
Педриньо
10
Педриньо
27
Рафа
29
Нуньес
22
Шикинью
22
Шикинью
29
Нуньес
7
Вальдшмидт
9
Сеферович
9
Сеферович
7
Вальдшмидт
14
Исидоро
7
7
14
Исидоро
29
Фалькао
11
Мансилья
11
Мансилья
29
Фалькао
Остались в запасе
Бенфика
Фаренсе
12
Жилберто
ПЗ
17
Нуну Тавареш
ЛЗ
9
Гонсалу Рамуш
ЦФ
23
Элтон Лейте
ВР
Главный тренер
Жорже Жезуш
1
Уго Маркеш
ВР
17
Miguel Bandarra
ЦФ
6
Filipe Melo
ЦФ
13
Бура
ОП
9
Patrick
ЦФ
77
Alvarinho
ЦФ
9
Pedro Henrique
ЦФ
Остались в запасе
12
Жилберто
ПЗ
17
Нуну Тавареш
ЛЗ
9
Гонсалу Рамуш
ЦФ
23
Элтон Лейте
ВР
Остались в запасе
1
Уго Маркеш
ВР
17
Miguel Bandarra
ЦФ
6
Filipe Melo
ЦФ
13
Бура
ОП
9
Patrick
ЦФ
77
Alvarinho
ЦФ
9
Pedro Henrique
ЦФ
Главный тренер
Жорже Жезуш
Статистика матча Бенфика - Фаренсе
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Бенфика
Лига Европы, 5 тур
Виктория
- : -
26.11.2026
Бенфика
Португалия. Примейра, 11 тур
Эштрела
2 : 3
08.11.2026
Бенфика
Лига Европы, 4 тур
Бенфика
3 : 1
05.11.2026
Лех
Португалия. Примейра, 10 тур
Бенфика
1 : 0
02.11.2026
Алверка
Португалия. Примейра, 9 тур
Санта-Клара
1 : 2
26.10.2026
Бенфика
Лига Европы, 3 тур
Омония
1 : 4
22.10.2026
Бенфика
Фаренсе
Португалия. Примейра, 34 тур
Фаренсе
1 : 2
17.05.2025
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 33 тур
Витория Гимараеш
1 : 2
11.05.2025
Фаренсе
Португалия. Примейра, 32 тур
Фаренсе
2 : 1
03.05.2025
Фамаликан
Португалия. Примейра, 31 тур
Жил Висенте
1 : 0
26.04.2025
Фаренсе
Португалия. Примейра, 30 тур
Фаренсе
0 : 1
18.04.2025
Боавишта
Информация о матче
Стадион:
Эштадиу да Луж
Новости команд
Все
Бенфика
Фаренсе
Вратарь Украины – после очередного поражения: «Сами себя закапываем»
16 ноября
1
«Бенфика» – «Лех»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Бенфики» и «Леха» на победу в матче 4 тура
4 ноября
Лига Европы. «Милан» разгромно проиграл «Борнмуту» и другие результаты
23 октября
«Омония» – «Бенфика»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Вратарь Украины – после очередного поражения: «Сами себя закапываем»
16 ноября
1
«Бенфика» – «Лех»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Бенфики» и «Леха» на победу в матче 4 тура
4 ноября
Лига Европы. «Милан» разгромно проиграл «Борнмуту» и другие результаты
23 октября
«Омония» – «Бенфика»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Российский игрок перешел в португальский клуб, вылетевший из Примейры
2025.07.01 08:30
Прогноз на точный счет матча «Фаренсе» – «Санта-Клара»: Примейра, 17 мая 2025
2025.05.16 13:24
Прогноз на точный счет матча «Витория Гимараэш» – «Фаренсе»: Примейра, 11 мая 2025
2025.05.10 18:08
Прогноз на точный счет матча «Фаренсе» – «Фамаликан»: Примейра, 3 мая 2025
2025.05.02 12:59
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+