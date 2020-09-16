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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Карабах - Мольде
Карабах - Мольде: обзор матча 16 сентября 2020
Карабах
16.09.2020, среда, 20:00
Лига чемпионов, 3 раунд
0 : 0
Счет по пенальти – 5 : 6
Завершен
Мольде
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Карабах - Мольде
ГОЛ!
К. Хауген
4:6
ГОЛ!
М. Эллингсен
4:5
ГОЛ!
К. Медина
4:4
ГОЛ!
Т. Кристенсен
3:4
ГОЛ!
П. Андраде
3:3
ГОЛ!
Э. Хестад
2:3
ГОЛ!
М. Медведев
2:2
ГОЛ!
Ф. Эушнес
1:2
ГОЛ!
У. Матич
1:1
ГОЛ!
О. Омойджуанфо
0:1
120'
Замена
Т. Кристенсен
️️️️
Э. Хуссэйн
Замена
️️️️
У. Геррье
114'
Замена
А. Гусейнов
️️️️
М. Эмрели
106'
102'
Пенальти не реализован!
Э. Хуссэйн
98'
Замена
М. Болли
️️️️
Л. Джеймс
89'
Желтая карточка
Э. Хестад
Желтая карточка
П. Андраде
86'
83'
Желтая карточка
Э. Хуссэйн
Замена
П. Андраде
️️️️
Ф. Озобич
82'
79'
Замена
О. Омойджуанфо
️️️️
М. Эйкрем
68'
Замена
О. Брюнхильдсен
️️️️
Э. Кнутсон
Желтая карточка
У. Геррье
67'
Желтая карточка
К. Медина
50'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Карабах
5
Максим Медведев
ЦЗ
15
Бадави Гусейнов
ЦЗ
2
Гара Гараев
ОП
77
Уайлд-Дональд Геррье
ЦП
22
Урош Матич
ЦП
10
Абделлах Зубир
ЦП
19
Филип Озобич
АП
11
Махир Эмрели
ЦФ
1
Шахруддин Махаммадалиев
ЦФ
18
Овусу Квабена
ЦФ
81
Кевин Медина
ЦФ
Главный тренер
Гурбан Гурбанов
Мольде
1
Андреас Линде
ВР
28
Кристоффер Хауген
ЛЗ
6
Мартин Эллингсен
ЦЗ
2
Стиан Грегерсен
ЦЗ
2
Генри Уинго
ПЗ
14
Фредрик Эушнес
ОП
8
Этцас Хуссэйн
ЦП
23
Магнус Эйкрем
АП
15
Эрлинг Кнутсон
ПВ
5
Эйрик Хестад
ПВ
90
Леке Джеймс
ЦФ
Главный тренер
Эрлинг Моэ
Карабах
1
Эмиль Балаев
ВР
30
Аббас Гусейнов
ЦЗ
18
Исмаил Иббрахимли
ЦП
66
Патрик Андраде
ЦФ
9
Муса Гурбанлы
ЦФ
Мольде
1
Алекс Кранинкс
ВР
18
Шерифф Синюан
ЦЗ
27
Маркус Хольмгрен-Педерсен
ПЗ
17
Ола Брюнхильдсен
ЛВ
14
Матис Болли
ЛВ
10
Тобиас Кристенсен
ЦП
10
Охи Омойджуанфо
ЦФ
2-1-3-1-4
5
Медведев
15
Гусейнов
2
Гараев
77
Геррье
22
Матич
10
Зубир
19
Озобич
11
Эмрели
81
Медина
18
Квабена
1
Махаммадалиев
4-1-1-3-1
1
Линде
2
Уинго
6
Эллингсен
2
Грегерсен
28
Хауген
14
Эушнес
8
Хуссэйн
5
Хестад
23
Эйкрем
15
Кнутсон
90
Джеймс
11
Эмрели
30
Гусейнов
30
Гусейнов
11
Эмрели
19
Озобич
66
Андраде
66
Андраде
19
Озобич
8
Хуссэйн
10
Кристенсен
10
Кристенсен
8
Хуссэйн
15
Кнутсон
17
Брюнхильдсен
17
Брюнхильдсен
15
Кнутсон
90
Джеймс
14
Болли
14
Болли
90
Джеймс
23
Эйкрем
10
Омойджуанфо
10
Омойджуанфо
23
Эйкрем
Остались в запасе
Карабах
Мольде
1
Эмиль Балаев
ВР
18
Исмаил Иббрахимли
ЦП
9
Муса Гурбанлы
ЦФ
Главный тренер
Гурбан Гурбанов
18
Шерифф Синюан
ЦЗ
27
Маркус Хольмгрен-Педерсен
ПЗ
1
Алекс Кранинкс
ВР
Главный тренер
Эрлинг Моэ
Остались в запасе
1
Эмиль Балаев
ВР
18
Исмаил Иббрахимли
ЦП
9
Муса Гурбанлы
ЦФ
Остались в запасе
18
Шерифф Синюан
ЦЗ
27
Маркус Хольмгрен-Педерсен
ПЗ
1
Алекс Кранинкс
ВР
Главный тренер
Гурбан Гурбанов
Главный тренер
Эрлинг Моэ
Статистика матча Карабах - Мольде
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Карабах
Азербайджан. Премьер-лига, 13 тур
Карабах
- : -
29.11.2026
Сумгаит
Азербайджан. Премьер-лига, 12 тур
Кяпаз
0 : 0
22.11.2026
Карабах
Азербайджан. Премьер-лига, 11 тур
Карабах
0 : 1
06.11.2026
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Азербайджан. Премьер-лига, 10 тур
Габала
0 : 0
31.10.2026
Карабах
Азербайджан. Премьер-лига, 9 тур
Сабах
0 : 0
25.10.2026
Карабах
Азербайджан. Премьер-лига, 8 тур
Карабах
3 : 3
17.10.2026
Нефтчи
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Русенборг
- : -
28.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Мольде
2 : 4
20.11.2026
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Сандефьорд
5 : 5
08.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Бранн
3 : 2
01.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Мольде
5 : 1
25.10.2026
Фредрикстад
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Мольде
6 : 1
18.10.2026
Старт
Информация о матче
Стадион:
Республиканский стадион им. Тофика Бахрамова
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