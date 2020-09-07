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Расписание матчей
МЛС 2026
Нью-Йорк Ред Буллз - Филадельфия Юнион
Нью-Йорк Ред Буллз - Филадельфия Юнион: обзор матча 07 сентября 2020
Нью-Йорк Ред Буллз
07.09.2020, понедельник, 02:00
США. МЛС, Общий этап
0 : 3
Завершен
Филадельфия Юнион
36'
Б. Ааронсон
69'
K. Przybyłko
78'
М. Реал
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Нью-Йорк Ред Буллз - Филадельфия Юнион
Замена
Д. Йервуд
️️️️
D. Valot F. + Royer
83'
Замена
Б. Уайт
️️️️
Каку
82'
78'
ГОЛ! 0:3!
М. Реал
Пас отдал
I.
77'
Замена
A. Fontana
️️️️
Б. Ааронсон
77'
Замена
М. Реал
️️️️
О. Мбайзо
69'
ГОЛ! 0:2!
K. Przybyłko
Пас отдал
A. Wooten
Замена
J. Pendant
️️️️
M. Egbo
67'
Замена
️️️️
T. Barlow
67'
61'
Замена
I.
️️️️
Х. Монтейру
36'
ГОЛ! 0:1!
Б. Ааронсон
Пас отдал
А. Бедойя
29'
Замена
A. Wooten
️️️️
С. Сантос
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нью-Йорк Ред Буллз
18
Ryan Meara
ВР
3
Кайл Данкан
ЦЗ
3
Amro Tarek
ЦЗ
26
Тим Паркер
ЦЗ
8
Джаред Страуд
ЛВ
23
Кристиан Кассерес
ЦП
0
D. Valot F. + Royer
ЦП
10
Каку
ЦП
18
Mandela Egbo
ЦФ
77
Daniel Royer
ЦФ
16
Tom Barlow
ЦФ
Главный тренер
Крис Армас
Филадельфия Юнион
18
Андре Блэйк
ВР
3
Марк МакКензи
ЦЗ
15
Оливье Мбайзо
ЦЗ
28
Raymon Gaddis
ЦЗ
5
Якоб Глеснес
ЦЗ
70
Хосе Мартинес
ЦП
11
Алехандро Бедойя
ЦП
35
Хамиру Монтейру
ЦП
11
Бренден Ааронсон
АП
19
Серхио Сантос
ЦФ
93
Kacper Przybyłko
ЦФ
Главный тренер
Джим Кертин
Нью-Йорк Ред Буллз
1
Давид Йенсен
ВР
13
Шон Неалис
ЦЗ
16
Дрю Йервуд
ЦП
7
J. Pendant
ЦФ
0
B. Mines
ЦФ
22
Omir Fernandez
ЦФ
24
Брайан Уайт
ЦФ
10
Самуэль Тетте
ЦФ
29
Mathias Jørgensen
ЦФ
Филадельфия Юнион
17
Джо Бендик
ВР
2
Мэтт Реал
ЦЗ
3
Джек Эллиот
ЦЗ
0
Ilson
ЦП
17
A. Fontana
ЦП
13
Cole Turner
ЦФ
15
Jack De Vries
ЦФ
14
Andrew Wooten
ЦФ
20
Michee Ngalina
ЦФ
3-3-1-3
18
3
Данкан
3
26
Паркер
23
Кассерес
0
10
Каку
8
Страуд
16
77
18
4-3-1-2
18
Блэйк
15
Мбайзо
28
5
Глеснес
3
МакКензи
70
Мартинес
11
Бедойя
35
Монтейру
11
Ааронсон
93
19
Сантос
0
16
Йервуд
16
Йервуд
0
18
7
7
18
10
Каку
24
Уайт
24
Уайт
10
Каку
15
Мбайзо
2
Реал
2
Реал
15
Мбайзо
35
Монтейру
0
0
35
Монтейру
11
Ааронсон
17
17
11
Ааронсон
19
Сантос
14
14
19
Сантос
Остались в запасе
Нью-Йорк Ред Буллз
Филадельфия Юнион
0
B. Mines
ЦФ
1
Давид Йенсен
ВР
13
Шон Неалис
ЦЗ
22
Omir Fernandez
ЦФ
10
Самуэль Тетте
ЦФ
29
Mathias Jørgensen
ЦФ
Главный тренер
Крис Армас
13
Cole Turner
ЦФ
15
Jack De Vries
ЦФ
17
Джо Бендик
ВР
3
Джек Эллиот
ЦЗ
20
Michee Ngalina
ЦФ
Главный тренер
Джим Кертин
Остались в запасе
0
B. Mines
ЦФ
1
Давид Йенсен
ВР
13
Шон Неалис
ЦЗ
22
Omir Fernandez
ЦФ
10
Самуэль Тетте
ЦФ
29
Mathias Jørgensen
ЦФ
Остались в запасе
13
Cole Turner
ЦФ
15
Jack De Vries
ЦФ
17
Джо Бендик
ВР
3
Джек Эллиот
ЦЗ
20
Michee Ngalina
ЦФ
Главный тренер
Крис Армас
Главный тренер
Джим Кертин
Статистика матча Нью-Йорк Ред Буллз - Филадельфия Юнион
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 35 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
3 : 0
08.11.2026
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 34 тур
Нэшвилл
3 : 2
02.11.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 33 тур
Нью-Инглэнд Революшн
3 : 2
29.10.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 32 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
2 : 0
25.10.2026
Интер Майами
США. МЛС, 31 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
0 : 2
18.10.2026
Торонто
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 1/8 финала
Филадельфия Юнион
- : -
29.11.2026
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 1/8 финала
Нью-Инглэнд Революшн
2 : 0
21.11.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 35 тур
Филадельфия Юнион
4 : 1
08.11.2026
Торонто
США. МЛС, 34 тур
Цинциннати
1 : 0
31.10.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 33 тур
Нэшвилл
0 : 0
29.10.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 32 тур
Филадельфия Юнион
1 : 2
25.10.2026
Нью-Инглэнд Революшн
Информация о матче
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