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Расписание матчей
МЛС 2026
Портленд - Лос-Анджелес Гэлакси
Портленд - Лос-Анджелес Гэлакси: обзор матча 03 сентября 2020
Портленд
03.09.2020, четверг, 05:30
США. МЛС, Общий этап
2 : 3
Завершен
Лос-Анджелес Гэлакси
67'
Ф. Мора
90+2'
D. Valeri
15'
Э. Альварес
50'
К. Павон
71'
J. Corona
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Портленд - Лос-Анджелес Гэлакси
ГОЛ! 2:3!
D. Valeri
Пас отдал
Й. Чара
90'
+2
Замена
D. Valeri
️️️️
Р. Самбрано
88'
87'
Замена
C. Dunbar
️️️️
E. Zubak
Замена
Й. Чара
️️️️
П. Бонилья
78'
75'
Замена
R. Feltscher
️️️️
Х. Араухо
75'
Замена
E. Cuello
️️️️
Э. Альварес
71'
ГОЛ! 1:3!
J. Corona
ГОЛ! 1:2!
Ф. Мора
67'
63'
Желтая карточка
Х. Араухо
62'
Замена
Джонатан
️️️️
С. Ллетгет
Замена
Ж. Эбобиссе
️️️️
М. Лориа
56'
Замена
Э. Уильямсон
️️️️
К. Паредес
56'
Замена
С. Бланко
️️️️
Т. Конечны
56'
50'
ГОЛ! 0:2!
К. Павон
Пас отдал
Н. ДеПуй
Желтая карточка
Р. Самбрано
48'
15'
ГОЛ! 0:1!
Э. Альварес
Пас отдал
С. Ллетгет
Желтая карточка
П. Бонилья
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Портленд
18
Хулио Касканте
ЦЗ
28
Билл Туилома
ЦЗ
3
Марко Фарфан
ЦЗ
28
Пабло Бонилья
ПЗ
8
Кристиан Паредес
ЦП
26
Ренцо Самбрано
ЦП
17
Томас Конечны
ЦП
1
Jeff Attinella
ЦФ
44
Марвин Лориа
ЦФ
24
Энди Поло
ЦФ
99
Фелипе Мора
ЦФ
Главный тренер
Джованни Саварезе
Лос-Анджелес Гэлакси
22
Давид Бингхэм
ВР
20
Ник ДеПуй
ЦЗ
5
Даниэль Стерес
ЦЗ
22
Хулиан Араухо
ПЗ
8
Себастьян Ллетгет
ЦП
10
Эфраин Альварес
АП
11
Ethan Zubak
ЦФ
3
Emiliano Insúa
ЦФ
2
Perry Kitchen
ЦФ
15
Joe Corona
ЦФ
7
Кристиан Павон
ЦФ
Главный тренер
Гильермо Скелотто
Портленд
12
Стив Кларк
ВР
4
Jorge Villafaña
ЦЗ
13
Дарио Жупарич
ЦЗ
29
Себастьян Бланко
ЦП
8
Йимми Чара
ЦП
19
Эрик Уильямсон
ЦП
8
Diego Valeri
ЦП
11
Ярослав Незгода
ЦФ
17
Жереми Эбобиссе
ЦФ
Лос-Анджелес Гэлакси
33
Джонатан Клинсман
ВР
6
Джонатан
ЦП
21
Giancarlo GonzÃ¡lez
ЦФ
25
Rolf Feltscher
ЦФ
19
Diedie Traore
ЦФ
27
Emil Cuello
ЦФ
70
Cameron Dunbar
ЦФ
28
Kai Koreniuk
ЦФ
4-3-4
18
Касканте
28
Туилома
3
Фарфан
28
Бонилья
8
Паредес
26
Самбрано
17
Конечны
1
99
Мора
24
Поло
44
Лориа
3-1-1-5
22
Бингхэм
22
Араухо
5
Стерес
20
ДеПуй
8
Ллетгет
10
Альварес
11
7
Павон
15
2
3
17
Конечны
29
Бланко
29
Бланко
17
Конечны
28
Бонилья
8
Чара
8
Чара
28
Бонилья
8
Паредес
19
Уильямсон
19
Уильямсон
8
Паредес
26
Самбрано
8
8
26
Самбрано
44
Лориа
17
Эбобиссе
17
Эбобиссе
44
Лориа
22
Араухо
25
25
22
Араухо
10
Альварес
27
27
10
Альварес
11
70
70
11
8
Ллетгет
6
Джонатан
6
Джонатан
8
Ллетгет
Остались в запасе
Портленд
Лос-Анджелес Гэлакси
11
Ярослав Незгода
ЦФ
12
Стив Кларк
ВР
4
Jorge Villafaña
ЦЗ
13
Дарио Жупарич
ЦЗ
Главный тренер
Джованни Саварезе
21
Giancarlo GonzÃ¡lez
ЦФ
19
Diedie Traore
ЦФ
28
Kai Koreniuk
ЦФ
33
Джонатан Клинсман
ВР
Главный тренер
Гильермо Скелотто
Остались в запасе
11
Ярослав Незгода
ЦФ
12
Стив Кларк
ВР
4
Jorge Villafaña
ЦЗ
13
Дарио Жупарич
ЦЗ
Остались в запасе
21
Giancarlo GonzÃ¡lez
ЦФ
19
Diedie Traore
ЦФ
28
Kai Koreniuk
ЦФ
33
Джонатан Клинсман
ВР
Главный тренер
Джованни Саварезе
Главный тренер
Гильермо Скелотто
Статистика матча Портленд - Лос-Анджелес Гэлакси
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Портленд
США. МЛС, 1/8 финала
Портленд
- : -
29.11.2026
Даллас
США. МЛС, 1/8 финала
Даллас
3 : 0
22.11.2026
Портленд
США. МЛС, 35 тур
Остин
0 : 2
08.11.2026
Портленд
США. МЛС, 34 тур
Портленд
3 : 1
02.11.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 33 тур
Сент-Луис
2 : 3
29.10.2026
Портленд
США. МЛС, 32 тур
Портленд
3 : 2
25.10.2026
Шарлотт
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 35 тур
Реал Солт-Лейк
2 : 1
08.11.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 34 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
4 : 1
01.11.2026
Остин
США. МЛС, 32 тур
Лос-Анджелес
2 : 2
26.10.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 31 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
2 : 2
18.10.2026
Сан-Диего
США. МЛС, 30 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
2 : 0
15.10.2026
Портленд
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