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Расписание матчей
МЛС 2026
Лос-Анджелес - Сан-Хосе
Лос-Анджелес - Сан-Хосе: обзор матча 03 сентября 2020
Лос-Анджелес
03.09.2020, четверг, 06:00
США. МЛС, Общий этап
5 : 1
Завершен
Сан-Хосе
21'
Д. Росси
49'
B. Wright-Phillips
64'
Х. Сифуэнтес
69'
Д. Росси
83'
Д. Мусовски
90+2'
D. Hoesen
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лос-Анджелес - Сан-Хосе
90'
+2
ГОЛ! 5:1!
D. Hoesen
Пас отдал
К. Эспиноса
ГОЛ! 5:0!
Д. Мусовски
Пас отдал
Э. Нахар
83'
Замена
К. Торрес
️️️️
Д. Росси
81'
Замена
Э. Нахар
️️️️
Ф. Гинелла
81'
Замена
Д. Мусовски
️️️️
Б. Родригес
72'
ГОЛ! 4:0!
Д. Росси
69'
69'
Замена
S. Salinas
️️️️
В. Казаишвили
69'
Замена
E. Calvillo
️️️️
Жудсон
ГОЛ! 3:0!
Х. Сифуэнтес
Пас отдал
Б. Родригес
64'
Замена
A. Perez
️️️️
B. Wright-Phillips
60'
57'
Замена
D. Hoesen
️️️️
C. Cowell
ГОЛ! 2:0!
B. Wright-Phillips
49'
46'
Замена
П. Мари
️️️️
T. Thompson
46'
Замена
М. Лопес
️️️️
N. Lima
Желтая карточка
Д. Паласиос
33'
ГОЛ! 1:0!
Д. Росси
Пас отдал
М. Кайе
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лос-Анджелес
13
Pablo Sisniega
ВР
33
Тристан Блэкмон
ЦЗ
4
Эдди Сегура
ЦЗ
6
Диего Паласиос
ЦЗ
8
Хосе Сифуэнтес
ЦП
15
Латиф Блессинг
ЦП
45
Франсиско Гинелла
ЦП
14
Марк-Антони Кайе
ЦП
99
Bradley Wright-Phillips
ЦФ
7
Брайан Родригес
ЦФ
9
Диего Росси
ЦФ
Главный тренер
Боб Брэдли
Сан-Хосе
17
Daniel Vega
ВР
4
Таннер Бисон
ЦЗ
22
Tommy Thompson
ЦЗ
26
Флориан Юнгвирт
ЦЗ
24
Nick Lima
ЦЗ
10
Валерий Казаишвили
ЦП
93
Жудсон
ЦП
14
Jackson Yueill
ЦП
7
Кристиан Эспиноса
ЦП
7
Cade Cowell
ЦП
25
AndrÃ©s RÃos
ЦФ
Главный тренер
Матиас Алмейда
Лос-Анджелес
25
Kenneth Vermeer
ВР
2
Jordan Harvey
ЦЗ
5
Dejan Jakovic
ЦЗ
13
Mohamed El-Munir
ЦЗ
31
Энди Нахар
ПЗ
21
Кристиан Торрес
ЛВ
26
Adrien Perez
ЦФ
19
Bryce Duke
ЦФ
19
Дэнни Мусовски
ЦФ
Сан-Хосе
20
Matt Bersano
ВР
15
Маркос Лопес
ЛЗ
3
Поль Мари
ПЗ
6
Shea Salinas
ЦП
9
Siad Haji
ЦФ
26
Eric Calvillo
ЦФ
96
Luis Fernandes
ЦФ
8
Chris Wondolowski
ЦФ
9
Danny Hoesen
ЦФ
3-4-3
13
33
Блэкмон
4
Сегура
6
Паласиос
8
Сифуэнтес
45
Гинелла
14
Кайе
15
Блессинг
9
Росси
7
Родригес
99
4-5-1
17
22
26
Юнгвирт
24
4
Бисон
10
Казаишвили
14
7
Эспиноса
7
93
Жудсон
25
99
26
26
99
45
Гинелла
31
Нахар
31
Нахар
45
Гинелла
9
Росси
21
Торрес
21
Торрес
9
Росси
7
Родригес
19
Мусовски
19
Мусовски
7
Родригес
24
15
Лопес
15
Лопес
24
22
3
Мари
3
Мари
22
93
Жудсон
26
26
93
Жудсон
10
Казаишвили
6
6
10
Казаишвили
7
9
9
7
Остались в запасе
Лос-Анджелес
Сан-Хосе
19
Bryce Duke
ЦФ
25
Kenneth Vermeer
ВР
2
Jordan Harvey
ЦЗ
5
Dejan Jakovic
ЦЗ
13
Mohamed El-Munir
ЦЗ
Главный тренер
Боб Брэдли
9
Siad Haji
ЦФ
96
Luis Fernandes
ЦФ
20
Matt Bersano
ВР
8
Chris Wondolowski
ЦФ
Главный тренер
Матиас Алмейда
Остались в запасе
19
Bryce Duke
ЦФ
25
Kenneth Vermeer
ВР
2
Jordan Harvey
ЦЗ
5
Dejan Jakovic
ЦЗ
13
Mohamed El-Munir
ЦЗ
Остались в запасе
9
Siad Haji
ЦФ
96
Luis Fernandes
ЦФ
20
Matt Bersano
ВР
8
Chris Wondolowski
ЦФ
Главный тренер
Боб Брэдли
Главный тренер
Матиас Алмейда
Статистика матча Лос-Анджелес - Сан-Хосе
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Лос-Анджелес
США. МЛС, 1/8 финала
Сент-Луис
3 : 2
24.11.2026
Лос-Анджелес
США. МЛС, 1/8 финала
Сент-Луис
3 : 2
24.11.2026
Лос-Анджелес
США. МЛС, 35 тур
Сиэтл
2 : 1
08.11.2026
Лос-Анджелес
США. МЛС, 34 тур
Лос-Анджелес
1 : 3
02.11.2026
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Лос-Анджелес
2 : 2
26.10.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 12 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 1
18.10.2026
Лос-Анджелес
Сан-Хосе
США. МЛС, 1/8 финала
Сан-Хосе
- : -
25.11.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 35 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 1
08.11.2026
Сан-Хосе
США. МЛС, 34 тур
Сан-Хосе
2 : 1
01.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 33 тур
Сан-Хосе
2 : 2
29.10.2026
Колорадо
США. МЛС, 32 тур
Даллас
3 : 0
25.10.2026
Сан-Хосе
США. МЛС, 31 тур
Сан-Хосе
1 : 1
18.10.2026
Нэшвилл
Информация о матче
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