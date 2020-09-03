Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
МЛС 2026
Нэшвилл - Орландо Сити
Нэшвилл - Орландо Сити: обзор матча 03 сентября 2020
Нэшвилл
03.09.2020, четверг, 03:30
США. МЛС, Общий этап
1 : 1
Завершен
Орландо Сити
47'
Р. Леаль
17'
Б. Мичел
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Нэшвилл - Орландо Сити
Замена
T. Anunga
️️️️
Х. Мухтар
90'
73'
Замена
К. Смит
️️️️
Б. Мичел
Замена
D. Accam
️️️️
Р. Леаль
72'
Замена
A. Danladi
️️️️
А. Мьюил
71'
Замена
Д. Риос
️️️️
Д. Баджи
64'
60'
Замена
С. Мендес
️️️️
М. Перейра
54'
Замена
Т. Акинделе
️️️️
Д. Дайк
53'
Замена
А. Переа
️️️️
О. Росель
53'
Замена
К. Мюллер
️️️️
R.
ГОЛ! 1:1!
Р. Леаль
Пас отдал
Х. Мухтар
47'
17'
ГОЛ! 0:1!
Б. Мичел
Пас отдал
М. Перейра
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нэшвилл
1
Joe Willis
ВР
25
Уокер Циммерман
ЦЗ
4
Dave Romney
ЦЗ
2
Даниэль Ловиц
ЦЗ
2
Алистер Джонстон
ПЗ
19
Алекс Мьюил
ЦП
13
Дакс МакКарти
ЦП
20
Анибал Годой
ЦП
10
Хани Мухтар
ЦП
11
Рэнделл Леаль
ЦП
14
Доминик Баджи
ЦФ
Главный тренер
Гэри Смит
Орландо Сити
1
Педро Галлезе
ВР
13
Руан
ЦЗ
3
Антонио Карлос
ЦЗ
6
Робин Янссон
ЦЗ
4
Камал Миллер
ЦЗ
16
Ориоль Росель
ЦП
10
Маурисио Перейра
ЦП
30
Жуниор Урсо
ЦП
9
Дэрил Дайк
ЦФ
0
Robinho
ЦФ
91
Бенжи Мичел
ЦФ
Главный тренер
Оскар Пареха
Нэшвилл
23
Тэйлор Вашингтон
ЛАЗ
15
Эрик Миллер
ЦЗ
3
Jalil Anibaba
ЦЗ
21
Derrick Jones
ЦП
0
D. Accam
ЦП
30
Elliot Panicco
ЦФ
27
Tah Anunga
ЦФ
99
Abu Danladi
ЦФ
14
Даниэль Риос
ЦФ
Орландо Сити
23
Brian Rowe
ВР
21
Родриго Шлегель
ЦЗ
24
Кайл Смит
ЦЗ
32
Себастьян Мендес
ОП
34
Джоуи ДеЗарт
ОП
8
Андрес Переа
ЦП
3
Alex De John
ЦФ
8
Крис Мюллер
ЦФ
13
Тешо Акинделе
ЦФ
4-5-1
1
25
Циммерман
4
2
Ловиц
2
Джонстон
13
МакКарти
20
Годой
10
Мухтар
11
Леаль
19
Мьюил
14
Баджи
4-3-3
1
Галлезе
3
Карлос
6
Янссон
4
Миллер
13
Руан
16
Росель
10
Перейра
30
Урсо
91
Мичел
0
9
Дайк
10
Мухтар
27
27
10
Мухтар
11
Леаль
0
0
11
Леаль
19
Мьюил
99
99
19
Мьюил
14
Баджи
14
Риос
14
Риос
14
Баджи
10
Перейра
32
Мендес
32
Мендес
10
Перейра
91
Мичел
24
Смит
24
Смит
91
Мичел
16
Росель
8
Переа
8
Переа
16
Росель
0
8
Мюллер
8
Мюллер
0
9
Дайк
13
Акинделе
13
Акинделе
9
Дайк
Остались в запасе
Нэшвилл
Орландо Сити
30
Elliot Panicco
ЦФ
23
Тэйлор Вашингтон
ЛАЗ
15
Эрик Миллер
ЦЗ
3
Jalil Anibaba
ЦЗ
21
Derrick Jones
ЦП
Главный тренер
Гэри Смит
3
Alex De John
ЦФ
34
Джоуи ДеЗарт
ОП
23
Brian Rowe
ВР
21
Родриго Шлегель
ЦЗ
Главный тренер
Оскар Пареха
Остались в запасе
30
Elliot Panicco
ЦФ
23
Тэйлор Вашингтон
ЛАЗ
15
Эрик Миллер
ЦЗ
3
Jalil Anibaba
ЦЗ
21
Derrick Jones
ЦП
Остались в запасе
3
Alex De John
ЦФ
34
Джоуи ДеЗарт
ОП
23
Brian Rowe
ВР
21
Родриго Шлегель
ЦЗ
Главный тренер
Гэри Смит
Главный тренер
Оскар Пареха
Статистика матча Нэшвилл - Орландо Сити
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Нэшвилл
США. МЛС, 1/8 финала
Цинциннати
- : -
29.11.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 1/8 финала
Нэшвилл
0 : 1
23.11.2026
Цинциннати
США. МЛС, 35 тур
Цинциннати
0 : 2
08.11.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 34 тур
Нэшвилл
3 : 2
02.11.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 33 тур
Нэшвилл
0 : 0
29.10.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 32 тур
Монреаль
0 : 2
24.10.2026
Нэшвилл
Орландо Сити
США. МЛС, 1/16 финала
Орландо Сити
1 : 3
20.11.2026
Цинциннати
США. МЛС, 35 тур
Орландо Сити
1 : 0
08.11.2026
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 34 тур
Шарлотт
4 : 0
31.10.2026
Орландо Сити
США. МЛС, 33 тур
Чикаго Файр
2 : 2
29.10.2026
Орландо Сити
США. МЛС, 32 тур
Орландо Сити
2 : 2
25.10.2026
Нью-Йорк Сити
Информация о матче
Стадион:
Ниссан Стэдиум
Новости команд
Все
Нэшвилл
Орландо Сити
Гризманн отреагировал на уход Роналду из сборной Португалии
17 ноября
Месси не реализовал пенальти в матче МЛС
16 августа
4
Кубок лиг. Месси оформил 2+1 в матче с мексиканским клубом, Гризманн забил гол
6 августа
МЛС. Гризманн забил первый гол, клуб Миранчука продлил безвыигрышную серию
23 июля
Миранчук продлил безголевую серию в МЛС
18 июля
Месси не реализовал пенальти в матче МЛС
16 августа
4
Миранчук продлил безголевую серию в МЛС
18 июля
Кубок чемпионов КОНКАКАФ. Месси забил 900-й гол в карьере, «Интер Майами» вылетел из турнира
19 марта
1
Кубок чемпионов КОНКАКАФ. «Интер Майами» с Месси не смог забить «Нэшвиллу»
12 марта
Месси вышел на 4-е место в истории по голам со штрафных
2025.07.13 17:24
1
Гризманн отреагировал на уход Роналду из сборной Португалии
17 ноября
Кубок лиг. Месси оформил 2+1 в матче с мексиканским клубом, Гризманн забил гол
6 августа
МЛС. Гризманн забил первый гол, клуб Миранчука продлил безвыигрышную серию
23 июля
Клуб Миранчука разгромили в Кубке США
21 мая
1
«Интер Майами» вел 3:0 благодаря 906-му голу Месси, но проиграл «Орландо»
3 мая
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+