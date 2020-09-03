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Расписание матчей
МЛС 2026
Нью-Йорк Ред Буллз - Ди Си Юнайтед
Нью-Йорк Ред Буллз - Ди Си Юнайтед: обзор матча 03 сентября 2020
Нью-Йорк Ред Буллз
03.09.2020, четверг, 02:30
США. МЛС, Общий этап
0 : 1
Завершен
Ди Си Юнайтед
90+8'
Э. Сорга
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Нью-Йорк Ред Буллз - Ди Си Юнайтед
90'
+8
ГОЛ! 0:1!
Э. Сорга
90'
+1
Замена
Г. Йоу
️️️️
U. Segura
90'
Замена
Э. Сорга
️️️️
О. Камара
Желтая карточка
A. Tarek
88'
Замена
D. Valot F. + Royer
️️️️
D. Royer
79'
78'
Замена
М. Найман
️️️️
M. Abu
72'
Замена
O. Fisher
️️️️
К. Паредес
Замена
️️️️
T. Barlow
67'
Замена
К. Кассерес
️️️️
S. Davis
66'
Замена
A. Tarek
️️️️
А. Лонг
65'
51'
Желтая карточка
M. Abu
8'
Желтая карточка
F. Brillant
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нью-Йорк Ред Буллз
18
Ryan Meara
ВР
3
Кайл Данкан
ЦЗ
33
Аарон Лонг
ЦЗ
13
Шон Неалис
ЦЗ
90
Marc Rzatkowski
ЦП
10
Каку
ЦП
54
Sean Davis
ЦП
7
J. Pendant
ЦФ
16
Tom Barlow
ЦФ
77
Daniel Royer
ЦФ
22
Omir Fernandez
ЦФ
Главный тренер
Крис Армас
Ди Си Юнайтед
2
Донован Пинес
ЦЗ
13
Frederic Brillant
ЦЗ
5
Жозеф Мора
ЦЗ
30
Кевин Паредес
ЛП
24
Юлиан Грессель
ЦП
14
Mohammed Abu
ЦП
8
Хуниор Морено
ЦП
27
Yamil Asad
ЦП
1
Chris Seitz
ЦФ
30
Ulises Segura
ЦФ
9
Ола Камара
ЦФ
Главный тренер
Бен Ольсен
Нью-Йорк Ред Буллз
1
Давид Йенсен
ВР
3
Amro Tarek
ЦЗ
8
Джаред Страуд
ЛВ
16
Дрю Йервуд
ЦП
23
Кристиан Кассерес
ЦП
0
D. Valot F. + Royer
ЦП
0
B. Mines
ЦФ
18
Mandela Egbo
ЦФ
29
Mathias Jørgensen
ЦФ
Ди Си Юнайтед
36
Earl Edwards Jr.
ВР
91
Oniel Fisher
ЦЗ
44
Мозес Найман
ОП
44
Axel SjÃ¶berg
ЦФ
2
Federico Higuaín
ЦФ
9
Эрик Сорга
ЦФ
7
Гриффин Йоу
ЦФ
3-3-4
18
3
Данкан
33
Лонг
13
Неалис
90
10
Каку
54
7
22
77
16
3-5-3
2
Пинес
13
5
Мора
24
Грессель
14
8
Морено
27
30
Паредес
9
Камара
30
1
33
Лонг
3
3
33
Лонг
54
23
Кассерес
23
Кассерес
54
77
0
0
77
14
44
Найман
44
Найман
14
30
Паредес
91
91
30
Паредес
9
Камара
9
Сорга
9
Сорга
9
Камара
30
7
Йоу
7
Йоу
30
Остались в запасе
Нью-Йорк Ред Буллз
Ди Си Юнайтед
16
Дрю Йервуд
ЦП
0
B. Mines
ЦФ
8
Джаред Страуд
ЛВ
18
Mandela Egbo
ЦФ
1
Давид Йенсен
ВР
29
Mathias Jørgensen
ЦФ
Главный тренер
Крис Армас
44
Axel SjÃ¶berg
ЦФ
2
Federico Higuaín
ЦФ
36
Earl Edwards Jr.
ВР
Главный тренер
Бен Ольсен
Остались в запасе
16
Дрю Йервуд
ЦП
0
B. Mines
ЦФ
8
Джаред Страуд
ЛВ
18
Mandela Egbo
ЦФ
1
Давид Йенсен
ВР
29
Mathias Jørgensen
ЦФ
Остались в запасе
44
Axel SjÃ¶berg
ЦФ
2
Federico Higuaín
ЦФ
36
Earl Edwards Jr.
ВР
Главный тренер
Крис Армас
Главный тренер
Бен Ольсен
Статистика матча Нью-Йорк Ред Буллз - Ди Си Юнайтед
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 35 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
3 : 0
08.11.2026
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 34 тур
Нэшвилл
3 : 2
02.11.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 33 тур
Нью-Инглэнд Революшн
3 : 2
29.10.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 32 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
2 : 0
25.10.2026
Интер Майами
США. МЛС, 31 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
0 : 2
18.10.2026
Торонто
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 35 тур
Ди Си Юнайтед
0 : 1
08.11.2026
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 34 тур
Коламбус
3 : 0
31.10.2026
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 33 тур
Торонто
2 : 1
29.10.2026
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Ди Си Юнайтед
0 : 2
25.10.2026
Цинциннати
США. МЛС, 24 тур
Цинциннати
2 : 1
22.10.2026
Ди Си Юнайтед
Информация о матче
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