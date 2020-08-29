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Расписание матчей
МЛС 2026
Атланта Юнайтед - Орландо Сити
Атланта Юнайтед - Орландо Сити: обзор матча 29 августа 2020
Атланта Юнайтед
29.08.2020, суббота, 22:30
США. МЛС, Общий этап
1 : 3
Завершен
Орландо Сити
83'
Б. Леннон
13'
Ж. Урсо
35'
К. Мюллер
86'
Нани
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атланта Юнайтед - Орландо Сити
90'
+9
Желтая карточка
Руан
88'
Желтая карточка
А. Карлос
88'
Желтая карточка
Ж. Урсо
86'
ГОЛ! 1:3!
Нани
Пас отдал
Ж. Урсо
84'
Желтая карточка
А. Переа
ГОЛ! 1:2!
Б. Леннон
Пас отдал
J. Damm
83'
Замена
J. Damm
️️️️
Э. Ремеди
79'
78'
Замена
К. Миллер
️️️️
Ж. Моутинью
74'
Замена
Руан
️️️️
К. Мюллер
62'
Замена
С. Мендес
️️️️
О. Росель
62'
Замена
Нани
️️️️
Д. Дайк
Замена
Э. Барко
️️️️
М. Россетто
60'
Замена
E. Torres
️️️️
A. Jahn
60'
Замена
Д. Малрейни
️️️️
M. Castro
46'
Замена
J. Larentowicz
️️️️
М. Адамс
46'
45'
+1
Желтая карточка
К. Смит
35'
ГОЛ! 0:2!
К. Мюллер
Пас отдал
Б. Мичел
13'
ГОЛ! 0:1!
Ж. Урсо
Пас отдал
К. Мюллер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атланта Юнайтед
1
Брэд Гьюзан
ВР
2
Джордж Белло
ЛЗ
12
Майлз Робинсон
ЦЗ
11
Брукс Леннон
ПЗ
47
Мо Адамс
ЦП
5
Матеус Россетто
ЦП
5
Эрик Ремеди
ЦП
0
A. Walkes
ЦФ
0
A. Jahn
ЦФ
11
M. Castro
ЦФ
10
Гонсало Мартинес
ЦФ
Главный тренер
Франк де Бур
Орландо Сити
1
Педро Галлезе
ВР
8
Жоау Моутинью
ЛЗ
6
Робин Янссон
ЦЗ
3
Антонио Карлос
ЦЗ
24
Кайл Смит
ЦЗ
16
Ориоль Росель
ЦП
30
Жуниор Урсо
ЦП
8
Андрес Переа
ЦП
9
Дэрил Дайк
ЦФ
91
Бенжи Мичел
ЦФ
8
Крис Мюллер
ЦФ
Главный тренер
Оскар Пареха
Атланта Юнайтед
1
Alec Kann
ВР
18
Jeff Larentowicz
ЦП
5
Эсекьель Барко
АП
11
Джейк Малрейни
ПВ
19
Edgar Castillo
ЦФ
16
L. Wyke
ЦФ
25
Jürgen Damm
ЦФ
31
Erick Torres
ЦФ
17
Джон Галлахер
ЦФ
Орландо Сити
23
Brian Rowe
ВР
21
Родриго Шлегель
ЦЗ
13
Руан
ЦЗ
4
Камал Миллер
ЦЗ
17
Нани
ЛВ
32
Себастьян Мендес
ОП
0
Robinho
ЦФ
30
David Loera
ЦФ
33
Jordan Bender
ЦФ
3-3-4
1
Гьюзан
2
Белло
12
Робинсон
11
Леннон
47
Адамс
5
Россетто
5
Ремеди
0
10
Мартинес
11
0
4-3-3
1
Галлезе
6
Янссон
3
Карлос
24
Смит
8
Моутинью
16
Росель
30
Урсо
8
Переа
8
Мюллер
91
Мичел
9
Дайк
5
Ремеди
25
25
5
Ремеди
0
31
31
0
11
11
Малрейни
11
Малрейни
11
5
Россетто
5
Барко
5
Барко
5
Россетто
47
Адамс
18
18
47
Адамс
9
Дайк
17
Нани
17
Нани
9
Дайк
16
Росель
32
Мендес
32
Мендес
16
Росель
8
Мюллер
13
Руан
13
Руан
8
Мюллер
8
Моутинью
4
Миллер
4
Миллер
8
Моутинью
Остались в запасе
Атланта Юнайтед
Орландо Сити
19
Edgar Castillo
ЦФ
16
L. Wyke
ЦФ
1
Alec Kann
ВР
17
Джон Галлахер
ЦФ
Главный тренер
Франк де Бур
0
Robinho
ЦФ
30
David Loera
ЦФ
33
Jordan Bender
ЦФ
23
Brian Rowe
ВР
21
Родриго Шлегель
ЦЗ
Главный тренер
Оскар Пареха
Остались в запасе
19
Edgar Castillo
ЦФ
16
L. Wyke
ЦФ
1
Alec Kann
ВР
17
Джон Галлахер
ЦФ
Остались в запасе
0
Robinho
ЦФ
30
David Loera
ЦФ
33
Jordan Bender
ЦФ
23
Brian Rowe
ВР
21
Родриго Шлегель
ЦЗ
Главный тренер
Франк де Бур
Главный тренер
Оскар Пареха
Статистика матча Атланта Юнайтед - Орландо Сити
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
5
Матчи команд
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 35 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
3 : 0
08.11.2026
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 34 тур
Атланта Юнайтед
3 : 1
02.11.2026
Торонто
США. МЛС, 33 тур
Нью-Йорк Сити
2 : 1
29.10.2026
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Атланта Юнайтед
2 : 3
25.10.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 31 тур
Атланта Юнайтед
1 : 3
18.10.2026
Интер Майами
Орландо Сити
США. МЛС, 1/16 финала
Орландо Сити
1 : 3
20.11.2026
Цинциннати
США. МЛС, 35 тур
Орландо Сити
1 : 0
08.11.2026
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 34 тур
Шарлотт
4 : 0
31.10.2026
Орландо Сити
США. МЛС, 33 тур
Чикаго Файр
2 : 2
29.10.2026
Орландо Сити
США. МЛС, 32 тур
Орландо Сити
2 : 2
25.10.2026
Нью-Йорк Сити
Информация о матче
Стадион:
Мерседес-Бенц
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