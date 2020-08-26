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Лига чемпионов 2026/2027
Лудогорец - Мидтьюлланд
Лудогорец - Мидтьюлланд: обзор матча 26 августа 2020
Лудогорец
26.08.2020, среда, 20:30
Лига чемпионов, 2 раунд
0 : 1
Завершен
Мидтьюлланд
78'
Ж. Брумадо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лудогорец - Мидтьюлланд
Желтая карточка
К. Моци
85'
Желтая карточка
И. Марин
81'
Замена
Жоржиньо
️️️️
М. Чибота
79'
78'
ГОЛ! 0:1!
Ж. Брумадо
75'
Замена
М. Андерсон
️️️️
С. Каба
65'
Замена
Ж. Брумадо
️️️️
Б. Краев
62'
Желтая карточка
Паулиньо
Замена
Б. Текпетей
️️️️
Анисе
55'
Замена
И. Марин
️️️️
К. Кешеру
54'
Желтая карточка
Анисе
45'
42'
Желтая карточка
Ф. Ониика
7'
Желтая карточка
Б. Краев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лудогорец
33
Ренан
ВР
3
Антон Недялков
ЛЗ
13
Драгош Григоре
ЦЗ
27
Козмин Моци
ЦЗ
40
Сисиньо
ПЗ
13
Мавис Чибота
ЛВ
80
Алекс Сантана
ЦП
12
Анисе
ЦП
25
Стефан Баджи
ЦП
80
Каули
АП
13
Клаудиу Кешеру
ЦФ
Главный тренер
Павел Врба
Мидтьюлланд
1
Йеспер Хансен
ВР
2
Джоэл Андерссон
ЦЗ
28
Эрик Святченко
ЦЗ
24
Александр Шольц
ЦЗ
29
Паулиньо
ЦЗ
2
Йенс-Люс Каюсте
ОП
23
Божидар Краев
ЦП
16
Фрэнк Ониика
ЦП
11
Авер Мабиль
ЦП
10
Андерс Дрейер
ПВ
9
Сори Каба
ЦФ
Главный тренер
Томас Томасберг
Лудогорец
27
Владислав Стоянов
ВР
17
Талеб Тавата
ЦЗ
32
Джордан Икоко
ПЗ
18
Svetoslav Dyakov
ЦП
37
Бернард Текпетей
ПВ
7
Жоржиньо
ПВ
12
Игинио Марин
ЦФ
Мидтьюлланд
31
Миккел Андерсен
ВР
27
Дион Коолс
ЦЗ
2
Расмус Николайсен
ЦЗ
23
Микаэл Андерсон
ЦП
24
Николас Мадсен
ЦП
11
Густав Исаксен
ПП
74
Жуниор Брумадо
ЦФ
4-3-2-1
33
Ренан
3
Недялков
13
Григоре
27
Моци
40
Сисиньо
80
Сантана
12
Анисе
25
Баджи
13
Чибота
80
Каули
13
Кешеру
4-1-3-1-1
1
Хансен
28
Святченко
24
Шольц
29
Паулиньо
2
Андерссон
2
Каюсте
23
Краев
16
Ониика
11
Мабиль
10
Дрейер
9
Каба
12
Анисе
37
Текпетей
37
Текпетей
12
Анисе
13
Чибота
7
Жоржиньо
7
Жоржиньо
13
Чибота
13
Кешеру
12
Марин
12
Марин
13
Кешеру
9
Каба
23
Андерсон
23
Андерсон
9
Каба
23
Краев
74
Брумадо
74
Брумадо
23
Краев
Остались в запасе
Лудогорец
Мидтьюлланд
32
Джордан Икоко
ПЗ
27
Владислав Стоянов
ВР
17
Талеб Тавата
ЦЗ
18
Svetoslav Dyakov
ЦП
Главный тренер
Павел Врба
11
Густав Исаксен
ПП
31
Миккел Андерсен
ВР
27
Дион Коолс
ЦЗ
2
Расмус Николайсен
ЦЗ
24
Николас Мадсен
ЦП
Главный тренер
Томас Томасберг
Остались в запасе
32
Джордан Икоко
ПЗ
27
Владислав Стоянов
ВР
17
Талеб Тавата
ЦЗ
18
Svetoslav Dyakov
ЦП
Остались в запасе
11
Густав Исаксен
ПП
31
Миккел Андерсен
ВР
27
Дион Коолс
ЦЗ
2
Расмус Николайсен
ЦЗ
24
Николас Мадсен
ЦП
Главный тренер
Павел Врба
Главный тренер
Томас Томасберг
Статистика матча Лудогорец - Мидтьюлланд
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Лудогорец
Болгария. Первая лига, 16 тур
Ботев Враца
- : -
28.11.2026
Лудогорец
Болгария. Первая лига, 15 тур
Лудогорец
1 : 0
23.11.2026
Дунав
Болгария. Первая лига, 13 тур
Лудогорец
2 : 2
07.11.2026
ЦСКА 1948
Болгария. Первая лига, 14 тур
Локомотив Пл
0 : 3
31.10.2026
Лудогорец
Болгария. Первая лига, 12 тур
ЦСКА София
2 : 0
26.10.2026
Лудогорец
Болгария. Первая лига, 11 тур
Лудогорец
5 : 0
12.10.2026
Арда
Мидтьюлланд
Лига конференций, 4 тур
Пафос
- : -
26.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 15 тур
Брондбю
0 : 2
23.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 14 тур
Мидтьюлланд
2 : 2
08.11.2026
Сендерийск
Лига конференций, 3 тур
Мидтьюлланд
1 : 6
05.11.2026
Аякс
Дания. Суперлига, 13 тур
Нордшелланд
2 : 3
01.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 12 тур
Мидтьюлланд
3 : 2
25.10.2026
Люнгбю
Информация о матче
Стадион:
Арена Хувефарма
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