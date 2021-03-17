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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Шеффилд Уэнсдэй - Хаддерсфилд Таун
Шеффилд Уэнсдэй - Хаддерсфилд Таун: обзор матча 17 марта 2021
Шеффилд Уэнсдэй
17.03.2021, среда, 22:45
Англия. Чемпионшип, 37 тур
1 : 1
Завершен
Хаддерсфилд Таун
36'
Д. Виндасс
72'
К. Патерсон (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шеффилд Уэнсдэй - Хаддерсфилд Таун
Замена
Э. Качунга
️️️️
Д. Виндасс
81'
81'
Замена
Р. Стирмен
️️️️
Д. Духани
72'
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
К. Патерсон
Замена
К. Патерсон
️️️️
Д. Роудс
61'
Замена
Л. Шоу
️️️️
K. Harris
61'
Замена
О. Урогиде
️️️️
С. Хатчинсон
61'
60'
Замена
Я. Саного
️️️️
Д. Холмс
46'
Замена
И. Мбенза
️️️️
Р. Эдмондс-Грин
ГОЛ! 1:0!
Д. Виндасс
Пас отдал
Д. Роудс
36'
10'
Желтая карточка
Пипа
Желтая карточка
Л. Палмер
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шеффилд Уэнсдэй
27
Кирен Вествуд
ВР
5
Сэм Хатчинсон
ЦЗ
12
Том Лис
ЦЗ
31
Julian BÃ¶rner
ЦЗ
2
Лайам Палмер
ЦП
10
Бэрри Беннэн
ЦП
7
Kadeem Harris
ЦП
6
Йоей Пелюпесси
ЦП
3
Адам Рич
ЦП
10
Джош Виндасс
ЦП
29
Джордан Роудс
ЦП
Главный тренер
Гарри Монк
Хаддерсфилд Таун
1
Райан Шофилд
ВР
36
Ричард Кио
ЦЗ
4
Рармани Эдмондс-Грин
ЦЗ
23
Мухамаду-Наби Сарр
ЦЗ
21
Демеако Духани
ЦЗ
2
Пипа
ПЗ
7
Жуниньо Бакуна
ЦП
27
Льюис О'Брайен
ЦП
14
Дуэйн Холмс
ЦП
6
Джонатан Хогг
ЦП
22
Фрейзер Кэмпбелл
ЦФ
Главный тренер
Ян Зиверт
Шеффилд Уэнсдэй
33
Джо Уайлдсмит
ВР
24
Мэтт Пенни
ЛЗ
8
Алекс Хант
ЦЗ
13
Каллум Патерсон
ЦЗ
3
Осазе Урогиде
ЦЗ
29
Лайам Шоу
ОП
25
Андре Грин
ЦФ
10
Элиас Качунга
ЦФ
7
Джек Мэрриот
ЦФ
Хаддерсфилд Таун
2
Жоэл Перейра
ВР
21
Джейден Браун
ЦЗ
19
Ричард Стирмен
ЦЗ
7
Скотт Хай
ЦП
11
Аарон Роу
ЦП
7
Исаак Мбенза
ЦП
50
Alex Vallejo
ЦФ
9
Яя Саного
ЦФ
25
Дэнни Уорд
ЦФ
3-5-2
27
Вествуд
5
Хатчинсон
12
Лис
31
6
Пелюпесси
3
Рич
10
Виндасс
29
Роудс
7
10
Беннэн
2
Палмер
3-2-4-1
1
Шофилд
4
Эдмондс-Грин
23
Сарр
21
Духани
2
Пипа
36
Кио
27
О'Брайен
14
Холмс
6
Хогг
7
Бакуна
22
Кэмпбелл
7
29
Шоу
29
Шоу
7
29
Роудс
13
Патерсон
13
Патерсон
29
Роудс
5
Хатчинсон
3
Урогиде
3
Урогиде
5
Хатчинсон
10
Виндасс
10
Качунга
10
Качунга
10
Виндасс
21
Духани
19
Стирмен
19
Стирмен
21
Духани
4
Эдмондс-Грин
7
Мбенза
7
Мбенза
4
Эдмондс-Грин
14
Холмс
9
Саного
9
Саного
14
Холмс
Остались в запасе
Шеффилд Уэнсдэй
Хаддерсфилд Таун
24
Мэтт Пенни
ЛЗ
33
Джо Уайлдсмит
ВР
8
Алекс Хант
ЦЗ
25
Андре Грин
ЦФ
7
Джек Мэрриот
ЦФ
Главный тренер
Гарри Монк
2
Жоэл Перейра
ВР
7
Скотт Хай
ЦП
11
Аарон Роу
ЦП
50
Alex Vallejo
ЦФ
21
Джейден Браун
ЦЗ
25
Дэнни Уорд
ЦФ
Главный тренер
Ян Зиверт
Остались в запасе
24
Мэтт Пенни
ЛЗ
33
Джо Уайлдсмит
ВР
8
Алекс Хант
ЦЗ
25
Андре Грин
ЦФ
7
Джек Мэрриот
ЦФ
Остались в запасе
2
Жоэл Перейра
ВР
7
Скотт Хай
ЦП
11
Аарон Роу
ЦП
50
Alex Vallejo
ЦФ
21
Джейден Браун
ЦЗ
25
Дэнни Уорд
ЦФ
Главный тренер
Гарри Монк
Главный тренер
Ян Зиверт
Статистика матча Шеффилд Уэнсдэй - Хаддерсфилд Таун
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 8 тур
Стивенидж
- : -
24.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 16 тур
Барнсли
1 : 2
20.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 15 тур
Шеффилд Уэнсдэй
3 : 0
14.11.2026
Плимут Аргайл
Англия. Первая лига, 14 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
01.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 9 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
27.10.2026
Кембридж Юнайтед
Англия. Первая лига, 13 тур
Донкастер Роверс
2 : 0
24.10.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 17 тур
Донкастер Роверс
- : -
26.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
0 : 1
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиком Уондерерс
0 : 0
14.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 8 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 1
03.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Брэдфорд Сити
0 : 3
31.10.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 13 тур
Хаддерсфилд Таун
2 : 1
24.10.2026
Уиган Атлетик
Информация о матче
Стадион:
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