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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Куинз Парк Рейнджерс - Хаддерсфилд Таун
Куинз Парк Рейнджерс - Хаддерсфилд Таун: обзор матча 13 марта 2021
Куинз Парк Рейнджерс
13.03.2021, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 36 тур
0 : 1
Завершен
Хаддерсфилд Таун
55'
Ж. Бакуна
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Куинз Парк Рейнджерс - Хаддерсфилд Таун
90'
+3
Замена
Р. Стирмен
️️️️
Ж. Бакуна
Замена
Д. Томас
️️️️
С. Филд
88'
Замена
М. Бонн
️️️️
Ч. Остин
88'
Желтая карточка
С. Йохансен
86'
Замена
Л. Дайкс
️️️️
И. Хаир
76'
Замена
А. Адома
️️️️
Т. Кейн
76'
67'
Замена
Я. Саного
️️️️
Ф. Кэмпбелл
55'
ГОЛ! 0:1!
Ж. Бакуна
Пас отдал
Пипа
52'
Замена
Д. Холмс
️️️️
И. Мбенза
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Куинз Парк Рейнджерс
88
Сени Дьенг
ВР
16
Роберт Дикки
ЦЗ
29
Осман Какай
ЦЗ
5
Йоанн Барбе
ЦЗ
34
Тодд Кейн
ЦЗ
3
Ли Уоллас
ЦЗ
26
Сэм Филд
ЦП
10
Стефан Йохансен
ЦП
16
Крис Уиллок
ЦП
10
Илиас Хаир
ЦП
32
Чарли Остин
ЦФ
Главный тренер
Стив Макларен
Хаддерсфилд Таун
1
Райан Шофилд
ВР
4
Рармани Эдмондс-Грин
ЦЗ
36
Ричард Кио
ЦЗ
23
Мухамаду-Наби Сарр
ЦЗ
2
Пипа
ПЗ
11
Аарон Роу
ЦП
6
Джонатан Хогг
ЦП
27
Льюис О'Брайен
ЦП
7
Жуниньо Бакуна
ЦП
7
Исаак Мбенза
ЦП
22
Фрейзер Кэмпбелл
ЦФ
Главный тренер
Ян Зиверт
Куинз Парк Рейнджерс
1
Джо Ламли
ВР
30
Jordy de Wijs
ЦЗ
22
Нико Хямяляйнен
ЦЗ
5
Geoff Cameron
ЦП
4
Доминик Болл
ЦП
8
Джордж Томас
ЦП
37
Альберт Адома
ЦФ
13
Линдон Дайкс
ЦФ
9
Маколи Бонн
ЦФ
Хаддерсфилд Таун
2
Жоэл Перейра
ВР
19
Ричард Стирмен
ЦЗ
21
Джейден Браун
ЦЗ
21
Демеако Духани
ЦЗ
7
Скотт Хай
ЦП
14
Дуэйн Холмс
ЦП
50
Alex Vallejo
ЦФ
9
Яя Саного
ЦФ
25
Дэнни Уорд
ЦФ
3-2-4-1
88
Дьенг
5
Барбе
34
Кейн
3
Уоллас
29
Какай
16
Дикки
26
Филд
16
Уиллок
10
Хаир
10
Йохансен
32
Остин
4-5-1
1
Шофилд
2
Пипа
36
Кио
23
Сарр
4
Эдмондс-Грин
11
Роу
27
О'Брайен
7
Бакуна
7
Мбенза
6
Хогг
22
Кэмпбелл
26
Филд
8
Томас
8
Томас
26
Филд
34
Кейн
37
Адома
37
Адома
34
Кейн
10
Хаир
13
Дайкс
13
Дайкс
10
Хаир
32
Остин
9
Бонн
9
Бонн
32
Остин
7
Бакуна
19
Стирмен
19
Стирмен
7
Бакуна
7
Мбенза
14
Холмс
14
Холмс
7
Мбенза
22
Кэмпбелл
9
Саного
9
Саного
22
Кэмпбелл
Остались в запасе
Куинз Парк Рейнджерс
Хаддерсфилд Таун
1
Джо Ламли
ВР
30
Jordy de Wijs
ЦЗ
22
Нико Хямяляйнен
ЦЗ
5
Geoff Cameron
ЦП
4
Доминик Болл
ЦП
Главный тренер
Стив Макларен
2
Жоэл Перейра
ВР
7
Скотт Хай
ЦП
50
Alex Vallejo
ЦФ
21
Джейден Браун
ЦЗ
21
Демеако Духани
ЦЗ
25
Дэнни Уорд
ЦФ
Главный тренер
Ян Зиверт
Остались в запасе
1
Джо Ламли
ВР
30
Jordy de Wijs
ЦЗ
22
Нико Хямяляйнен
ЦЗ
5
Geoff Cameron
ЦП
4
Доминик Болл
ЦП
Остались в запасе
2
Жоэл Перейра
ВР
7
Скотт Хай
ЦП
50
Alex Vallejo
ЦФ
21
Джейден Браун
ЦЗ
21
Демеако Духани
ЦЗ
25
Дэнни Уорд
ЦФ
Главный тренер
Стив Макларен
Главный тренер
Ян Зиверт
Статистика матча Куинз Парк Рейнджерс - Хаддерсфилд Таун
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Норвич Сити
- : -
24.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
0 : 1
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 1
07.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 17 тур
Донкастер Роверс
- : -
26.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
0 : 1
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиком Уондерерс
0 : 0
14.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 8 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 1
03.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Брэдфорд Сити
0 : 3
31.10.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 13 тур
Хаддерсфилд Таун
2 : 1
24.10.2026
Уиган Атлетик
Информация о матче
Стадион:
Лофтус Роуд
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