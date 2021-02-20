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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Хаддерсфилд Таун - Суонси
Хаддерсфилд Таун - Суонси: обзор матча 20 февраля 2021
Хаддерсфилд Таун
20.02.2021, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 31 тур
4 : 1
Завершен
Суонси
22'
Ф. Кэмпбелл
48'
Л. О'Брайен
52'
Д. Холмс
55'
Д. Холмс
45+1'
К. Хурихейн
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хаддерсфилд Таун - Суонси
Замена
Р. Стирмен
️️️️
Д. Холмс
84'
Замена
А. Притчард
️️️️
Д. Хогг
84'
Замена
С. Хай
️️️️
Ж. Бакуна
79'
58'
Замена
Я. Дханда
️️️️
Д. Фултон
58'
Замена
М. Уиттакер
️️️️
К. Ноутон
58'
Замена
Р. Мэннинг
️️️️
Д. Бидуэлл
ГОЛ! 4:1!
Д. Холмс
Пас отдал
Л. О'Брайен
55'
ГОЛ! 3:1!
Д. Холмс
52'
ГОЛ! 2:1!
Л. О'Брайен
Пас отдал
Ф. Кэмпбелл
48'
46'
Замена
Б. Кабанго
️️️️
Р. Беннетт
46'
Замена
Д. Моррис
️️️️
Д. Лоу
45'
+1
ГОЛ! 1:1!
К. Хурихейн
Желтая карточка
Л. О'Брайен
45'
ГОЛ! 1:0!
Ф. Кэмпбелл
Пас отдал
Пипа
22'
6'
Желтая карточка
Д. Фултон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хаддерсфилд Таун
1
Райан Шофилд
ВР
36
Ричард Кио
ЦЗ
23
Мухамаду-Наби Сарр
ЦЗ
2
Пипа
ПЗ
11
Аарон Роу
ЦП
7
Жуниньо Бакуна
ЦП
14
Дуэйн Холмс
ЦП
6
Джонатан Хогг
ЦП
27
Льюис О'Брайен
ЦП
50
Alex Vallejo
ЦФ
22
Фрейзер Кэмпбелл
ЦФ
Главный тренер
Ян Зиверт
Суонси
28
Фредди Вудман
ВР
21
Джейк Бидуэлл
ЛЗ
6
Райан Беннетт
ЦЗ
6
Марк Гехи
ЦЗ
14
Коннор Робертс
ПЗ
26
Кайл Ноутон
ПЗ
24
Андре Айю
ЛВ
4
Джей Фултон
ЦП
6
Мэтт Гримес
ЦП
14
Конор Хурихейн
ЦП
9
Джамал Лоу
ЦФ
Главный тренер
Алан Кертис
Хаддерсфилд Таун
2
Жоэл Перейра
ВР
3
Ромони Кричлоу
ЦЗ
19
Ричард Стирмен
ЦЗ
21
Демеако Духани
ЦЗ
21
Джейден Браун
ЦЗ
7
Скотт Хай
ЦП
10
Алекс Притчард
ЦП
7
Сорба Томас
ПВ
11
Kieran Phillips
ЦФ
Суонси
29
Бен Хамер
ВР
3
Райан Мэннинг
ЛЗ
5
Бен Кабанго
ЦЗ
22
Джоэль Латибодье
ЦЗ
31
Ян Дханда
ЦП
8
Кори Смит
ЦП
17
Пол Арриола
ПВ
7
Морган Уиттакер
ЦФ
13
Джордан Моррис
ЦФ
3-5-2
1
Шофилд
36
Кио
23
Сарр
2
Пипа
7
Бакуна
14
Холмс
6
Хогг
27
О'Брайен
11
Роу
22
Кэмпбелл
50
3-2-3-1-1
28
Вудман
14
Робертс
6
Беннетт
6
Гехи
26
Ноутон
21
Бидуэлл
4
Фултон
6
Гримес
14
Хурихейн
24
Айю
9
Лоу
7
Бакуна
7
Хай
7
Хай
7
Бакуна
14
Холмс
19
Стирмен
19
Стирмен
14
Холмс
6
Хогг
10
Притчард
10
Притчард
6
Хогг
21
Бидуэлл
3
Мэннинг
3
Мэннинг
21
Бидуэлл
6
Беннетт
5
Кабанго
5
Кабанго
6
Беннетт
4
Фултон
31
Дханда
31
Дханда
4
Фултон
26
Ноутон
7
Уиттакер
7
Уиттакер
26
Ноутон
9
Лоу
13
Моррис
13
Моррис
9
Лоу
Остались в запасе
Хаддерсфилд Таун
Суонси
2
Жоэл Перейра
ВР
3
Ромони Кричлоу
ЦЗ
11
Kieran Phillips
ЦФ
7
Сорба Томас
ПВ
21
Демеако Духани
ЦЗ
21
Джейден Браун
ЦЗ
Главный тренер
Ян Зиверт
17
Пол Арриола
ПВ
29
Бен Хамер
ВР
22
Джоэль Латибодье
ЦЗ
8
Кори Смит
ЦП
Главный тренер
Алан Кертис
Остались в запасе
2
Жоэл Перейра
ВР
3
Ромони Кричлоу
ЦЗ
11
Kieran Phillips
ЦФ
7
Сорба Томас
ПВ
21
Демеако Духани
ЦЗ
21
Джейден Браун
ЦЗ
Остались в запасе
17
Пол Арриола
ПВ
29
Бен Хамер
ВР
22
Джоэль Латибодье
ЦЗ
8
Кори Смит
ЦП
Главный тренер
Ян Зиверт
Главный тренер
Алан Кертис
Статистика матча Хаддерсфилд Таун - Суонси
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 17 тур
Донкастер Роверс
- : -
26.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
0 : 1
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиком Уондерерс
0 : 0
14.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 8 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 1
03.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Брэдфорд Сити
0 : 3
31.10.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 13 тур
Хаддерсфилд Таун
2 : 1
24.10.2026
Уиган Атлетик
Суонси
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Мидлсбро
- : -
24.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
2 : 2
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Портсмут
3 : 1
03.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Информация о матче
Стадион:
Джон Смит'с
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