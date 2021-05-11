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Манчестер Юнайтед - Лестер
Манчестер Юнайтед - Лестер: обзор матча 11 мая 2021
Манчестер Юнайтед
11.05.2021, вторник, 20:00
Англия. Премьер-лига, 36 тур
1 : 2
Завершен
Лестер
15'
М. Гринвуд
10'
Л. Томас
66'
Д. Сеюнджу
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Манчестер Юнайтед - Лестер
80'
Замена
Х. Чодури
️️️️
Д. Варди
Замена
Б. Фернандеш
️️️️
А. Диалло
78'
66'
ГОЛ! 1:2!
Д. Сеюнджу
Пас отдал
М. Олбрайтон
Замена
М. Рэшфорд
️️️️
Э. Эланга
66'
Замена
Э. Кавани
️️️️
М. Гринвуд
66'
65'
Замена
Д. Мэддисон
️️️️
А. Перес
ГОЛ! 1:1!
М. Гринвуд
Пас отдал
А. Диалло
15'
10'
ГОЛ! 0:1!
Л. Томас
Пас отдал
Ю. Тилеманс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Юнайтед
43
Давид Де Хеа
ВР
13
Алекс Теллес
ЛЗ
3
Эрик Байи
ЦЗ
4
Аксель Туанзебе
ЦЗ
33
Брендон Уильямс
ПЗ
19
Энтони Эланга
ЛВ
18
Неманья Матич
ОП
6
Донни ван де Бек
ЦП
64
Хуан Мата
АП
16
Амад Диалло
ПВ
11
Мэйсон Гринвуд
ЦФ
Главный тренер
Уле-Гуннар Сульшер
Лестер
1
Каспер Шмейхель
ВР
33
Люк Томас
ЛЗ
3
Уэсли Фофана
ЦЗ
2
Джаглар Сеюнджу
ЦЗ
21
Тимоти Кастань
ПЗ
4
Онини Ндиди
ЦП
18
Юри Тилеманс
ЦП
11
Марк Олбрайтон
АП
9
Джейми Варди
ЦФ
17
Келечи Ихеначо
ЦФ
22
Айосе Перес
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Манчестер Юнайтед
1
Дин Хендерсон
ВР
23
Люк Шоу
ЛЗ
29
Виктор Линделеф
ЦЗ
29
Аарон Ван-Биссака
ПЗ
9
Маркус Рэшфорд
ЛВ
8
Скотт Мактоминей
ЦП
8
Поль Погба
ЦП
8
Бруну Фернандеш
АП
10
Эдинсон Кавани
ЦФ
Лестер
21
Дэнни Уорд
ВР
28
Кристиан Фукс
ЛЗ
12
Даниэль Амарти
ЦЗ
21
Рикарду Перейра
ПЗ
18
Таванда Масванхизе
ЦП
8
Хамза Чодури
ЦП
6
Нампалис Менди
ЦП
26
Деннис Прат
ЦП
10
Джеймс Мэддисон
АП
4-1-1-3-1
43
Де Хеа
13
Теллес
3
Байи
4
Туанзебе
33
Уильямс
18
Матич
6
ван де Бек
19
Эланга
64
Мата
16
Диалло
11
Гринвуд
4-2-1-3
1
Шмейхель
21
Кастань
3
Фофана
2
Сеюнджу
33
Томас
4
Ндиди
18
Тилеманс
11
Олбрайтон
22
Перес
17
Ихеначо
9
Варди
16
Диалло
8
Фернандеш
8
Фернандеш
16
Диалло
19
Эланга
9
Рэшфорд
9
Рэшфорд
19
Эланга
11
Гринвуд
10
Кавани
10
Кавани
11
Гринвуд
9
Варди
8
Чодури
8
Чодури
9
Варди
22
Перес
10
Мэддисон
10
Мэддисон
22
Перес
Остались в запасе
Манчестер Юнайтед
Лестер
1
Дин Хендерсон
ВР
23
Люк Шоу
ЛЗ
29
Виктор Линделеф
ЦЗ
29
Аарон Ван-Биссака
ПЗ
8
Скотт Мактоминей
ЦП
8
Поль Погба
ЦП
Главный тренер
Уле-Гуннар Сульшер
12
Даниэль Амарти
ЦЗ
21
Дэнни Уорд
ВР
28
Кристиан Фукс
ЛЗ
21
Рикарду Перейра
ПЗ
18
Таванда Масванхизе
ЦП
6
Нампалис Менди
ЦП
26
Деннис Прат
ЦП
Главный тренер
Брендан Роджерс
Остались в запасе
1
Дин Хендерсон
ВР
23
Люк Шоу
ЛЗ
29
Виктор Линделеф
ЦЗ
29
Аарон Ван-Биссака
ПЗ
8
Скотт Мактоминей
ЦП
8
Поль Погба
ЦП
Остались в запасе
12
Даниэль Амарти
ЦЗ
21
Дэнни Уорд
ВР
28
Кристиан Фукс
ЛЗ
21
Рикарду Перейра
ПЗ
18
Таванда Масванхизе
ЦП
6
Нампалис Менди
ЦП
26
Деннис Прат
ЦП
Главный тренер
Уле-Гуннар Сульшер
Главный тренер
Брендан Роджерс
Статистика матча Манчестер Юнайтед - Лестер
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Манчестер Юнайтед
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
- : -
25.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
4 : 0
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Лестер
Англия. Первая лига, 9 тур
Блэкпул
- : -
24.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
0 : 1
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 14 тур
Лестер
2 : 2
31.10.2026
Стивенидж
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 13 тур
Лутон Таун
2 : 1
24.10.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 12 тур
Бромли
0 : 4
20.10.2026
Лестер
Информация о матче
Стадион:
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