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Вулверхэмптон - Шеффилд Юнайтед
Вулверхэмптон - Шеффилд Юнайтед: обзор матча 17 апреля 2021
Вулверхэмптон
17.04.2021, суббота, 22:15
Англия. Премьер-лига, 32 тур
1 : 0
Завершен
Шеффилд Юнайтед
60'
В. Жозе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вулверхэмптон - Шеффилд Юнайтед
83'
Замена
Д. Богль
️️️️
И. Ампаду
82'
Желтая карточка
Э. Стивенс
Замена
Ф. Силва
️️️️
В. Жозе
77'
75'
Замена
О. Бурк
️️️️
Р. Брюстер
75'
Замена
Л. Муссе
️️️️
Б. Осборн
Желтая карточка
Д. Поденсе
71'
ГОЛ! 1:0!
В. Жозе
Пас отдал
А. Траоре
60'
36'
Желтая карточка
Р. Брюстер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вулверхэмптон
1
Руй Патрисиу
ВР
21
Райан Айт Нури
ЛЗ
29
Ромен Сайсс
ЦЗ
15
Конор Коди
ЦЗ
30
Вилли Боли
ЦЗ
27
Нельсон Семеду
ПЗ
18
Леандер Дендокер
ЦП
8
Жоао Моутинью
ЦП
24
Адама Траоре
ПВ
12
Виллиан Жозе
ЦФ
11
Даниэль Поденсе
ЦФ
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Шеффилд Юнайтед
32
Аарон Рэмсдейл
ВР
3
Энда Стивенс
ЛЗ
4
Итан Ампаду
ЦЗ
15
Джон Иган
ЦЗ
22
Кин Брайан
ЦЗ
32
Джордж Балдок
ПЗ
23
Бен Осборн
ЛП
13
Джон Флек
ЦП
10
Оливер Норвуд
ЦП
10
Райан Брюстер
ЦФ
17
Дэвид МакГолдрик
ЦФ
Главный тренер
Пол Хекингботтом
Вулверхэмптон
26
Джон Радди
ВР
12
Льюис Ричардс
ЦЗ
3
Макс Килман
ЦЗ
25
Ки-Яна Хувер
ПЗ
8
Оуэн Отасови
ОП
17
Витинья
ЦП
10
Морган Гиббс-Уайт
ЦП
7
Тео Корбяну
ЦФ
21
Фабиу Силва
ЦФ
Шеффилд Юнайтед
25
Уэс Фодеринхэм
ВР
3
Макс Лоу
ЛЗ
24
Кайрон Гордон
ЦЗ
19
Фил Ягиелка
ЦЗ
2
Джайден Богль
ПЗ
8
Зак Брант
ЦП
6
Джон Ландстрем
ЦП
11
Ли Муссе
ЦФ
7
Оливер Бурк
ЦФ
3-2-2-1-2
1
Патрисиу
29
Сайсс
15
Коди
30
Боли
21
Айт Нури
27
Семеду
18
Дендокер
8
Моутинью
24
Траоре
11
Поденсе
12
Виллиан Жозе
3-2-3-2
32
Рэмсдейл
4
Ампаду
15
Иган
22
Брайан
32
Балдок
3
Стивенс
13
Флек
10
Норвуд
23
Осборн
17
МакГолдрик
10
Брюстер
12
Виллиан Жозе
21
Силва
21
Силва
12
Виллиан Жозе
4
Ампаду
2
Богль
2
Богль
4
Ампаду
23
Осборн
11
Муссе
11
Муссе
23
Осборн
10
Брюстер
7
Бурк
7
Бурк
10
Брюстер
Остались в запасе
Вулверхэмптон
Шеффилд Юнайтед
7
Тео Корбяну
ЦФ
12
Льюис Ричардс
ЦЗ
8
Оуэн Отасови
ОП
26
Джон Радди
ВР
3
Макс Килман
ЦЗ
25
Ки-Яна Хувер
ПЗ
17
Витинья
ЦП
10
Морган Гиббс-Уайт
ЦП
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
24
Кайрон Гордон
ЦЗ
8
Зак Брант
ЦП
25
Уэс Фодеринхэм
ВР
3
Макс Лоу
ЛЗ
19
Фил Ягиелка
ЦЗ
6
Джон Ландстрем
ЦП
Главный тренер
Пол Хекингботтом
Остались в запасе
7
Тео Корбяну
ЦФ
12
Льюис Ричардс
ЦЗ
8
Оуэн Отасови
ОП
26
Джон Радди
ВР
3
Макс Килман
ЦЗ
25
Ки-Яна Хувер
ПЗ
17
Витинья
ЦП
10
Морган Гиббс-Уайт
ЦП
Остались в запасе
24
Кайрон Гордон
ЦЗ
8
Зак Брант
ЦП
25
Уэс Фодеринхэм
ВР
3
Макс Лоу
ЛЗ
19
Фил Ягиелка
ЦЗ
6
Джон Ландстрем
ЦП
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Главный тренер
Пол Хекингботтом
Статистика матча Вулверхэмптон - Шеффилд Юнайтед
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Вулверхэмптон
- : -
24.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вулверхэмптон
2 : 1
21.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Рексхэм
1 : 1
07.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вулверхэмптон
1 : 0
24.10.2026
Уотфорд
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Шеффилд Юнайтед
- : -
24.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
4 : 0
21.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Чарльтон
2 : 1
07.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
2 : 3
03.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 0
30.10.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
24.10.2026
Дерби Каунти
Информация о матче
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