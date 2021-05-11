Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Саутгемптон - Кристал Пэлас
Саутгемптон - Кристал Пэлас: обзор матча 11 мая 2021
Саутгемптон
11.05.2021, вторник, 22:15
Англия. Премьер-лига, 32 тур
3 : 1
Завершен
Кристал Пэлас
19'
Д. Ингс
48'
Ч. Адамс
75'
Д. Ингс
2'
К. Бентеке
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Саутгемптон - Кристал Пэлас
90'
+2
Желтая карточка
В. Заа
78'
Замена
Ж. Матета
️️️️
К. Бентеке
77'
Желтая карточка
Ш. Куяте
Замена
М. Обафеми
️️️️
Д. Ингс
76'
ГОЛ! 3:1!
Д. Ингс
Пас отдал
Ч. Адамс
75'
72'
Замена
М. Батшуайи
️️️️
Ж. Айю
65'
Замена
Д. Шлупп
️️️️
Л. Миливойевич
Желтая карточка
Я. Вестергор
55'
ГОЛ! 2:1!
Ч. Адамс
Пас отдал
С. Армстронг
48'
Замена
М. Салису
️️️️
Я. Беднарек
46'
45'
+1
Желтая карточка
Ж. Айю
Желтая карточка
Я. Беднарек
44'
40'
Пенальти не реализован!
Л. Миливойевич
ГОЛ! 1:1!
Д. Ингс
Пас отдал
Н. Редмонд
19'
2'
ГОЛ! 0:1!
К. Бентеке
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Саутгемптон
17
Фрэйзер Форстер
ВР
5
Ян Беднарек
ЦЗ
23
Янник Вестергор
ЦЗ
5
Джек Стивенс
ЦЗ
2
Кайл Уокер-Питерс
ПЗ
18
Такуми Минамино
ЛВ
27
Натан Редмонд
ЛВ
30
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
17
Стюарт Армстронг
ЦП
19
Че Адамс
ЦФ
28
Дэнни Ингс
ЦФ
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
Кристал Пэлас
13
Висенте Гуаита
ВР
3
Тайрик Митчелл
ЛЗ
24
Скотт Данн
ЦЗ
25
Джоэл Уорд
ПЗ
10
Вилфрид Заа
ЛВ
8
Шейку Куяте
ОП
44
Хайро Ридевальд
ОП
19
Лука Миливойевич
ЦП
10
Эберечи Эзе
АП
20
Кристиан Бентеке
ЦФ
10
Жордан Айю
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Саутгемптон
29
Алекс МакКарти
ВР
22
Мохаммед Салису
ЦЗ
12
Мусса Дженепо
ЛВ
27
Ибраима Диалло
ОП
11
Уилл Ферри
ЦП
23
Нейтан Телла
ПВ
32
Тео Уолкотт
ПВ
9
Дэн Н'Лундулу
ЦФ
21
Майкл Обафеми
ЦФ
Кристал Пэлас
1
Джек Батлэнд
ВР
15
Патрик ван Анхолт
ЛЗ
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
16
Мартин Келли
ПЗ
27
Джеффри Шлупп
ЛП
16
Джеймс МакКарти
ЦП
25
Эндрос Таунсенд
ПВ
44
Миши Батшуайи
ЦФ
14
Жан-Филипп Матета
ЦФ
4-2-2-2
17
Форстер
5
Беднарек
23
Вестергор
5
Стивенс
2
Уокер-Питерс
30
Уорд-Проус
17
Армстронг
27
Редмонд
18
Минамино
28
Ингс
19
Адамс
3-2-1-2-2
13
Гуаита
25
Уорд
24
Данн
3
Митчелл
8
Куяте
44
Ридевальд
19
Миливойевич
10
Эзе
10
Заа
10
Айю
20
Бентеке
5
Беднарек
22
Салису
22
Салису
5
Беднарек
28
Ингс
21
Обафеми
21
Обафеми
28
Ингс
19
Миливойевич
27
Шлупп
27
Шлупп
19
Миливойевич
10
Айю
44
Батшуайи
44
Батшуайи
10
Айю
20
Бентеке
14
Матета
14
Матета
20
Бентеке
Остались в запасе
Саутгемптон
Кристал Пэлас
11
Уилл Ферри
ЦП
29
Алекс МакКарти
ВР
27
Ибраима Диалло
ОП
12
Мусса Дженепо
ЛВ
23
Нейтан Телла
ПВ
32
Тео Уолкотт
ПВ
9
Дэн Н'Лундулу
ЦФ
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
1
Джек Батлэнд
ВР
15
Патрик ван Анхолт
ЛЗ
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
16
Мартин Келли
ПЗ
16
Джеймс МакКарти
ЦП
25
Эндрос Таунсенд
ПВ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Остались в запасе
11
Уилл Ферри
ЦП
29
Алекс МакКарти
ВР
27
Ибраима Диалло
ОП
12
Мусса Дженепо
ЛВ
23
Нейтан Телла
ПВ
32
Тео Уолкотт
ПВ
9
Дэн Н'Лундулу
ЦФ
Остались в запасе
1
Джек Батлэнд
ВР
15
Патрик ван Анхолт
ЛЗ
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
16
Мартин Келли
ПЗ
16
Джеймс МакКарти
ЦП
25
Эндрос Таунсенд
ПВ
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
Главный тренер
Рой Ходжсон
Статистика матча Саутгемптон - Кристал Пэлас
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Шеффилд Юнайтед
- : -
24.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
2 : 0
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Кристал Пэлас
Лига Европы, 5 тур
Кристал Пэлас
- : -
26.11.2026
Реал Сосьедад
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ковентри
3 : 2
21.11.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Информация о матче
Стадион:
Сент-Мэри
Новости команд
Все
Саутгемптон
Кристал Пэлас
«Ковентри» – «Кристал Пэлас»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
АПЛ: шансы «Ковентри» и «Кристал Пэлас» на победу в матче 11-го тура
20 ноября
Экс-тренер «Тоттенхэма» Франк нашел новую работу в АПЛ
17 ноября
«Кристал Пэлас» – «Ливерпуль»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Кристал Пэлас» и «Ливерпуля» на победу в матче 10 тура
7 ноября
«Астон Вилла» купила защитника из Чемпионшипа за 25+5 миллионов
1 сентября
«Саутгемптон» – «Вест Хэм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 августа 2026
25 августа
«Саутгемптон» – «Вест Хэм»: кто победит в матче 2-го раунда Кубка лиги 2026/2027
24 августа
21-летний футболист найден мертвым в Нигерии
27 мая
«Саутгемптон» исключили из финала плей-офф за выход в АПЛ
19 мая
11
«Ковентри» – «Кристал Пэлас»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
АПЛ: шансы «Ковентри» и «Кристал Пэлас» на победу в матче 11-го тура
20 ноября
Экс-тренер «Тоттенхэма» Франк нашел новую работу в АПЛ
17 ноября
«Кристал Пэлас» – «Ливерпуль»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Кристал Пэлас» и «Ливерпуля» на победу в матче 10 тура
7 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+