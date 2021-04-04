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Манчестер Юнайтед - Брайтон
Манчестер Юнайтед - Брайтон: обзор матча 04 апреля 2021
Манчестер Юнайтед
04.04.2021, воскресенье, 21:30
Англия. Премьер-лига, 30 тур
2 : 1
Завершен
Брайтон
62'
М. Рэшфорд
83'
М. Гринвуд
13'
Д. Уэлбек
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Манчестер Юнайтед - Брайтон
Желтая карточка
М. Гринвуд
89'
88'
Замена
А. Зекири
️️️️
А. Лаллана
87'
Замена
А. Джаханбакш
️️️️
Я. Модер
Замена
С. Мактоминей
️️️️
П. Погба
84'
ГОЛ! 2:1!
М. Гринвуд
Пас отдал
П. Погба
83'
Замена
Д. ван де Бек
️️️️
Э. Кавани
82'
Замена
Д. Джеймс
️️️️
М. Рэшфорд
72'
66'
Желтая карточка
Б. Уайт
Желтая карточка
Э. Кавани
63'
63'
Замена
А. Мак Аллистер
️️️️
Л. Троссард
ГОЛ! 1:1!
М. Рэшфорд
Пас отдал
Б. Фернандеш
62'
42'
Желтая карточка
П. Гросс
13'
ГОЛ! 0:1!
Д. Уэлбек
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Юнайтед
1
Дин Хендерсон
ВР
23
Люк Шоу
ЛЗ
29
Виктор Линделеф
ЦЗ
5
Гарри Магуайр
ЦЗ
29
Аарон Ван-Биссака
ПЗ
9
Маркус Рэшфорд
ЛВ
7
Фред
ЦП
8
Поль Погба
ЦП
8
Бруну Фернандеш
АП
11
Мэйсон Гринвуд
ПВ
10
Эдинсон Кавани
ЦФ
Главный тренер
Уле-Гуннар Сульшер
Брайтон
97
Роберт Санчес
ВР
5
Льюис Данк
ЦЗ
34
Йоэл Велтман
ЦЗ
4
Бен Уайт
ЦЗ
19
Леандро Троссард
ЛВ
13
Паскаль Гросс
ЦП
7
Якуб Модер
ЦП
28
Ив Биссума
ЦП
10
Адам Лаллана
АП
11
Нил Мопе
ЦФ
18
Дэнни Уэлбек
ЦФ
Главный тренер
Грэм Поттер
Манчестер Юнайтед
13
Ли Грант
ВР
43
Давид Де Хеа
ВР
33
Брендон Уильямс
ЛЗ
4
Аксель Туанзебе
ЦЗ
18
Неманья Матич
ОП
8
Скотт Мактоминей
ЦП
6
Донни ван де Бек
ЦП
7
Даниэль Джеймс
ПВ
16
Амад Диалло
ПВ
Брайтон
23
Джейсон Стил
ВР
33
Михал Карбовник
ПЗ
21
Хосе Искьердо
ЛВ
25
Мойзес Кайседо
ОП
24
Дэйви Проппер
ЦП
7
Стивен Альсате
ЦП
10
Алексис Мак Аллистер
ЦП
11
Алиреза Джаханбакш
ПВ
9
Анди Зекири
ЦФ
4-2-3-1
1
Хендерсон
23
Шоу
29
Линделеф
5
Магуайр
29
Ван-Биссака
7
Фред
8
Погба
9
Рэшфорд
8
Фернандеш
11
Гринвуд
10
Кавани
3-3-2-2
97
Санчес
5
Данк
34
Велтман
4
Уайт
13
Гросс
7
Модер
28
Биссума
10
Лаллана
19
Троссард
18
Уэлбек
11
Мопе
9
Рэшфорд
7
Джеймс
7
Джеймс
9
Рэшфорд
8
Погба
8
Мактоминей
8
Мактоминей
8
Погба
10
Кавани
6
ван де Бек
6
ван де Бек
10
Кавани
19
Троссард
10
Мак Аллистер
10
Мак Аллистер
19
Троссард
7
Модер
11
Джаханбакш
11
Джаханбакш
7
Модер
10
Лаллана
9
Зекири
9
Зекири
10
Лаллана
Остались в запасе
Манчестер Юнайтед
Брайтон
13
Ли Грант
ВР
43
Давид Де Хеа
ВР
33
Брендон Уильямс
ЛЗ
4
Аксель Туанзебе
ЦЗ
18
Неманья Матич
ОП
16
Амад Диалло
ПВ
Главный тренер
Уле-Гуннар Сульшер
33
Михал Карбовник
ПЗ
25
Мойзес Кайседо
ОП
21
Хосе Искьердо
ЛВ
23
Джейсон Стил
ВР
24
Дэйви Проппер
ЦП
7
Стивен Альсате
ЦП
Главный тренер
Грэм Поттер
Остались в запасе
13
Ли Грант
ВР
43
Давид Де Хеа
ВР
33
Брендон Уильямс
ЛЗ
4
Аксель Туанзебе
ЦЗ
18
Неманья Матич
ОП
16
Амад Диалло
ПВ
Остались в запасе
33
Михал Карбовник
ПЗ
25
Мойзес Кайседо
ОП
21
Хосе Искьердо
ЛВ
23
Джейсон Стил
ВР
24
Дэйви Проппер
ЦП
7
Стивен Альсате
ЦП
Главный тренер
Уле-Гуннар Сульшер
Главный тренер
Грэм Поттер
Статистика матча Манчестер Юнайтед - Брайтон
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Манчестер Юнайтед
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
- : -
25.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
4 : 0
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Брайтон
Лига конференций, 4 тур
Брайтон
- : -
26.11.2026
Университатя
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
2 : 0
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Информация о матче
Стадион:
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