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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Ливерпуль - Эвертон
Ливерпуль - Эвертон: обзор матча 20 февраля 2021
Ливерпуль
20.02.2021, суббота, 20:30
Англия. Премьер-лига, 25 тур
0 : 2
Завершен
Эвертон
3'
Ришарлисон
83'
Г. Сигурдссон (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ливерпуль - Эвертон
Замена
Д. Ориги
️️️️
Т. Алькантара
87'
86'
Замена
А. Ивоби
️️️️
Ришарлисон
83'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
Г. Сигурдссон
Желтая карточка
С. Мане
67'
Замена
Д. Шакири
️️️️
К. Джонс
63'
62'
Замена
Д. Калверт-Льюин
️️️️
Х. Родригес
59'
Замена
Г. Сигурдссон
️️️️
А. Гомеш
Желтая карточка
О. Кабак
45'
+1
41'
Желтая карточка
А. Гомеш
Замена
Н. Филлипс
️️️️
Д. Хендерсон
30'
3'
ГОЛ! 0:1!
Ришарлисон
Пас отдал
Х. Родригес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ливерпуль
1
Алиссон
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
5
Озан Кабак
ЦЗ
12
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
10
Садио Мане
ЛВ
23
Джорджиньо Вейналдум
ЦП
14
Джордан Хендерсон
ЦП
6
Тиаго Алькантара
ЦП
21
Кертис Джонс
ЦП
10
Мохамед Салах
ПВ
9
Роберто Фирмино
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Эвертон
1
Джордан Пикфорд
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
4
Бен Годфри
ЦЗ
5
Майкл Кин
ЦЗ
27
Мэйсон Холгейт
ЦЗ
23
Шеймус Коулмен
ПЗ
20
Андре Гомеш
ЦП
22
Том Дэвис
ЦП
6
Абдулайе Дукуре
ЦП
23
Хамес Родригес
АП
47
Ришарлисон
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Ливерпуль
13
Адриан
ВР
21
Константинос Цимикас
ЛЗ
3
Натаниэль Филлипс
ЦЗ
6
Бен Дэвис
ЦЗ
3
Неко Уильямс
ПЗ
21
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
8
Наби Кейта
ЦП
10
Джердан Шакири
ПВ
27
Дивок Ориги
ЦФ
Эвертон
1
Робин Ольсен
ВР
27
Нильс Нкунку
ЛЗ
11
Бернард
ЛВ
17
Алекс Ивоби
ЛВ
21
Тайлер Оньянго
ЦП
25
Аллан
ЦП
10
Гильфи Сигурдссон
АП
9
Доминик Калверт-Льюин
ЦФ
7
Джошуа Кинг
ЦФ
3-4-2-1
1
Алиссон
3
Робертсон
5
Кабак
12
Александер-Арнольд
23
Вейналдум
6
Алькантара
21
Джонс
14
Хендерсон
10
Мане
10
Салах
9
Фирмино
3-2-3-1-1
1
Пикфорд
4
Годфри
5
Кин
27
Холгейт
23
Коулмен
12
Динь
20
Гомеш
22
Дэвис
6
Дукуре
23
Родригес
47
Ришарлисон
14
Хендерсон
3
Филлипс
3
Филлипс
14
Хендерсон
21
Джонс
10
Шакири
10
Шакири
21
Джонс
6
Алькантара
27
Ориги
27
Ориги
6
Алькантара
23
Родригес
9
Калверт-Льюин
9
Калверт-Льюин
23
Родригес
20
Гомеш
10
Сигурдссон
10
Сигурдссон
20
Гомеш
47
Ришарлисон
17
Ивоби
17
Ивоби
47
Ришарлисон
Остались в запасе
Ливерпуль
Эвертон
3
Неко Уильямс
ПЗ
13
Адриан
ВР
21
Константинос Цимикас
ЛЗ
6
Бен Дэвис
ЦЗ
21
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
8
Наби Кейта
ЦП
Главный тренер
Юрген Клопп
21
Тайлер Оньянго
ЦП
27
Нильс Нкунку
ЛЗ
1
Робин Ольсен
ВР
25
Аллан
ЦП
11
Бернард
ЛВ
7
Джошуа Кинг
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Остались в запасе
3
Неко Уильямс
ПЗ
13
Адриан
ВР
21
Константинос Цимикас
ЛЗ
6
Бен Дэвис
ЦЗ
21
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
8
Наби Кейта
ЦП
Остались в запасе
21
Тайлер Оньянго
ЦП
27
Нильс Нкунку
ЛЗ
1
Робин Ольсен
ВР
25
Аллан
ЦП
11
Бернард
ЛВ
7
Джошуа Кинг
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Главный тренер
Карло Анчелотти
Статистика матча Ливерпуль - Эвертон
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Брюгге
- : -
25.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
4 : 0
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Эвертон
- : -
29.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
4 : 0
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Информация о матче
Стадион:
Энфилд Роуд
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