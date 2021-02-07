Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Шеффилд Юнайтед - Челси
Шеффилд Юнайтед - Челси: обзор матча 07 февраля 2021
Шеффилд Юнайтед
07.02.2021, воскресенье, 22:15
Англия. Премьер-лига, 23 тур
1 : 2
Завершен
Челси
54'
А. Рюдигер (АГ)
43'
М. Маунт
58'
Жоржиньо (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шеффилд Юнайтед - Челси
Замена
Р. Брюстер
️️️️
О. Норвуд
86'
75'
Замена
Н. Канте
️️️️
Т. Вернер
Замена
Б. Шарп
️️️️
К. Брайан
68'
Замена
Д. МакГолдрик
️️️️
О. Бурк
62'
62'
Замена
М. Алонсо
️️️️
Б. Чилвел
62'
Замена
К. Хадсон-Одои
️️️️
О. Жиру
58'
ГОЛ с пенальти! 1:2!
Жоржиньо
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
А. Рюдигер
54'
43'
ГОЛ! 0:1!
М. Маунт
Пас отдал
Т. Вернер
Желтая карточка
К. Бешам
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шеффилд Юнайтед
32
Аарон Рэмсдейл
ВР
3
Макс Лоу
ЛЗ
2
Джайден Богль
ЦЗ
6
Крис Бешам
ЦЗ
15
Джон Иган
ЦЗ
22
Кин Брайан
ЦЗ
6
Джон Ландстрем
ЦП
10
Оливер Норвуд
ЦП
13
Джон Флек
ЦП
7
Оливер Бурк
ЦФ
9
Оливер МакБарни
ЦФ
Главный тренер
Крис Уайлдер
Челси
16
Эдуар Менди
ВР
33
Бен Чилвел
ЛЗ
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
24
Рис Джеймс
ПЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
8
Матео Ковачич
ЦП
21
Жоржиньо
ЦП
7
Мэйсон Маунт
АП
11
Тимо Вернер
ЦФ
9
Оливье Жиру
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
Шеффилд Юнайтед
25
Уэс Фодеринхэм
ВР
19
Фил Ягиелка
ЦЗ
23
Бен Осборн
ЛП
17
Дэвид МакГолдрик
ЦФ
14
Билли Шарп
ЦФ
10
Райан Брюстер
ЦФ
Челси
13
Кепа
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
4
Курт Зума
ЦЗ
91
Н'Голо Канте
ОП
22
Хаким Зиеш
ЦП
6
Билли Гилмор
ЦП
7
Каллум Хадсон-Одои
ПВ
18
Тэмми Абрахам
ЦФ
3-2-3-2
32
Рэмсдейл
6
Бешам
15
Иган
22
Брайан
3
Лоу
2
Богль
6
Ландстрем
10
Норвуд
13
Флек
9
МакБарни
7
Бурк
3-2-2-1-2
16
Менди
24
Джеймс
22
Рюдигер
15
Кристенсен
3
Аспиликуэта
33
Чилвел
8
Ковачич
21
Жоржиньо
7
Маунт
9
Жиру
11
Вернер
7
Бурк
17
МакГолдрик
17
МакГолдрик
7
Бурк
22
Брайан
14
Шарп
14
Шарп
22
Брайан
10
Норвуд
10
Брюстер
10
Брюстер
10
Норвуд
9
Жиру
7
Хадсон-Одои
7
Хадсон-Одои
9
Жиру
33
Чилвел
3
Алонсо
3
Алонсо
33
Чилвел
11
Вернер
91
Канте
91
Канте
11
Вернер
Остались в запасе
Шеффилд Юнайтед
Челси
25
Уэс Фодеринхэм
ВР
19
Фил Ягиелка
ЦЗ
23
Бен Осборн
ЛП
Главный тренер
Крис Уайлдер
13
Кепа
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
4
Курт Зума
ЦЗ
22
Хаким Зиеш
ЦП
6
Билли Гилмор
ЦП
18
Тэмми Абрахам
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
Остались в запасе
25
Уэс Фодеринхэм
ВР
19
Фил Ягиелка
ЦЗ
23
Бен Осборн
ЛП
Остались в запасе
13
Кепа
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
4
Курт Зума
ЦЗ
22
Хаким Зиеш
ЦП
6
Билли Гилмор
ЦП
18
Тэмми Абрахам
ЦФ
Главный тренер
Крис Уайлдер
Главный тренер
Томас Тухель
Статистика матча Шеффилд Юнайтед - Челси
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Шеффилд Юнайтед
- : -
24.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
4 : 0
21.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Чарльтон
2 : 1
07.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
2 : 3
03.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 0
30.10.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
24.10.2026
Дерби Каунти
Челси
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ноттингем Форест
- : -
27.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
1 : 4
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Информация о матче
Стадион:
Бремэлл Лейн
Новости команд
Все
Шеффилд Юнайтед
Челси
В «Челси» приняли решение по Хаби Алонсо после 1:4 от «Лидса»
Вчера, 19:19
АПЛ. Команда экс-тренера «Краснодара» устроила выволочку «Челси» (4:1)
21 ноября
2
«Челси» – «Лидс»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
«Челси» выбрал главную трансферную цель на зимнее ТО
21 ноября
2
АПЛ: шансы «Челси» и «Лидса» на победу в матче 11-го тура
20 ноября
Кубок лиги. «Манчестер Юнайтед» вылетел в 1/16 финала и другие результаты
16 сентября
4
«Флитвуд Таун» – «Шеффилд Юнайтед»: кто победит в матче 3-го раунда Кубка английской лиги 2026/2027
15 сентября
«Манчестер Сити» отдал в третью аренду опорника, купленного за 49 миллионов
2 февраля
Мареска не рассчитывает на 17 игроков «Челси»
2025.08.01 22:42
1
Стал известен первый финалист плей-офф за место в АПЛ
2025.05.13 11:51
В «Челси» приняли решение по Хаби Алонсо после 1:4 от «Лидса»
Вчера, 19:19
АПЛ. Команда экс-тренера «Краснодара» устроила выволочку «Челси» (4:1)
21 ноября
2
«Челси» – «Лидс»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
«Челси» выбрал главную трансферную цель на зимнее ТО
21 ноября
2
АПЛ: шансы «Челси» и «Лидса» на победу в матче 11-го тура
20 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+