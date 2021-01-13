Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Манчестер Сити - Брайтон
Манчестер Сити - Брайтон: обзор матча 13 января 2021
Манчестер Сити
13.01.2021, среда, 21:00
Англия. Премьер-лига, 18 тур
1 : 0
Завершен
Брайтон
44'
Ф. Фоден
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Манчестер Сити - Брайтон
Пенальти не реализован!
Р. Стерлинг
90'
+2
Замена
Р. Стерлинг
️️️️
Ф. Фоден
82'
77'
Желтая карточка
А. Уэбстер
68'
Замена
С. Мач
️️️️
Д. Проппер
68'
Замена
Н. Мопе
️️️️
П. Тау
Замена
Г. Жезус
️️️️
Р. Марез
67'
62'
Желтая карточка
Й. Велтман
ГОЛ! 1:0!
Ф. Фоден
Пас отдал
К. Де Брюйне
44'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Сити
31
Эдерсон
ВР
47
Александр Зинченко
ЛЗ
6
Джон Стоунз
ЦЗ
3
Рубен Диаш
ЦЗ
2
Жоау Канселу
ПЗ
47
Фил Фоден
ЛВ
16
Родри
ОП
20
Илкай Гюндоган
ЦП
20
Бернарду Силва
АП
11
Кевин Де Брюйне
АП
26
Рияд Марез
ПВ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Брайтон
97
Роберт Санчес
ВР
13
Бернардо
ЦЗ
34
Йоэл Велтман
ЦЗ
4
Бен Уайт
ЦЗ
5
Льюис Данк
ЦЗ
4
Адам Уэбстер
ЦЗ
33
Дэн Берн
ЦЗ
24
Дэйви Проппер
ЦП
10
Алексис Мак Аллистер
ЦП
10
Перси Тау
ПВ
19
Леандро Троссард
ЦФ
Главный тренер
Грэм Поттер
Манчестер Сити
1
Зак Стеффен
ВР
23
Бенжамин Менди
ЛЗ
21
Люк Мбете-Табу
ЦЗ
4
Тейлор Харвуд-Беллис
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
5
Фернандиньо
ЦП
14
Ферран Торрес
ПВ
9
Габриэл Жезус
ЦФ
Брайтон
28
Кристиан Уолтон
ВР
6
Макс Сандерс
ЦП
6
Йенсен Уэйр
ЦП
21
Тедди Йенкс
ЦП
13
Паскаль Гросс
ЦП
7
Солли Мач
ПВ
9
Анди Зекири
ЦФ
30
Реда Хадра
ЦФ
11
Нил Мопе
ЦФ
4-1-1-3-1
31
Эдерсон
47
Зинченко
6
Стоунз
3
Диаш
2
Канселу
16
Родри
20
Гюндоган
47
Фоден
11
Де Брюйне
26
Марез
20
Силва
3-2-2-1-1
97
Санчес
5
Данк
4
Уэбстер
33
Берн
34
Велтман
4
Уайт
24
Проппер
10
Мак Аллистер
10
Тау
19
Троссард
47
Фоден
19
Стерлинг
19
Стерлинг
47
Фоден
26
Марез
9
Жезус
9
Жезус
26
Марез
24
Проппер
7
Мач
7
Мач
24
Проппер
10
Тау
11
Мопе
11
Мопе
10
Тау
Остались в запасе
Манчестер Сити
Брайтон
14
Ферран Торрес
ПВ
21
Люк Мбете-Табу
ЦЗ
1
Зак Стеффен
ВР
23
Бенжамин Менди
ЛЗ
4
Тейлор Харвуд-Беллис
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
5
Фернандиньо
ЦП
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
9
Анди Зекири
ЦФ
6
Макс Сандерс
ЦП
6
Йенсен Уэйр
ЦП
21
Тедди Йенкс
ЦП
30
Реда Хадра
ЦФ
28
Кристиан Уолтон
ВР
13
Паскаль Гросс
ЦП
Главный тренер
Грэм Поттер
Остались в запасе
14
Ферран Торрес
ПВ
21
Люк Мбете-Табу
ЦЗ
1
Зак Стеффен
ВР
23
Бенжамин Менди
ЛЗ
4
Тейлор Харвуд-Беллис
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
5
Фернандиньо
ЦП
Остались в запасе
9
Анди Зекири
ЦФ
6
Макс Сандерс
ЦП
6
Йенсен Уэйр
ЦП
21
Тедди Йенкс
ЦП
30
Реда Хадра
ЦФ
28
Кристиан Уолтон
ВР
13
Паскаль Гросс
ЦП
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Главный тренер
Грэм Поттер
Статистика матча Манчестер Сити - Брайтон
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Сити
- : -
24.11.2026
Наполи
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
1 : 1
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Брайтон
Лига конференций, 4 тур
Брайтон
- : -
26.11.2026
Университатя
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
2 : 0
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Информация о матче
Стадион:
Этихад Стэдиум
Новости команд
Все
Манчестер Сити
Брайтон
Топ-10 претендентов на победу в Лиге чемпионов по версии ESPN
Вчера, 22:00
«Манчестер Сити» – «Наполи» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 24 ноября 2026
Вчера, 11:01
Лига чемпионов: шансы «Манчестер Сити» и «Наполи» на победу в матче 5-го тура
Вчера, 10:29
«Русский Холанд» из «Факела» выбыл до конца сезона
21 ноября
5
Российский комментатор едва не сорвал общемировую трансляцию матча АПЛ
21 ноября
Топ-10 претендентов на победу в Лиге чемпионов по версии ESPN
Вчера, 22:00
«Манчестер Сити» – «Наполи» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 24 ноября 2026
Вчера, 11:01
Лига чемпионов: шансы «Манчестер Сити» и «Наполи» на победу в матче 5-го тура
Вчера, 10:29
«Русский Холанд» из «Факела» выбыл до конца сезона
21 ноября
5
Российский комментатор едва не сорвал общемировую трансляцию матча АПЛ
21 ноября
«Бавария» нашла усиление за 100 миллионов в другом клубе Бундеслиги
21 ноября
4
АПЛ: шансы «Халла» и «Брайтона» на победу в матче 11-го тура
21 ноября
Сафонов – в топ-10 самых дорогих вратарей мира
18 ноября
1
«Брайтон» – «Брентфорд»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Брайтона» и «Брентфорда» на победу в матче 10 тура
7 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+