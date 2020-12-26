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Лестер - Манчестер Юнайтед
Лестер - Манчестер Юнайтед: обзор матча 26 декабря 2020
Лестер
26.12.2020, суббота, 15:30
Англия. Премьер-лига, 15 тур
2 : 2
Завершен
Манчестер Юнайтед
31'
Х. Барнс
85'
Д. Варди
23'
М. Рэшфорд
79'
Б. Фернандеш
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лестер - Манчестер Юнайтед
Желтая карточка
О. Ндиди
90'
ГОЛ! 2:2!
Д. Варди
Пас отдал
А. Перес
85'
Замена
А. Перес
️️️️
М. Олбрайтон
81'
79'
ГОЛ! 1:2!
Б. Фернандеш
Пас отдал
Э. Кавани
75'
Замена
Э. Кавани
️️️️
А. Марсьяль
66'
Замена
А. Туанзебе
️️️️
В. Линделеф
Желтая карточка
Д. Мэддисон
54'
54'
Замена
П. Погба
️️️️
Д. Джеймс
45'
+1
Желтая карточка
Б. Фернандеш
ГОЛ! 1:1!
Х. Барнс
Пас отдал
Д. Мэддисон
31'
23'
ГОЛ! 0:1!
М. Рэшфорд
Пас отдал
Б. Фернандеш
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лестер
1
Каспер Шмейхель
ВР
3
Уэсли Фофана
ЦЗ
35
Джонни Эванс
ЦЗ
21
Тимоти Кастань
ЦЗ
24
Джеймс Джастин
ПЗ
11
Харви Барнс
ЛП
4
Онини Ндиди
ЦП
18
Юри Тилеманс
ЦП
10
Джеймс Мэддисон
АП
11
Марк Олбрайтон
ПП
9
Джейми Варди
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Манчестер Юнайтед
43
Давид Де Хеа
ВР
23
Люк Шоу
ЛЗ
29
Виктор Линделеф
ЦЗ
3
Эрик Байи
ЦЗ
5
Гарри Магуайр
ЦЗ
9
Маркус Рэшфорд
ЛВ
7
Фред
ЦП
8
Скотт Мактоминей
ЦП
8
Бруну Фернандеш
АП
7
Даниэль Джеймс
ПВ
9
Антони Марсьяль
ЦФ
Главный тренер
Уле-Гуннар Сульшер
Лестер
21
Дэнни Уорд
ВР
33
Люк Томас
ЛЗ
28
Кристиан Фукс
ЛЗ
12
Даниэль Амарти
ЦЗ
26
Деннис Прат
ЦП
6
Нампалис Менди
ЦП
8
Хамза Чодури
ЦП
22
Айосе Перес
ЦФ
17
Келечи Ихеначо
ЦФ
Манчестер Юнайтед
1
Дин Хендерсон
ВР
13
Алекс Теллес
ЛЗ
4
Аксель Туанзебе
ЦЗ
77
Джесси Лингард
ЛВ
18
Неманья Матич
ОП
11
Мэйсон Гринвуд
ЦП
6
Донни ван де Бек
ЦП
8
Поль Погба
ЦП
10
Эдинсон Кавани
ЦФ
4-4-1-1
1
Шмейхель
3
Фофана
35
Эванс
21
Кастань
24
Джастин
11
Барнс
4
Ндиди
18
Тилеманс
11
Олбрайтон
10
Мэддисон
9
Варди
4-2-3-1
43
Де Хеа
29
Линделеф
3
Байи
5
Магуайр
23
Шоу
7
Фред
8
Мактоминей
7
Джеймс
8
Фернандеш
9
Рэшфорд
9
Марсьяль
11
Олбрайтон
22
Перес
22
Перес
11
Олбрайтон
29
Линделеф
4
Туанзебе
4
Туанзебе
29
Линделеф
7
Джеймс
8
Погба
8
Погба
7
Джеймс
9
Марсьяль
10
Кавани
10
Кавани
9
Марсьяль
Остались в запасе
Лестер
Манчестер Юнайтед
12
Даниэль Амарти
ЦЗ
33
Люк Томас
ЛЗ
21
Дэнни Уорд
ВР
28
Кристиан Фукс
ЛЗ
26
Деннис Прат
ЦП
6
Нампалис Менди
ЦП
8
Хамза Чодури
ЦП
17
Келечи Ихеначо
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
1
Дин Хендерсон
ВР
13
Алекс Теллес
ЛЗ
18
Неманья Матич
ОП
11
Мэйсон Гринвуд
ЦП
6
Донни ван де Бек
ЦП
77
Джесси Лингард
ЛВ
Главный тренер
Уле-Гуннар Сульшер
Остались в запасе
12
Даниэль Амарти
ЦЗ
33
Люк Томас
ЛЗ
21
Дэнни Уорд
ВР
28
Кристиан Фукс
ЛЗ
26
Деннис Прат
ЦП
6
Нампалис Менди
ЦП
8
Хамза Чодури
ЦП
17
Келечи Ихеначо
ЦФ
Остались в запасе
1
Дин Хендерсон
ВР
13
Алекс Теллес
ЛЗ
18
Неманья Матич
ОП
11
Мэйсон Гринвуд
ЦП
6
Донни ван де Бек
ЦП
77
Джесси Лингард
ЛВ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Главный тренер
Уле-Гуннар Сульшер
Статистика матча Лестер - Манчестер Юнайтед
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Лестер
Англия. Первая лига, 9 тур
Блэкпул
- : -
24.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
0 : 1
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 14 тур
Лестер
2 : 2
31.10.2026
Стивенидж
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 13 тур
Лутон Таун
2 : 1
24.10.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 12 тур
Бромли
0 : 4
20.10.2026
Лестер
Манчестер Юнайтед
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
- : -
25.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
4 : 0
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Информация о матче
Стадион:
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