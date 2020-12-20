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Тоттенхэм - Лестер
Тоттенхэм - Лестер: обзор матча 20 декабря 2020
Тоттенхэм
20.12.2020, воскресенье, 17:15
Англия. Премьер-лига, 14 тур
0 : 2
Завершен
Лестер
45+4'
Д. Варди (П)
59'
Т. Алдервейрелд (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тоттенхэм - Лестер
88'
Замена
К. Ихеначо
️️️️
Д. Варди
84'
Замена
Д. Прат
️️️️
Х. Барнс
Желтая карточка
Г. Уинкс
81'
Желтая карточка
Э. Дайер
79'
72'
Желтая карточка
О. Ндиди
Замена
Г. Уинкс
️️️️
С. Орье
64'
60'
Замена
Д. Амарти
️️️️
Т. Кастань
59'
ГОЛ в свои ворота! 0:2!
Т. Алдервейрелд
Замена
Л. Моура
️️️️
Д. Ло Чельсо
49'
Замена
Г. Бэйл
️️️️
Т. Н'Домбеле
46'
45'
+4
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Д. Варди
32'
Желтая карточка
М. Олбрайтон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тоттенхэм
1
Уго Льорис
ВР
3
Серхио Регилон
ЛЗ
23
Тоби Алдервейрелд
ЦЗ
15
Эрик Дайер
ЦЗ
92
Серж Орье
ПЗ
7
Хын-Мин Сон
ЛВ
17
Мусса Сиссоко
ЦП
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
22
Танги Н'Домбеле
ЦП
20
Джовани Ло Чельсо
АП
9
Гарри Кейн
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Лестер
1
Каспер Шмейхель
ВР
3
Уэсли Фофана
ЦЗ
35
Джонни Эванс
ЦЗ
21
Тимоти Кастань
ЦЗ
24
Джеймс Джастин
ПЗ
11
Харви Барнс
ЛП
4
Онини Ндиди
ЦП
18
Юри Тилеманс
ЦП
10
Джеймс Мэддисон
АП
11
Марк Олбрайтон
ПП
9
Джейми Варди
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Тоттенхэм
1
Джо Харт
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
6
Джо Родон
ЦЗ
2
Мэтт Доэрти
ЦЗ
4
Гарри Уинкс
ЦП
18
Гарет Бэйл
ПВ
7
Лукас Моура
ПВ
95
Карлос Винисиус
ЦФ
34
Стевен Бергвейн
ЦФ
Лестер
21
Дэнни Уорд
ВР
33
Люк Томас
ЛЗ
28
Кристиан Фукс
ЛЗ
12
Даниэль Амарти
ЦЗ
26
Деннис Прат
ЦП
6
Нампалис Менди
ЦП
7
Дженгиз Ундер
ПВ
22
Айосе Перес
ЦФ
17
Келечи Ихеначо
ЦФ
4-3-2-1
1
Льорис
3
Регилон
23
Алдервейрелд
15
Дайер
92
Орье
17
Сиссоко
23
Хейбьерг
22
Н'Домбеле
7
Сон
20
Ло Чельсо
9
Кейн
4-4-1-1
1
Шмейхель
24
Джастин
35
Эванс
21
Кастань
3
Фофана
11
Олбрайтон
4
Ндиди
18
Тилеманс
11
Барнс
10
Мэддисон
9
Варди
92
Орье
4
Уинкс
4
Уинкс
92
Орье
22
Н'Домбеле
18
Бэйл
18
Бэйл
22
Н'Домбеле
20
Ло Чельсо
7
Моура
7
Моура
20
Ло Чельсо
21
Кастань
12
Амарти
12
Амарти
21
Кастань
11
Барнс
26
Прат
26
Прат
11
Барнс
9
Варди
17
Ихеначо
17
Ихеначо
9
Варди
Остались в запасе
Тоттенхэм
Лестер
1
Джо Харт
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
6
Джо Родон
ЦЗ
2
Мэтт Доэрти
ЦЗ
95
Карлос Винисиус
ЦФ
34
Стевен Бергвейн
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
33
Люк Томас
ЛЗ
21
Дэнни Уорд
ВР
28
Кристиан Фукс
ЛЗ
6
Нампалис Менди
ЦП
7
Дженгиз Ундер
ПВ
22
Айосе Перес
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Остались в запасе
1
Джо Харт
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
6
Джо Родон
ЦЗ
2
Мэтт Доэрти
ЦЗ
95
Карлос Винисиус
ЦФ
34
Стевен Бергвейн
ЦФ
Остались в запасе
33
Люк Томас
ЛЗ
21
Дэнни Уорд
ВР
28
Кристиан Фукс
ЛЗ
6
Нампалис Менди
ЦП
7
Дженгиз Ундер
ПВ
22
Айосе Перес
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Главный тренер
Брендан Роджерс
Статистика матча Тоттенхэм - Лестер
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Сандерленд
- : -
29.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
2 : 0
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Лестер
Англия. Первая лига, 9 тур
Блэкпул
- : -
24.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
0 : 1
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 14 тур
Лестер
2 : 2
31.10.2026
Стивенидж
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 13 тур
Лутон Таун
2 : 1
24.10.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 12 тур
Бромли
0 : 4
20.10.2026
Лестер
Информация о матче
Стадион:
Тоттенхэм Хотспур
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