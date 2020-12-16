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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Лестер - Эвертон
Лестер - Эвертон: обзор матча 16 декабря 2020
Лестер
16.12.2020, среда, 21:00
Англия. Премьер-лига, 13 тур
0 : 2
Завершен
Эвертон
21'
Ришарлисон
72'
М. Холгейт
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лестер - Эвертон
90'
+2
Замена
Д. Кенни
️️️️
А. Ивоби
90'
Замена
Э. Гордон
️️️️
Д. Калверт-Льюин
Желтая карточка
К. Фукс
87'
Замена
К. Ихеначо
️️️️
Н. Менди
73'
72'
ГОЛ! 0:2!
М. Холгейт
64'
Желтая карточка
А. Гомеш
Замена
А. Перес
️️️️
Д. Ундер
62'
49'
Желтая карточка
Б. Годфри
49'
Желтая карточка
М. Холгейт
41'
Замена
А. Гомеш
️️️️
Аллан
21'
ГОЛ! 0:1!
Ришарлисон
Пас отдал
А. Ивоби
Желтая карточка
Н. Менди
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лестер
1
Каспер Шмейхель
ВР
28
Кристиан Фукс
ЛЗ
3
Уэсли Фофана
ЦЗ
24
Джеймс Джастин
ПЗ
11
Харви Барнс
ЛП
4
Онини Ндиди
ЦП
6
Нампалис Менди
ЦП
18
Юри Тилеманс
ЦП
10
Джеймс Мэддисон
АП
7
Дженгиз Ундер
ПВ
9
Джейми Варди
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Эвертон
1
Робин Ольсен
ВР
27
Мэйсон Холгейт
ЦЗ
22
Йерри Мина
ЦЗ
5
Майкл Кин
ЦЗ
4
Бен Годфри
ЦЗ
17
Алекс Ивоби
ЛВ
25
Аллан
ЦП
6
Абдулайе Дукуре
ЦП
10
Гильфи Сигурдссон
АП
9
Доминик Калверт-Льюин
ЦФ
47
Ришарлисон
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Лестер
21
Дэнни Уорд
ВР
33
Люк Томас
ЛЗ
5
Уэс Морган
ЦЗ
26
Деннис Прат
ЦП
11
Марк Олбрайтон
ПП
17
Келечи Ихеначо
ЦФ
22
Айосе Перес
ЦФ
Эвертон
1
Джордан Пикфорд
ВР
3
Джонджо Кенни
ЦЗ
17
Энтони Гордон
ЛВ
11
Бернард
ЛВ
20
Андре Гомеш
ЦП
22
Том Дэвис
ЦП
23
Дженк Тосун
ЦФ
3-4-2-1
1
Шмейхель
28
Фукс
3
Фофана
24
Джастин
11
Барнс
6
Менди
18
Тилеманс
4
Ндиди
10
Мэддисон
7
Ундер
9
Варди
4-2-2-2
1
Ольсен
22
Мина
5
Кин
4
Годфри
27
Холгейт
25
Аллан
6
Дукуре
10
Сигурдссон
17
Ивоби
47
Ришарлисон
9
Калверт-Льюин
6
Менди
17
Ихеначо
17
Ихеначо
6
Менди
7
Ундер
22
Перес
22
Перес
7
Ундер
9
Калверт-Льюин
17
Гордон
17
Гордон
9
Калверт-Льюин
17
Ивоби
3
Кенни
3
Кенни
17
Ивоби
25
Аллан
20
Гомеш
20
Гомеш
25
Аллан
Остались в запасе
Лестер
Эвертон
33
Люк Томас
ЛЗ
21
Дэнни Уорд
ВР
5
Уэс Морган
ЦЗ
26
Деннис Прат
ЦП
11
Марк Олбрайтон
ПП
Главный тренер
Брендан Роджерс
1
Джордан Пикфорд
ВР
22
Том Дэвис
ЦП
11
Бернард
ЛВ
23
Дженк Тосун
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Остались в запасе
33
Люк Томас
ЛЗ
21
Дэнни Уорд
ВР
5
Уэс Морган
ЦЗ
26
Деннис Прат
ЦП
11
Марк Олбрайтон
ПП
Остались в запасе
1
Джордан Пикфорд
ВР
22
Том Дэвис
ЦП
11
Бернард
ЛВ
23
Дженк Тосун
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Главный тренер
Карло Анчелотти
Статистика матча Лестер - Эвертон
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Лестер
Англия. Первая лига, 9 тур
Блэкпул
- : -
24.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
0 : 1
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 14 тур
Лестер
2 : 2
31.10.2026
Стивенидж
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 13 тур
Лутон Таун
2 : 1
24.10.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 12 тур
Бромли
0 : 4
20.10.2026
Лестер
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Эвертон
- : -
29.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
4 : 0
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Информация о матче
Стадион:
Кинг Пауэр
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