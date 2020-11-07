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АПЛ 2026/2027
Эвертон - Манчестер Юнайтед
Эвертон - Манчестер Юнайтед: обзор матча 07 ноября 2020
Эвертон
07.11.2020, суббота, 15:30
Англия. Премьер-лига, 8 тур
1 : 3
Завершен
Манчестер Юнайтед
19'
Бернард
25'
Б. Фернандеш
32'
Б. Фернандеш
90+5'
Э. Кавани
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эвертон - Манчестер Юнайтед
90'
+5
ГОЛ! 1:3!
Э. Кавани
Пас отдал
Б. Фернандеш
Желтая карточка
А. Дукуре
88'
Желтая карточка
Д. Тосун
86'
83'
Желтая карточка
Фред
82'
Замена
Э. Кавани
️️️️
А. Марсьяль
82'
Замена
П. Погба
️️️️
Х. Мата
Замена
Д. Тосун
️️️️
Х. Родригес
80'
67'
Замена
А. Туанзебе
️️️️
Л. Шоу
Замена
А. Ивоби
️️️️
Г. Сигурдссон
66'
50'
Желтая карточка
Б. Фернандеш
Желтая карточка
Аллан
45'
+4
Желтая карточка
М. Холгейт
34'
32'
ГОЛ! 1:2!
Б. Фернандеш
Пас отдал
М. Рэшфорд
25'
ГОЛ! 1:1!
Б. Фернандеш
Пас отдал
Л. Шоу
ГОЛ! 1:0!
Бернард
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эвертон
1
Джордан Пикфорд
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
5
Майкл Кин
ЦЗ
27
Мэйсон Холгейт
ЦЗ
23
Шеймус Коулмен
ПЗ
11
Бернард
ЛВ
6
Абдулайе Дукуре
ЦП
25
Аллан
ЦП
10
Гильфи Сигурдссон
АП
23
Хамес Родригес
АП
9
Доминик Калверт-Льюин
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Манчестер Юнайтед
43
Давид Де Хеа
ВР
23
Люк Шоу
ЛЗ
29
Виктор Линделеф
ЦЗ
5
Гарри Магуайр
ЦЗ
29
Аарон Ван-Биссака
ПЗ
9
Маркус Рэшфорд
ЛВ
8
Скотт Мактоминей
ЦП
7
Фред
ЦП
64
Хуан Мата
АП
8
Бруну Фернандеш
АП
9
Антони Марсьяль
ЦФ
Главный тренер
Уле-Гуннар Сульшер
Эвертон
1
Робин Ольсен
ВР
22
Йерри Мина
ЦЗ
4
Бен Годфри
ЦЗ
17
Алекс Ивоби
ЛВ
20
Андре Гомеш
ЦП
22
Том Дэвис
ЦП
23
Дженк Тосун
ЦФ
Манчестер Юнайтед
1
Дин Хендерсон
ВР
4
Аксель Туанзебе
ЦЗ
18
Неманья Матич
ОП
8
Поль Погба
ЦП
6
Донни ван де Бек
ЦП
7
Даниэль Джеймс
ПВ
10
Эдинсон Кавани
ЦФ
4-2-3-1
1
Пикфорд
12
Динь
5
Кин
27
Холгейт
23
Коулмен
6
Дукуре
25
Аллан
11
Бернард
23
Родригес
10
Сигурдссон
9
Калверт-Льюин
4-2-3-1
43
Де Хеа
29
Ван-Биссака
29
Линделеф
5
Магуайр
23
Шоу
8
Мактоминей
7
Фред
64
Мата
8
Фернандеш
9
Рэшфорд
9
Марсьяль
10
Сигурдссон
17
Ивоби
17
Ивоби
10
Сигурдссон
23
Родригес
23
Тосун
23
Тосун
23
Родригес
23
Шоу
4
Туанзебе
4
Туанзебе
23
Шоу
64
Мата
8
Погба
8
Погба
64
Мата
9
Марсьяль
10
Кавани
10
Кавани
9
Марсьяль
Остались в запасе
Эвертон
Манчестер Юнайтед
1
Робин Ольсен
ВР
22
Йерри Мина
ЦЗ
4
Бен Годфри
ЦЗ
20
Андре Гомеш
ЦП
22
Том Дэвис
ЦП
Главный тренер
Карло Анчелотти
7
Даниэль Джеймс
ПВ
1
Дин Хендерсон
ВР
18
Неманья Матич
ОП
6
Донни ван де Бек
ЦП
Главный тренер
Уле-Гуннар Сульшер
Остались в запасе
1
Робин Ольсен
ВР
22
Йерри Мина
ЦЗ
4
Бен Годфри
ЦЗ
20
Андре Гомеш
ЦП
22
Том Дэвис
ЦП
Остались в запасе
7
Даниэль Джеймс
ПВ
1
Дин Хендерсон
ВР
18
Неманья Матич
ОП
6
Донни ван де Бек
ЦП
Главный тренер
Карло Анчелотти
Главный тренер
Уле-Гуннар Сульшер
Статистика матча Эвертон - Манчестер Юнайтед
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Эвертон
- : -
29.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
4 : 0
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Манчестер Юнайтед
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
- : -
25.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
4 : 0
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Информация о матче
Стадион:
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