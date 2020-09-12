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АПЛ 2026/2027
Фулхэм - Арсенал
Фулхэм - Арсенал: обзор матча 12 сентября 2020
Фулхэм
12.09.2020, суббота, 14:30
Англия. Премьер-лига, 1 тур
0 : 3
Завершен
Арсенал
8'
А. Ляказетт
49'
Габриэль
57'
П. Обамеянг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фулхэм - Арсенал
87'
Замена
Э. Нкетиа
️️️️
А. Ляказетт
79'
Замена
Д. Себальос
️️️️
Г. Джака
76'
Замена
Н. Пепе
️️️️
Виллиан
Замена
Б. Рид
️️️️
Д. Онома
75'
Замена
А. Митрович
️️️️
А. Камара
63'
Замена
Ф. Ангисса
️️️️
Н. Кебану
63'
Желтая карточка
Т. Кэрни
61'
57'
ГОЛ! 0:3!
П. Обамеянг
Пас отдал
Виллиан
55'
Желтая карточка
Э. Бельерин
49'
ГОЛ! 0:2!
Габриэль
Пас отдал
Виллиан
39'
Желтая карточка
П. Обамеянг
Желтая карточка
М. Гектор
26'
8'
ГОЛ! 0:1!
А. Ляказетт
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фулхэм
1
Марек Родак
ВР
23
Джо Брайан
ЛЗ
6
Майкл Гектор
ЦЗ
3
Тим Рим
ЦЗ
3
Деннис Одои
ПЗ
92
Нискенс Кебану
ЛВ
6
Харрисон Рид
ЦП
10
Том Кэрни
ЦП
17
Джошуа Онома
АП
8
Иван Кавалейру
ЦФ
33
Абубакар Камара
ЦФ
Арсенал
1
Бернд Лено
ВР
63
Киран Тирни
ЛЗ
6
Габриэль
ЦЗ
6
Роб Холдинг
ЦЗ
2
Эктор Бельерин
ПЗ
10
Виллиан
ЛВ
34
Гранит Джака
ОП
6
Мохамед Эль-Ненни
ЦП
2
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
ПП
7
Пьер-Эмерик Обамеянг
ЦФ
91
Александр Ляказетт
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
Фулхэм
23
Альфонсе Ареоля
ВР
23
Максим Ле Марша
ЦЗ
29
Сайрус Кристи
ЦЗ
99
Франк Ангисса
ЦП
14
Бобби Рид
АП
93
Антони Кноккарт
ПВ
9
Александар Митрович
ЦФ
Арсенал
1
Мэтт Мейси
ВР
23
Сеад Колашинац
ЛЗ
28
Джозеф Уиллок
ЦП
25
Даниэль Себальос
ЦП
7
Букайо Сака
ПВ
19
Николя Пепе
ЦФ
9
Эдвард Нкетиа
ЦФ
4-2-2-2
1
Родак
23
Брайан
6
Гектор
3
Рим
3
Одои
6
Рид
10
Кэрни
92
Кебану
17
Онома
33
Камара
8
Иван Кавалейру
4-1-2-1-2
1
Лено
2
Бельерин
6
Габриэль
6
Холдинг
63
Тирни
34
Джака
2
Мэйтленд-Найлс
6
Эль-Ненни
10
Виллиан
91
Ляказетт
7
Обамеянг
92
Кебану
99
Ангисса
99
Ангисса
92
Кебану
17
Онома
14
Рид
14
Рид
17
Онома
33
Камара
9
Митрович
9
Митрович
33
Камара
34
Джака
25
Себальос
25
Себальос
34
Джака
10
Виллиан
19
Пепе
19
Пепе
10
Виллиан
91
Ляказетт
9
Нкетиа
9
Нкетиа
91
Ляказетт
Остались в запасе
Фулхэм
Арсенал
93
Антони Кноккарт
ПВ
23
Альфонсе Ареоля
ВР
23
Максим Ле Марша
ЦЗ
29
Сайрус Кристи
ЦЗ
1
Мэтт Мейси
ВР
23
Сеад Колашинац
ЛЗ
28
Джозеф Уиллок
ЦП
7
Букайо Сака
ПВ
Главный тренер
Микель Артета
Остались в запасе
93
Антони Кноккарт
ПВ
23
Альфонсе Ареоля
ВР
23
Максим Ле Марша
ЦЗ
29
Сайрус Кристи
ЦЗ
Остались в запасе
1
Мэтт Мейси
ВР
23
Сеад Колашинац
ЛЗ
28
Джозеф Уиллок
ЦП
7
Букайо Сака
ПВ
Главный тренер
Микель Артета
Статистика матча Фулхэм - Арсенал
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Фулхэм
- : -
29.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
1 : 1
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Арсенал
Лига чемпионов, Общий этап
Арсенал
- : -
24.11.2026
Боруссия Д
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Информация о матче
Стадион:
Крэвен Коттедж
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