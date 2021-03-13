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Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Зальцбург - Адмира Ваккер
Зальцбург - Адмира Ваккер: обзор матча 13 марта 2021
Зальцбург
13.03.2021, суббота, 19:00
Австрия. Бундеслига, 21 тур
3 : 1
Завершен
Адмира Ваккер
13'
А. Бернед
23'
Р. Кристенсен
30'
П. Дака
60'
Н. Даткович
60'
Д. Атанга
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Зальцбург - Адмира Ваккер
Замена
А. Вальчи
️️️️
Э. Мвепу
89'
85'
Замена
M. Hausjell
️️️️
Д. Атанга
79'
Желтая карточка
Р. Кершбаум
Замена
Н. Зайвальд
️️️️
З. Юнузович
77'
77'
Замена
Л. Малишек
️️️️
M. Kadlec
Замена
Л. Сучич
️️️️
К. Адейеми
67'
Замена
Бернардо
️️️️
А. Бернед
66'
66'
Замена
M. Ostrzolek
️️️️
J. Ganda
66'
Замена
М. Бройниг
️️️️
A. Wooten
60'
ГОЛ! 3:2!
Д. Атанга
60'
ГОЛ! 3:1!
Н. Даткович
46'
Замена
M. Maier
️️️️
D. Starkl
ГОЛ! 3:0!
П. Дака
Пас отдал
К. Адейеми
30'
ГОЛ! 2:0!
Р. Кристенсен
Пас отдал
З. Юнузович
23'
14'
Желтая карточка
J. Ganda
ГОЛ! 1:0!
А. Бернед
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зальцбург
23
Чикан Станкович
ВР
17
Андреас Ульмер
ЛЗ
5
Андре Рамальо
ЦЗ
8
Максимилиан Вебер
ЦЗ
5
Расмус Кристенсен
ПЗ
14
Карим Адейеми
ЛВ
16
Златко Юнузович
ЦП
24
Антуан Бернед
ЦП
12
Энок Мвепу
ЦП
11
Бренден Ааронсон
АП
27
Патсон Дака
ЦФ
Адмира Ваккер
1
Andreas Leitner
ВР
6
Нико Даткович
ЦЗ
4
Эмануэль Айву
ЦЗ
4
Себастьян Бауэр
ЦЗ
7
Лука Кронбергер
ЛВ
17
Давид Атанга
ЦП
5
Роман Кершбаум
ЦП
20
Marco Kadlec
ЦП
7
Dominik Starkl
ЦФ
97
Josef Ganda
ЦФ
14
Andrew Wooten
ЦФ
Главный тренер
Звонимир Сольдо
Зальцбург
58
Нико Мантль
ВР
13
Бернардо
ЦЗ
28
Умар Соле
ЦЗ
5
Альберт Вальчи
ПЗ
13
Николас Зайвальд
ЦП
24
Лука Сучич
ЦП
30
Беньямин Шешко
ЦФ
Адмира Ваккер
31
Осман Хаджикич
ВР
2
Вильхельм Ворсагер
ЦЗ
4
Лукас Малишек
ОП
22
Marcus Maier
ЦП
84
Matthias Ostrzolek
ЦФ
24
Marco Hausjell
ЦФ
14
Максимилиан Бройниг
ЦФ
4-3-2-1
23
Станкович
17
Ульмер
5
Рамальо
8
Вебер
5
Кристенсен
16
Юнузович
24
Бернед
12
Мвепу
14
Адейеми
11
Ааронсон
27
Дака
3-3-1-3
1
6
Даткович
4
Айву
4
Бауэр
17
Атанга
5
Кершбаум
20
7
Кронбергер
14
97
7
24
Бернед
13
Бернардо
13
Бернардо
24
Бернед
16
Юнузович
13
Зайвальд
13
Зайвальд
16
Юнузович
12
Мвепу
5
Вальчи
5
Вальчи
12
Мвепу
14
Адейеми
24
Сучич
24
Сучич
14
Адейеми
20
4
Малишек
4
Малишек
20
97
84
84
97
17
Атанга
24
24
17
Атанга
14
14
Бройниг
14
Бройниг
14
7
22
22
7
Остались в запасе
Зальцбург
Адмира Ваккер
58
Нико Мантль
ВР
30
Беньямин Шешко
ЦФ
28
Умар Соле
ЦЗ
31
Осман Хаджикич
ВР
2
Вильхельм Ворсагер
ЦЗ
Главный тренер
Звонимир Сольдо
Остались в запасе
58
Нико Мантль
ВР
30
Беньямин Шешко
ЦФ
28
Умар Соле
ЦЗ
Остались в запасе
31
Осман Хаджикич
ВР
2
Вильхельм Ворсагер
ЦЗ
Главный тренер
Звонимир Сольдо
Статистика матча Зальцбург - Адмира Ваккер
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Зальцбург
Лига Европы, 5 тур
Зальцбург
- : -
26.11.2026
Арарат-Армения
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Аустрия
1 : 0
22.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Штурм
3 : 4
08.11.2026
Зальцбург
Лига Европы, 4 тур
Андерлехт
2 : 0
05.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Зальцбург
5 : 1
01.11.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 10 тур
ЛАСК
1 : 3
25.10.2026
Зальцбург
Адмира Ваккер
Австрия. Бундеслига, 10 тур
ЛАСК
3 : 1
20.05.2022
Адмира Ваккер
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Адмира Ваккер
0 : 3
14.05.2022
Альтах
Австрия. Бундеслига, 8 тур
Адмира Ваккер
1 : 1
07.05.2022
Тироль
Австрия. Бундеслига, 7 тур
Рид
1 : 1
26.04.2022
Адмира Ваккер
Австрия. Бундеслига, 6 тур
Адмира Ваккер
1 : 3
23.04.2022
Хартберг
Информация о матче
Стадион:
Ред Булл Арена
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