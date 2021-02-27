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Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Адмира Ваккер - Тироль
Адмира Ваккер - Тироль: обзор матча 27 февраля 2021
Адмира Ваккер
27.02.2021, суббота, 19:00
Австрия. Бундеслига, 19 тур
1 : 1
Завершен
Тироль
41'
Р. Кершбаум
85'
Р. Смит
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Адмира Ваккер - Тироль
90'
Замена
B. Soares
️️️️
N. Celic
85'
ГОЛ! 1:1!
Р. Смит
Замена
E. Hoffer
️️️️
A. Wooten
85'
Замена
M. Hausjell
️️️️
Д. Атанга
85'
83'
Желтая карточка
N. Celic
80'
Замена
Р. Смит
️️️️
Ж. Рогель
Замена
Л. Малишек
️️️️
S. Auer
80'
Замена
В. Ворсагер
️️️️
Р. Кершбаум
80'
Желтая карточка
С. Бауэр
71'
66'
Замена
J. Naschberger
️️️️
B. Pranter
Замена
Л. Кронбергер
️️️️
D. Starkl
63'
Желтая карточка
D. Starkl
62'
46'
Замена
Т. Анселм
️️️️
Ф. Ридер
46'
Замена
F. Buchacher
️️️️
Д. Шнегг
ГОЛ! 1:0!
Р. Кершбаум
Пас отдал
D. Starkl
41'
Желтая карточка
Д. Атанга
29'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Адмира Ваккер
1
Andreas Leitner
ВР
6
Нико Даткович
ЦЗ
4
Себастьян Бауэр
ЦЗ
24
Stephan Auer
ЦЗ
4
Эмануэль Айву
ЦЗ
17
Давид Атанга
ЦП
22
Marcus Maier
ЦП
5
Роман Кершбаум
ЦП
84
Matthias Ostrzolek
ЦФ
7
Dominik Starkl
ЦФ
14
Andrew Wooten
ЦФ
Главный тренер
Звонимир Сольдо
Тироль
25
Фердинанд Освальд
ВР
6
Раффаэль Бехоунек
ЦЗ
3
Давид Гугганиг
ЦЗ
24
Фабиан Кох
ЦЗ
23
Давид Шнегг
ЦП
6
Танос Пецос
ЦП
43
Nemanja Celic
ЦП
33
Флориан Ридер
ЦП
0
B. Pranter
ЦП
21
Жан Рогель
ПП
8
Николай Фредериксен
ЦФ
Главный тренер
Томас Зильберсбергер
Адмира Ваккер
31
Осман Хаджикич
ВР
2
Вильхельм Ворсагер
ЦЗ
7
Лука Кронбергер
ЛВ
4
Лукас Малишек
ОП
20
Marco Kadlec
ЦП
24
Marco Hausjell
ЦФ
16
Erwin Hoffer
ЦФ
Тироль
13
B. Ozegovic
ВР
26
Florian Buchacher
ЦЗ
0
B. Soares
ЦЗ
8
Ренни Смит
ЦП
0
F. Toplitsch
ЦП
11
Тобиас Анселм
ЦФ
14
J. Naschberger
ЦФ
4-3-3
1
6
Даткович
24
4
Айву
4
Бауэр
17
Атанга
22
5
Кершбаум
14
7
84
3-5-1-1
25
Освальд
6
Бехоунек
3
Гугганиг
24
Кох
21
Рогель
43
33
Ридер
0
6
Пецос
23
Шнегг
8
Фредериксен
7
7
Кронбергер
7
Кронбергер
7
17
Атанга
24
24
17
Атанга
5
Кершбаум
2
Ворсагер
2
Ворсагер
5
Кершбаум
24
4
Малишек
4
Малишек
24
14
16
16
14
21
Рогель
8
Смит
8
Смит
21
Рогель
33
Ридер
11
Анселм
11
Анселм
33
Ридер
0
14
14
0
23
Шнегг
26
26
23
Шнегг
43
0
0
43
Остались в запасе
Адмира Ваккер
Тироль
31
Осман Хаджикич
ВР
20
Marco Kadlec
ЦП
Главный тренер
Звонимир Сольдо
13
B. Ozegovic
ВР
0
F. Toplitsch
ЦП
Главный тренер
Томас Зильберсбергер
Остались в запасе
31
Осман Хаджикич
ВР
20
Marco Kadlec
ЦП
Остались в запасе
13
B. Ozegovic
ВР
0
F. Toplitsch
ЦП
Главный тренер
Звонимир Сольдо
Главный тренер
Томас Зильберсбергер
Статистика матча Адмира Ваккер - Тироль
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Адмира Ваккер
Австрия. Бундеслига, 10 тур
ЛАСК
3 : 1
20.05.2022
Адмира Ваккер
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Адмира Ваккер
0 : 3
14.05.2022
Альтах
Австрия. Бундеслига, 8 тур
Адмира Ваккер
1 : 1
07.05.2022
Тироль
Австрия. Бундеслига, 7 тур
Рид
1 : 1
26.04.2022
Адмира Ваккер
Австрия. Бундеслига, 6 тур
Адмира Ваккер
1 : 3
23.04.2022
Хартберг
Тироль
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Штурм
- : -
29.11.2026
Тироль
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Тироль
0 : 1
21.11.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Тироль
1 : 1
08.11.2026
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 11 тур
ЛАСК
2 : 1
31.10.2026
Тироль
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Тироль
1 : 1
24.10.2026
Грацер
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Вольфсберг
0 : 2
18.10.2026
Тироль
Информация о матче
Стадион:
Тиволи Ной
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