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Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Вольфсберг - Альтах
Вольфсберг - Альтах: обзор матча 28 февраля 2021
Вольфсберг
28.02.2021, воскресенье, 16:30
Австрия. Бундеслига, 19 тур
0 : 1
Завершен
Альтах
57'
M. Meilinger
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вольфсберг - Альтах
90'
+1
Желтая карточка
Ш. Хаудум
90'
Замена
Я. Звишенбрюггер
️️️️
М. Фишер
81'
Замена
C. Obasi
️️️️
D. Nussbaumer
80'
Замена
C. Bukta
️️️️
M. Meilinger
Замена
Ш. Дьен
️️️️
Т. Рохер
67'
Замена
К. Верницниг
️️️️
Д. Визингер
67'
57'
ГОЛ! 0:1!
M. Meilinger
Пас отдал
М. Фишер
56'
Желтая карточка
М. Турнвальд
Замена
М. Лиендл
️️️️
К. Страцниг
46'
Замена
Л. Лочошвили
️️️️
М. Павелич
46'
Желтая карточка
Т. Рохер
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вольфсберг
31
Александер Кофлер
ВР
15
Гурам Гиорбелидзе
ЛЗ
4
Густав Хенрикссон
ЦЗ
27
Михаэль Новак
ЦЗ
22
Доминик Баумгартнер
ЦЗ
3
Марио Павелич
ЦЗ
30
Маттеус Тафернер
ЛП
17
Кай Страцниг
ЦП
18
Торстен Рохер
ЦП
29
Дарио Визингер
ЦФ
9
Деян Йовелич
ЦФ
Главный тренер
Фердинанд Фельдхофер
Альтах
39
Martin Kobras
ВР
37
Носа Эдокполор
ЛЗ
5
Беркай Дабанли
ЦЗ
3
Невен Суботич
ЦЗ
34
Мануэль Турнвальд
ЦЗ
0
D. Nussbaumer
ЦП
11
Marco Meilinger
ЦП
30
Манфред Фишер
ЦП
16
Эмануэль Шрайнер
ЦП
27
Штефан Хаудум
ЦП
10
Самуэль Гуэ
ЦП
Вольфсберг
29
Мануэль Куттин
ВР
24
Лука Лочошвили
ЦЗ
45
Стефан Перич
ЦЗ
10
Михаэль Лиендл
ЛП
23
Лукас Шефль
ЦП
24
Кристофер Верницниг
ЦП
21
Шейху Дьен
ЦФ
Альтах
16
Tino Casali
ВР
18
Ян Звишенбрюггер
ЦЗ
28
Андерсон
ЦЗ
20
Йоханнес Тартаротти
ЦП
0
Chinedu Obasi
ЦФ
8
Aljaž Casar
ЦФ
33
Csaba Bukta
ЦФ
3-2-3-2
31
Кофлер
27
Новак
22
Баумгартнер
3
Павелич
15
Гиорбелидзе
4
Хенрикссон
30
Тафернер
18
Рохер
17
Страцниг
9
Йовелич
29
Визингер
4-5-1
39
5
Дабанли
3
Суботич
34
Турнвальд
37
Эдокполор
11
16
Шрайнер
27
Хаудум
10
Гуэ
30
Фишер
0
3
Павелич
24
Лочошвили
24
Лочошвили
3
Павелич
17
Страцниг
10
Лиендл
10
Лиендл
17
Страцниг
29
Визингер
24
Верницниг
24
Верницниг
29
Визингер
18
Рохер
21
Дьен
21
Дьен
18
Рохер
0
0
0
0
11
33
33
11
30
Фишер
18
Звишенбрюггер
18
Звишенбрюггер
30
Фишер
Остались в запасе
Вольфсберг
Альтах
29
Мануэль Куттин
ВР
45
Стефан Перич
ЦЗ
23
Лукас Шефль
ЦП
Главный тренер
Фердинанд Фельдхофер
8
Aljaž Casar
ЦФ
16
Tino Casali
ВР
28
Андерсон
ЦЗ
20
Йоханнес Тартаротти
ЦП
Остались в запасе
29
Мануэль Куттин
ВР
45
Стефан Перич
ЦЗ
23
Лукас Шефль
ЦП
Остались в запасе
8
Aljaž Casar
ЦФ
16
Tino Casali
ВР
28
Андерсон
ЦЗ
20
Йоханнес Тартаротти
ЦП
Главный тренер
Фердинанд Фельдхофер
Статистика матча Вольфсберг - Альтах
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Аустрия
- : -
28.11.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Вольфсберг
1 : 2
22.11.2026
Рид
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Рапид
6 : 0
06.11.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Вольфсберг
1 : 1
01.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Хартберг
1 : 0
24.10.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Вольфсберг
0 : 2
18.10.2026
Тироль
Альтах
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Грацер
- : -
27.11.2026
Альтах
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Альтах
1 : 0
22.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Хартберг
3 : 0
08.11.2026
Альтах
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Альтах
1 : 1
31.10.2026
Рид
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Альтах
2 : 1
23.10.2026
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Зальцбург
3 : 0
18.10.2026
Альтах
Информация о матче
Стадион:
Лаванттал-Арена
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