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Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Штурм - Вольфсберг
Штурм - Вольфсберг: обзор матча 21 февраля 2021
Штурм
21.02.2021, воскресенье, 16:30
Австрия. Бундеслига, 18 тур
1 : 2
Завершен
Вольфсберг
43'
И. Любич
28'
Д. Баумгартнер
90'
Д. Визингер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Штурм - Вольфсберг
90'
ГОЛ! 1:2!
Д. Визингер
Пас отдал
М. Лиендл
79'
Желтая карточка
А. Кофлер
71'
Замена
Ш. Дьен
️️️️
М. Павелич
Замена
К. Йебоа
️️️️
Б. Балай
63'
55'
Замена
М. Лиендл
️️️️
К. Страцниг
ГОЛ! 1:1!
И. Любич
Пас отдал
Я. Яншер
43'
42'
Желтая карточка
К. Страцниг
Замена
Т. Шютценауэр
️️️️
А. Данте
38'
Красная карточка
Й. Зибенхандль
35'
28'
ГОЛ! 0:1!
Д. Баумгартнер
Пас отдал
Д. Визингер
15'
Замена
К. Страцниг
️️️️
С. Спранглер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Штурм
28
Йорг Зибенхандль
ВР
5
Грегори Вютрих
ЦЗ
4
Давид Немет
ЦЗ
70
Юсуф Газибегович
ПЗ
44
Амаду Данте
ЦП
25
Стефан Хирлендер
ЦП
8
Отар Китеишвили
ЦП
77
Иван Любич
ЦП
89
Якоб Яншер
ЦП
9
Беким Балай
ЦФ
30
Андреас Кюн
ЦФ
Главный тренер
Хайко Фогель
Вольфсберг
31
Александер Кофлер
ВР
15
Гурам Гиорбелидзе
ЛЗ
4
Густав Хенрикссон
ЦЗ
27
Михаэль Новак
ЦЗ
3
Марио Павелич
ЦЗ
22
Доминик Баумгартнер
ЦЗ
30
Маттеус Тафернер
ЛП
6
Свен Спранглер
ЦП
18
Торстен Рохер
ЦП
9
Деян Йовелич
ЦФ
29
Дарио Визингер
ЦФ
Главный тренер
Фердинанд Фельдхофер
Штурм
33
Тобиас Шютценауэр
ВР
35
Никлас Гейрхофер
ЦЗ
17
Лукас Ягер
ЦП
25
Сандро Инголич
ЦП
27
Кристоф Ланг
АП
99
Дардан Шабанхаджай
ЦФ
9
Кельвин Йебоа
ЦФ
Вольфсберг
29
Мануэль Куттин
ВР
15
Неманья Рнич
ЦЗ
3
Джонатан Шерцер
ЦЗ
10
Михаэль Лиендл
ЛП
17
Кай Страцниг
ЦП
24
Кристофер Верницниг
ЦП
21
Шейху Дьен
ЦФ
3-5-2
28
Зибенхандль
5
Вютрих
4
Немет
70
Газибегович
25
Хирлендер
8
Китеишвили
77
Любич
89
Яншер
44
Данте
30
Кюн
9
Балай
3-2-3-2
31
Кофлер
27
Новак
3
Павелич
22
Баумгартнер
4
Хенрикссон
15
Гиорбелидзе
6
Спранглер
18
Рохер
30
Тафернер
29
Визингер
9
Йовелич
44
Данте
33
Шютценауэр
33
Шютценауэр
44
Данте
9
Балай
9
Йебоа
9
Йебоа
9
Балай
3
Шерцер
3
Шерцер
Страцниг
10
Лиендл
10
Лиендл
Страцниг
6
Спранглер
17
Страцниг
17
Страцниг
6
Спранглер
3
Павелич
21
Дьен
21
Дьен
3
Павелич
Остались в запасе
Штурм
Вольфсберг
27
Кристоф Ланг
АП
99
Дардан Шабанхаджай
ЦФ
35
Никлас Гейрхофер
ЦЗ
17
Лукас Ягер
ЦП
25
Сандро Инголич
ЦП
Главный тренер
Хайко Фогель
29
Мануэль Куттин
ВР
15
Неманья Рнич
ЦЗ
24
Кристофер Верницниг
ЦП
Главный тренер
Фердинанд Фельдхофер
Остались в запасе
27
Кристоф Ланг
АП
99
Дардан Шабанхаджай
ЦФ
35
Никлас Гейрхофер
ЦЗ
17
Лукас Ягер
ЦП
25
Сандро Инголич
ЦП
Остались в запасе
29
Мануэль Куттин
ВР
15
Неманья Рнич
ЦЗ
24
Кристофер Верницниг
ЦП
Главный тренер
Хайко Фогель
Главный тренер
Фердинанд Фельдхофер
Статистика матча Штурм - Вольфсберг
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Штурм
Лига Европы, 5 тур
Хоффенхайм
- : -
26.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Альтах
1 : 0
22.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Штурм
3 : 4
08.11.2026
Зальцбург
Лига Европы, 4 тур
Штурм
2 : 3
05.11.2026
Целе
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Вольфсберг
1 : 1
01.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Штурм
2 : 2
25.10.2026
Рид
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Аустрия
- : -
28.11.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Вольфсберг
1 : 2
22.11.2026
Рид
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Рапид
6 : 0
06.11.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Вольфсберг
1 : 1
01.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Хартберг
1 : 0
24.10.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Вольфсберг
0 : 2
18.10.2026
Тироль
Информация о матче
Стадион:
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