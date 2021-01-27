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Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Вольфсберг - ЛАСК
Вольфсберг - ЛАСК: обзор матча 27 января 2021
Вольфсберг
27.01.2021, среда, 22:30
Австрия. Бундеслига, 14 тур
0 : 3
Завершен
ЛАСК
50'
А. Грубер
60'
А. Грубер
79'
Д. Холланд
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вольфсберг - ЛАСК
89'
Замена
М. Эмиль Мадсен
️️️️
Д. Холланд
79'
ГОЛ! 0:3!
Д. Холланд
Замена
К. Верницниг
️️️️
М. Ляйтгеб
73'
72'
Замена
Д. Райтер
️️️️
А. Грубер
Желтая карточка
М. Ляйтгеб
67'
60'
ГОЛ! 0:2!
А. Грубер
Пас отдал
Й. Эггештайн
Замена
К. Страцниг
️️️️
С. Спранглер
57'
Замена
Ш. Дьен
️️️️
М. Тафернер
57'
57'
Замена
Х. Балич
️️️️
Т. Гойгингер
Замена
Т. Рохер
️️️️
Д. Визингер
54'
50'
ГОЛ! 0:1!
А. Грубер
Пас отдал
Г. Траунер
29'
Желтая карточка
Р. Ранфтль
Желтая карточка
С. Спранглер
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вольфсберг
31
Александер Кофлер
ВР
27
Михаэль Новак
ЦЗ
22
Доминик Баумгартнер
ЦЗ
24
Лука Лочошвили
ЦЗ
3
Джонатан Шерцер
ЦЗ
10
Михаэль Лиендл
ЛП
30
Маттеус Тафернер
ЛП
6
Свен Спранглер
ЦП
16
Марио Ляйтгеб
ЦП
29
Дарио Визингер
ЦФ
9
Деян Йовелич
ЦФ
Главный тренер
Фердинанд Фельдхофер
ЛАСК
30
Александер Шлагер
ВР
28
Филипп Визингер
ЦЗ
18
Гернот Траунер
ЦЗ
16
Андрес Андраде
ЦЗ
8
Джеймс Холланд
ОП
26
Райнхольд Ранфтль
ЦП
34
Петер Михорль
ЦП
36
Рене Реннер
ЦП
9
Андреас Грубер
ЦФ
19
Йоханнес Эггештайн
ЦФ
36
Томас Гойгингер
ЦФ
Главный тренер
Доминик Талхаммер
Вольфсберг
29
Мануэль Куттин
ВР
15
Гурам Гиорбелидзе
ЛЗ
15
Неманья Рнич
ЦЗ
17
Кай Страцниг
ЦП
24
Кристофер Верницниг
ЦП
18
Торстен Рохер
ЦП
21
Шейху Дьен
ЦФ
ЛАСК
36
Томас Гебауэр
ВР
23
Евгений Чеберко
ЦЗ
5
Петар Филипович
ЦП
21
Мадс Эмиль Мадсен
ЦП
29
Доминик Райтер
ЦП
18
Хусейн Балич
ЦФ
19
Марвин Поцман
ЦФ
4-4-2
31
Кофлер
27
Новак
24
Лочошвили
3
Шерцер
22
Баумгартнер
30
Тафернер
6
Спранглер
16
Ляйтгеб
10
Лиендл
9
Йовелич
29
Визингер
3-1-3-3
30
Шлагер
28
Визингер
18
Траунер
16
Андраде
8
Холланд
26
Ранфтль
34
Михорль
36
Реннер
36
Гойгингер
19
Эггештайн
9
Грубер
6
Спранглер
17
Страцниг
17
Страцниг
6
Спранглер
16
Ляйтгеб
24
Верницниг
24
Верницниг
16
Ляйтгеб
29
Визингер
18
Рохер
18
Рохер
29
Визингер
30
Тафернер
21
Дьен
21
Дьен
30
Тафернер
8
Холланд
21
Мадсен
21
Мадсен
8
Холланд
9
Грубер
29
Райтер
29
Райтер
9
Грубер
36
Гойгингер
18
Балич
18
Балич
36
Гойгингер
Остались в запасе
Вольфсберг
ЛАСК
15
Гурам Гиорбелидзе
ЛЗ
29
Мануэль Куттин
ВР
15
Неманья Рнич
ЦЗ
Главный тренер
Фердинанд Фельдхофер
36
Томас Гебауэр
ВР
23
Евгений Чеберко
ЦЗ
5
Петар Филипович
ЦП
19
Марвин Поцман
ЦФ
Главный тренер
Доминик Талхаммер
Остались в запасе
15
Гурам Гиорбелидзе
ЛЗ
29
Мануэль Куттин
ВР
15
Неманья Рнич
ЦЗ
Остались в запасе
36
Томас Гебауэр
ВР
23
Евгений Чеберко
ЦЗ
5
Петар Филипович
ЦП
19
Марвин Поцман
ЦФ
Главный тренер
Фердинанд Фельдхофер
Главный тренер
Доминик Талхаммер
Статистика матча Вольфсберг - ЛАСК
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Аустрия
- : -
28.11.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Вольфсберг
1 : 2
22.11.2026
Рид
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Рапид
6 : 0
06.11.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Вольфсберг
1 : 1
01.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Хартберг
1 : 0
24.10.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Вольфсберг
0 : 2
18.10.2026
Тироль
ЛАСК
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
- : -
24.11.2026
ЛАСК
Австрия. Бундеслига, 13 тур
ЛАСК
2 : 1
21.11.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Рид
2 : 4
07.11.2026
ЛАСК
Лига чемпионов, Общий этап
ЛАСК
4 : 0
03.11.2026
Слован
Австрия. Бундеслига, 11 тур
ЛАСК
2 : 1
31.10.2026
Тироль
Австрия. Бундеслига, 10 тур
ЛАСК
1 : 3
25.10.2026
Зальцбург
Информация о матче
Стадион:
Лаванттал-Арена
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