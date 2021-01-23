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Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Вольфсберг - Хартберг
Вольфсберг - Хартберг: обзор матча 23 января 2021
Вольфсберг
23.01.2021, суббота, 19:00
Австрия. Бундеслига, 13 тур
0 : 0
Завершен
Хартберг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вольфсберг - Хартберг
90'
+2
Замена
S. Gölles
️️️️
Ю. Хайль
Желтая карточка
М. Ляйтгеб
78'
Замена
К. Верницниг
️️️️
М. Тафернер
75'
Замена
️️️️
Д. Шерцер
75'
62'
Замена
Д. Тадич
️️️️
М. Шмербек
62'
Замена
L. Ried
️️️️
Ю. Эртльталер
60'
Желтая карточка
Ю. Хайль
Желтая карточка
Д. Йовелич
58'
Замена
Т. Рохер
️️️️
Д. Йовелич
58'
Желтая карточка
М. Тафернер
55'
43'
Желтая карточка
Ю. Эртльталер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вольфсберг
31
Александер Кофлер
ВР
27
Михаэль Новак
ЦЗ
22
Доминик Баумгартнер
ЦЗ
24
Лука Лочошвили
ЦЗ
3
Джонатан Шерцер
ЦЗ
30
Маттеус Тафернер
ЛП
10
Михаэль Лиендл
ЛП
16
Марио Ляйтгеб
ЦП
6
Свен Спранглер
ЦП
29
Дарио Визингер
ЦФ
9
Деян Йовелич
ЦФ
Главный тренер
Фердинанд Фельдхофер
Хартберг
1
Рене Свете
ВР
4
Manfred Gollner
ЦЗ
14
Кристиан Клем
ЦЗ
28
Юрген Хайль
ЦЗ
33
Феликс Лукенедер
ЦЗ
7
Юлиус Эртльталер
ЦП
29
Бакари Нимага
ЦП
55
Райко Реп
ЦП
23
Тобиас Кайнц
ЦП
34
Марк-Андре Шмербек
ЦП
30
Саша Хорват
АП
Главный тренер
Кристиан Илцер
Вольфсберг
29
Мануэль Куттин
ВР
15
Гурам Гиорбелидзе
ЛЗ
15
Неманья Рнич
ЦЗ
17
Кай Страцниг
ЦП
24
Кристофер Верницниг
ЦП
18
Торстен Рохер
ЦП
21
Шейху Дьен
ЦФ
Хартберг
1
Raphael Sallinger
ВР
31
Томас Роттер
ЦЗ
39
Stefan Gölles
ЦЗ
14
Самсон Тижани
ОП
27
Lukas Ried
ЦП
9
Сейфедин Шабби
ЦФ
24
Дарио Тадич
ЦФ
4-4-2
31
Кофлер
27
Новак
24
Лочошвили
3
Шерцер
22
Баумгартнер
10
Лиендл
16
Ляйтгеб
6
Спранглер
30
Тафернер
9
Йовелич
29
Визингер
4-5-1
1
Свете
14
Клем
28
Хайль
33
Лукенедер
4
7
Эртльталер
55
Реп
23
Кайнц
34
Шмербек
29
Нимага
30
Хорват
30
Тафернер
24
Верницниг
24
Верницниг
30
Тафернер
9
Йовелич
18
Рохер
18
Рохер
9
Йовелич
28
Хайль
39
39
28
Хайль
7
Эртльталер
27
27
7
Эртльталер
34
Шмербек
24
Тадич
24
Тадич
34
Шмербек
Остались в запасе
Вольфсберг
Хартберг
15
Гурам Гиорбелидзе
ЛЗ
29
Мануэль Куттин
ВР
15
Неманья Рнич
ЦЗ
17
Кай Страцниг
ЦП
21
Шейху Дьен
ЦФ
Главный тренер
Фердинанд Фельдхофер
14
Самсон Тижани
ОП
1
Raphael Sallinger
ВР
31
Томас Роттер
ЦЗ
9
Сейфедин Шабби
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Илцер
Остались в запасе
15
Гурам Гиорбелидзе
ЛЗ
29
Мануэль Куттин
ВР
15
Неманья Рнич
ЦЗ
17
Кай Страцниг
ЦП
21
Шейху Дьен
ЦФ
Остались в запасе
14
Самсон Тижани
ОП
1
Raphael Sallinger
ВР
31
Томас Роттер
ЦЗ
9
Сейфедин Шабби
ЦФ
Главный тренер
Фердинанд Фельдхофер
Главный тренер
Кристиан Илцер
Статистика матча Вольфсберг - Хартберг
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Аустрия
- : -
28.11.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Вольфсберг
1 : 2
22.11.2026
Рид
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Рапид
6 : 0
06.11.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Вольфсберг
1 : 1
01.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Хартберг
1 : 0
24.10.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Вольфсберг
0 : 2
18.10.2026
Тироль
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Рид
- : -
29.11.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 13 тур
ЛАСК
2 : 1
21.11.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Хартберг
3 : 0
08.11.2026
Альтах
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Грацер
0 : 4
30.10.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Хартберг
1 : 0
24.10.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Рапид
3 : 1
16.10.2026
Хартберг
Информация о матче
Стадион:
Лаванттал-Арена
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