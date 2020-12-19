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Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Адмира Ваккер - Рапид
Адмира Ваккер - Рапид: обзор матча 19 декабря 2020
Адмира Ваккер
19.12.2020, суббота, 19:00
Австрия. Бундеслига, 12 тур
0 : 1
Завершен
Рапид
20'
Э. Кара
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Адмира Ваккер - Рапид
Замена
Л. Малишек
️️️️
М. Юльманн
89'
86'
Замена
Л. Граймль
️️️️
Т. Фонтас
Желтая карточка
M. Maier
82'
75'
Замена
К. Китагава
️️️️
Э. Кара
Желтая карточка
Э. Айву
70'
Желтая карточка
Р. Кершбаум
67'
Замена
Л. Кронбергер
️️️️
T. Tomić
67'
61'
Замена
Ю. Демир
️️️️
К. Кнасмюллнер
51'
Желтая карточка
Л. Шустер
Замена
M. Hausjell
️️️️
D. Starkl
46'
Желтая карточка
М. Юльманн
45'
23'
Желтая карточка
Т. Фонтас
20'
ГОЛ! 0:1!
Э. Кара
Пас отдал
Т. Фонтас
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Адмира Ваккер
1
Andreas Leitner
ВР
24
Stephan Auer
ЦЗ
18
Lukas Rath
ЦЗ
4
Эмануэль Айву
ЦЗ
23
Мортен Юльманн
ЦП
22
Marcus Maier
ЦП
5
Роман Кершбаум
ЦП
90
Tomislav Tomić
ЦФ
14
Максимилиан Бройниг
ЦФ
7
Dominik Starkl
ЦФ
16
Erwin Hoffer
ЦФ
Главный тренер
Звонимир Сольдо
Рапид
25
Пауль Гартлер
ВР
28
Максимилиан Хофманн
ЦЗ
44
Матео Барач
ЦЗ
31
Максимилиан Ульманн
ЦЗ
5
Лион Шустер
ЦП
8
Марсель Ритцмайер
ЦП
13
Торстен Шик
ЦП
28
Кристоф Кнасмюллнер
ЦП
21
Деян Петрович
ЦП
11
Тахиархис Фонтас
ЦП
9
Эркан Кара
ЦФ
Главный тренер
Дитмар Кюбауэр
Адмира Ваккер
31
Осман Хаджикич
ВР
2
Вильхельм Ворсагер
ЦЗ
4
Себастьян Бауэр
ЦЗ
7
Лука Кронбергер
ЛВ
4
Лукас Малишек
ОП
24
Marco Hausjell
ЦФ
97
Josef Ganda
ЦФ
Рапид
30
Рихард Штребингер
ВР
6
Лукас Шульцбахер
ЦЗ
6
Марио Зоннляйтнер
ЦЗ
12
Лео Граймль
ЦЗ
77
Мелих Ибрагимоглу
ЦП
49
Коя Китагава
ЦФ
22
Юсуф Демир
ЦФ
3-3-4
1
24
18
4
Айву
23
Юльманн
22
5
Кершбаум
90
16
7
14
Бройниг
3-5-1-1
25
Гартлер
28
Хофманн
44
Барач
31
Ульманн
8
Ритцмайер
28
Кнасмюллнер
21
Петрович
11
Фонтас
13
Шик
5
Шустер
9
Кара
23
Юльманн
4
Малишек
4
Малишек
23
Юльманн
90
7
Кронбергер
7
Кронбергер
90
7
24
24
7
11
Фонтас
12
Граймль
12
Граймль
11
Фонтас
9
Кара
49
Китагава
49
Китагава
9
Кара
28
Кнасмюллнер
22
Демир
22
Демир
28
Кнасмюллнер
Остались в запасе
Адмира Ваккер
Рапид
31
Осман Хаджикич
ВР
2
Вильхельм Ворсагер
ЦЗ
97
Josef Ganda
ЦФ
4
Себастьян Бауэр
ЦЗ
Главный тренер
Звонимир Сольдо
6
Лукас Шульцбахер
ЦЗ
30
Рихард Штребингер
ВР
6
Марио Зоннляйтнер
ЦЗ
77
Мелих Ибрагимоглу
ЦП
Главный тренер
Дитмар Кюбауэр
Остались в запасе
31
Осман Хаджикич
ВР
2
Вильхельм Ворсагер
ЦЗ
97
Josef Ganda
ЦФ
4
Себастьян Бауэр
ЦЗ
Остались в запасе
6
Лукас Шульцбахер
ЦЗ
30
Рихард Штребингер
ВР
6
Марио Зоннляйтнер
ЦЗ
77
Мелих Ибрагимоглу
ЦП
Главный тренер
Звонимир Сольдо
Главный тренер
Дитмар Кюбауэр
Статистика матча Адмира Ваккер - Рапид
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Адмира Ваккер
Австрия. Бундеслига, 10 тур
ЛАСК
3 : 1
20.05.2022
Адмира Ваккер
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Адмира Ваккер
0 : 3
14.05.2022
Альтах
Австрия. Бундеслига, 8 тур
Адмира Ваккер
1 : 1
07.05.2022
Тироль
Австрия. Бундеслига, 7 тур
Рид
1 : 1
26.04.2022
Адмира Ваккер
Австрия. Бундеслига, 6 тур
Адмира Ваккер
1 : 3
23.04.2022
Хартберг
Рапид
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Аустрия Л
- : -
28.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Грацер
0 : 3
21.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Рапид
6 : 0
06.11.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Аустрия
0 : 2
01.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Рапид
5 : 1
24.10.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Рапид
3 : 1
16.10.2026
Хартберг
Информация о матче
Стадион:
Эрнст Хаппель
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