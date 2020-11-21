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Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Альтах - Вольфсберг
Альтах - Вольфсберг: обзор матча 21 ноября 2020
Альтах
21.11.2020, суббота, 19:00
Австрия. Бундеслига, 8 тур
0 : 2
Завершен
Вольфсберг
73'
Э. Перец
79'
Д. Визингер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Альтах - Вольфсберг
Замена
A. Casar
️️️️
M. Stefel
89'
87'
Замена
М. Павелич
️️️️
С. Перич
Замена
C. Obasi
️️️️
D. Nussbaumer
81'
79'
ГОЛ! 0:2!
Д. Визингер
Желтая карточка
D. Maderner
75'
73'
ГОЛ! 0:1!
Э. Перец
Замена
Э. Карич
️️️️
Э. Шрайнер
69'
Замена
М. Фишер
️️️️
A. Wiss
69'
61'
Замена
М. Ляйтгеб
️️️️
К. Верницниг
61'
Замена
Э. Перец
️️️️
Д. Йовелич
Желтая карточка
A. Wiss
52'
51'
Замена
Н. Рнич
️️️️
Л. Лочошвили
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Альтах
39
Martin Kobras
ВР
37
Носа Эдокполор
ЛЗ
18
Ян Звишенбрюггер
ЦЗ
28
Андерсон
ЦЗ
34
Мануэль Турнвальд
ЦЗ
16
Эмануэль Шрайнер
ЦП
10
Самуэль Гуэ
ЦП
0
A. Wiss
ЦП
0
D. Nussbaumer
ЦП
9
Daniel Maderner
ЦФ
7
Mario Stefel
ЦФ
Вольфсберг
29
Мануэль Куттин
ВР
22
Доминик Баумгартнер
ЦЗ
24
Лука Лочошвили
ЦЗ
27
Михаэль Новак
ЦЗ
3
Джонатан Шерцер
ЦЗ
45
Стефан Перич
ЦЗ
10
Михаэль Лиендл
ЛП
17
Кай Страцниг
ЦП
24
Кристофер Верницниг
ЦП
29
Дарио Визингер
ЦФ
9
Деян Йовелич
ЦФ
Главный тренер
Фердинанд Фельдхофер
Альтах
16
Tino Casali
ВР
18
Эмир Карич
ЦЗ
30
Манфред Фишер
ЦП
23
David Bumberger
ЦФ
8
Aljaž Casar
ЦФ
0
Chinedu Obasi
ЦФ
8
Nana Kofi Babil
ЦФ
Вольфсберг
21
Давид Скубль
ВР
15
Неманья Рнич
ЦЗ
3
Марио Павелич
ЦЗ
30
Маттеус Тафернер
ЛП
6
Свен Спранглер
ЦП
16
Марио Ляйтгеб
ЦП
7
Эльель Перец
ЦФ
4-4-2
39
37
Эдокполор
28
Андерсон
34
Турнвальд
18
Звишенбрюггер
16
Шрайнер
0
0
10
Гуэ
7
9
3-2-3-2
29
Куттин
27
Новак
3
Шерцер
45
Перич
22
Баумгартнер
24
Лочошвили
17
Страцниг
24
Верницниг
10
Лиендл
9
Йовелич
29
Визингер
7
8
8
7
0
0
0
0
16
Шрайнер
18
Карич
18
Карич
16
Шрайнер
0
30
Фишер
30
Фишер
0
24
Лочошвили
15
Рнич
15
Рнич
24
Лочошвили
45
Перич
3
Павелич
3
Павелич
45
Перич
24
Верницниг
16
Ляйтгеб
16
Ляйтгеб
24
Верницниг
9
Йовелич
7
Перец
7
Перец
9
Йовелич
Остались в запасе
Альтах
Вольфсберг
23
David Bumberger
ЦФ
8
Nana Kofi Babil
ЦФ
16
Tino Casali
ВР
21
Давид Скубль
ВР
30
Маттеус Тафернер
ЛП
6
Свен Спранглер
ЦП
Главный тренер
Фердинанд Фельдхофер
Остались в запасе
23
David Bumberger
ЦФ
8
Nana Kofi Babil
ЦФ
16
Tino Casali
ВР
Остались в запасе
21
Давид Скубль
ВР
30
Маттеус Тафернер
ЛП
6
Свен Спранглер
ЦП
Главный тренер
Фердинанд Фельдхофер
Статистика матча Альтах - Вольфсберг
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Альтах
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Грацер
- : -
27.11.2026
Альтах
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Альтах
1 : 0
22.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Хартберг
3 : 0
08.11.2026
Альтах
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Альтах
1 : 1
31.10.2026
Рид
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Альтах
2 : 1
23.10.2026
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Зальцбург
3 : 0
18.10.2026
Альтах
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Аустрия
- : -
28.11.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Вольфсберг
1 : 2
22.11.2026
Рид
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Рапид
6 : 0
06.11.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Вольфсберг
1 : 1
01.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Хартберг
1 : 0
24.10.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Вольфсберг
0 : 2
18.10.2026
Тироль
Информация о матче
Стадион:
Кэшпоинт Арена
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