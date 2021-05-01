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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Шахтер - Днепр-1
Шахтер - Днепр-1: обзор матча 01 мая 2021
Шахтер
01.05.2021, суббота, 17:00
Украина. Премьер-лига, 24 тур
2 : 1
Завершен
Днепр-1
24'
Дентиньо
42'
Тете
90+4'
O. Khoblenko
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шахтер - Днепр-1
90'
+4
ГОЛ! 2:1!
O. Khoblenko
Замена
М. Антонио
️️️️
Майкон
87'
Замена
С. Болбат
️️️️
Дентиньо
87'
85'
Замена
В. Адамюк
️️️️
Дуглас
85'
Замена
O. Khoblenko
️️️️
А. Довбик
Замена
Г. Судаков
️️️️
А. Патрик
84'
Замена
Фернандо
️️️️
М. Соломон
78'
61'
Замена
Билл
️️️️
А. Батагов
Желтая карточка
Додо
55'
45'
Желтая карточка
И. Когут
ГОЛ! 2:0!
Тете
Пас отдал
Дентиньо
42'
30'
Желтая карточка
Ф. Ди Франко
30'
Желтая карточка
Л. Тэйлор
ГОЛ! 1:0!
Дентиньо
Пас отдал
А. Патрик
24'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шахтер
12
Анатолий Трубин
ВР
5
Давид Хочолава
ЦЗ
27
Сергей Кривцов
ЦЗ
22
Николай Матвиенко
ЦЗ
2
Додо
ПЗ
10
Манор Соломон
ЛВ
27
Тарас Степаненко
ОП
8
Майкон
ЦП
10
Алан Патрик
АП
11
Тете
ПВ
31
Дентиньо
ЦФ
Главный тренер
Луиш Каштру
Днепр-1
44
Владислав Дубинчак
ЛЗ
23
Дуглас
ЦЗ
5
Александр Сваток
ЦЗ
3
Лукас Тэйлор
ПЗ
44
Арсений Батагов
ЦП
10
Сергей Булеца
ЦП
25
Игорь Когут
ЦП
25
Марио Чуже
ЦФ
20
Франсиско Ди Франко
ЦФ
9
Артем Довбик
ЦФ
33
Валерий Юрчук
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Михайленко
Шахтер
30
Андрей Пятов
ВР
9
Виктор Корниенко
ЛЗ
44
Витао
ЦЗ
50
Сергей Болбат
ПЗ
27
Михаил Мудрик
ЛВ
8
Маркос Антонио
ЦП
8
Георгий Судаков
АП
11
Фернандо
ЦФ
27
Богдан Вьюнник
ЦФ
Днепр-1
1
Zauri Makharadze
ВР
3
Владимир Адамюк
ЦЗ
9
Андрей Цуриков
ЦЗ
99
Билл
ПВ
33
Oleksandr Safronov
ЦФ
23
Vagner Goncalves Nogueira
ЦФ
6
Егор Ярмолюк
ЦФ
9
O. Khoblenko
ЦФ
4-1-1-3-1
12
Трубин
5
Хочолава
27
Кривцов
22
Матвиенко
2
Додо
27
Степаненко
8
Майкон
10
Соломон
10
Патрик
11
Тете
31
Дентиньо
4-3-4
3
Тэйлор
23
Дуглас
5
Сваток
44
Дубинчак
44
Батагов
10
Булеца
25
Когут
33
Юрчук
9
Довбик
20
Ди Франко
25
Чуже
10
Соломон
11
Фернандо
11
Фернандо
10
Соломон
31
Дентиньо
50
Болбат
50
Болбат
31
Дентиньо
8
Майкон
8
Антонио
8
Антонио
8
Майкон
10
Патрик
8
Судаков
8
Судаков
10
Патрик
44
Батагов
99
Билл
99
Билл
44
Батагов
23
Дуглас
3
Адамюк
3
Адамюк
23
Дуглас
9
Довбик
9
9
9
Довбик
Остались в запасе
Шахтер
Днепр-1
30
Андрей Пятов
ВР
9
Виктор Корниенко
ЛЗ
44
Витао
ЦЗ
27
Михаил Мудрик
ЛВ
27
Богдан Вьюнник
ЦФ
Главный тренер
Луиш Каштру
33
Oleksandr Safronov
ЦФ
23
Vagner Goncalves Nogueira
ЦФ
1
Zauri Makharadze
ВР
9
Андрей Цуриков
ЦЗ
6
Егор Ярмолюк
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Михайленко
Остались в запасе
30
Андрей Пятов
ВР
9
Виктор Корниенко
ЛЗ
44
Витао
ЦЗ
27
Михаил Мудрик
ЛВ
27
Богдан Вьюнник
ЦФ
Остались в запасе
33
Oleksandr Safronov
ЦФ
23
Vagner Goncalves Nogueira
ЦФ
1
Zauri Makharadze
ВР
9
Андрей Цуриков
ЦЗ
6
Егор Ярмолюк
ЦФ
Главный тренер
Луиш Каштру
Главный тренер
Дмитрий Михайленко
Статистика матча Шахтер - Днепр-1
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Шахтер
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
- : -
25.11.2026
Фенербахче
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Шахтер
1 : 1
20.11.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Шахтер
2 : 0
30.10.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Днепр-1
Лига конференций, 2 раунд
Днепр-1
0 : 3
25.07.2024
Академия Пушкаша
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Черноморец
0 : 2
25.05.2024
Днепр-1
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Днепр-1
1 : 1
19.05.2024
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Александрия
1 : 0
12.05.2024
Днепр-1
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Днепр-1
1 : 0
06.05.2024
Кривбасс
Информация о матче
Стадион:
Арена-Львов
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