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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Десна - Колос
Десна - Колос: обзор матча 01 мая 2021
Десна
01.05.2021, суббота, 14:00
Украина. Премьер-лига, 24 тур
2 : 2
Завершен
Колос
59'
В. Калитвинцев
83'
Н. Кравченко (АГ)
30'
К. Петров
52'
В. Чурко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Десна - Колос
ГОЛ в свои ворота! 2:2!
Н. Кравченко
83'
81'
Желтая карточка
В. Кучерук
Замена
M. Dehtiarov
️️️️
А. Гуцуляк
81'
80'
Замена
П. Ореховский
️️️️
В. Милько
80'
Замена
О. Ильин
️️️️
В. Чурко
Замена
A. Mostoviy
️️️️
A. Sukhotsky
74'
71'
Замена
Е. Задоя
️️️️
А. Богданов
Вторая желтая
V. Ogirya
67'
63'
Желтая карточка
В. Чурко
63'
Замена
Е. Смирный
️️️️
Д. Костышин
ГОЛ! 1:2!
В. Калитвинцев
59'
58'
Желтая карточка
А. Черноморец
52'
ГОЛ! 0:2!
В. Чурко
Пас отдал
В. Лысенко
48'
Желтая карточка
К. Петров
Желтая карточка
V. Ogirya
47'
Замена
Е. Картушов
️️️️
A. Dombrovskiy
46'
Замена
А. Гитченко
️️️️
М. Имереков
46'
30'
ГОЛ! 0:1!
К. Петров
Пас отдал
А. Богданов
27'
Желтая карточка
А. Богданов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Десна
32
Максим Имереков
ЦЗ
23
Artem Sukhotsky
ЦЗ
5
Йоонас Тамм
ЦЗ
3
Виталий Ермаков
ЦЗ
8
Andriy Dombrovskiy
ЦП
45
Владислав Калитвинцев
ЦП
37
Vladyslav Ogirya
ЦП
21
Денис Безбородько
ЦФ
11
Алексей Гуцуляк
ЦФ
44
Evgeny Past
ЦФ
Колос
12
Владислав Кучерук
ВР
21
Евгений Новак
ЦЗ
5
Александр Черноморец
ЦЗ
90
Кирилл Петров
ЦЗ
4
Никита Кравченко
ПЗ
90
Андрей Богданов
ЦП
14
Вадим Милько
ЦП
7
Владимир Лысенко
ЦФ
8
Денис Костышин
ЦФ
9
Денис Антюх
ЦФ
11
Вячеслав Чурко
ЦФ
Главный тренер
Руслан Костышин
Десна
72
Igor Litovka
ВР
22
Andriy Mostoviy
ЦЗ
4
Андрей Гитченко
ЦЗ
28
Павел Полегенько
ПЗ
9
Леван Арвеладзе
ЦП
11
Егор Картушов
ЦП
14
Yevgen Chepurnenko
ЦФ
89
Oleksandr Volkov
ЦФ
0
M. Dehtiarov
ЦФ
Колос
35
Николай Золотов
ЦЗ
10
Павел Ореховский
ЦП
13
Vitaly Gavrish
ЦП
97
Олег Ильин
ЦП
8
Евгений Смирный
ЦП
91
Евгений Задоя
ЦП
11
Евгений Исаенко
ЦФ
13
D. Khlyobas
ЦФ
99
Yevhenii Kucherenko
ЦФ
4-3-3
32
Имереков
5
Тамм
3
Ермаков
23
8
45
Калитвинцев
37
44
11
Гуцуляк
21
Безбородько
4-2-4
12
Кучерук
4
Кравченко
5
Черноморец
90
Петров
21
Новак
90
Богданов
14
Милько
11
Чурко
9
Антюх
8
Костышин
7
Лысенко
23
22
22
23
32
Имереков
4
Гитченко
4
Гитченко
32
Имереков
8
11
Картушов
11
Картушов
8
11
Гуцуляк
0
0
11
Гуцуляк
14
Милько
10
Ореховский
10
Ореховский
14
Милько
11
Чурко
97
Ильин
97
Ильин
11
Чурко
8
Костышин
8
Смирный
8
Смирный
8
Костышин
90
Богданов
91
Задоя
91
Задоя
90
Богданов
Остались в запасе
Десна
Колос
14
Yevgen Chepurnenko
ЦФ
89
Oleksandr Volkov
ЦФ
28
Павел Полегенько
ПЗ
72
Igor Litovka
ВР
9
Леван Арвеладзе
ЦП
11
Евгений Исаенко
ЦФ
35
Николай Золотов
ЦЗ
13
Vitaly Gavrish
ЦП
13
D. Khlyobas
ЦФ
99
Yevhenii Kucherenko
ЦФ
Главный тренер
Руслан Костышин
Остались в запасе
14
Yevgen Chepurnenko
ЦФ
89
Oleksandr Volkov
ЦФ
28
Павел Полегенько
ПЗ
72
Igor Litovka
ВР
9
Леван Арвеладзе
ЦП
Остались в запасе
11
Евгений Исаенко
ЦФ
35
Николай Золотов
ЦЗ
13
Vitaly Gavrish
ЦП
13
D. Khlyobas
ЦФ
99
Yevhenii Kucherenko
ЦФ
Главный тренер
Руслан Костышин
Статистика матча Десна - Колос
2
1
5
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
Десна
Украина. Премьер-лига, 18 тур
Ингулец
2 : 1
10.12.2021
Десна
Украина. Премьер-лига, 17 тур
Десна
3 : 3
05.12.2021
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 16 тур
Черноморец
0 : 1
27.11.2021
Десна
Украина. Премьер-лига, 15 тур
Десна
0 : 1
21.11.2021
Колос
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Львов
0 : 2
07.11.2021
Десна
Колос
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Левый берег
- : -
27.11.2026
Колос
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Колос
2 : 1
21.11.2026
Харьков
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Буковина
1 : 1
08.11.2026
Колос
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Верес
0 : 2
23.10.2026
Колос
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Шахтер
2 : 1
17.10.2026
Колос
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Колос
1 : 1
10.10.2026
Эпицентр
Информация о матче
Стадион:
имени Ю.А. Гагарина
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