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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Ворскла - Заря
Ворскла - Заря: обзор матча 17 апреля 2021
Ворскла
17.04.2021, суббота, 17:00
Украина. Премьер-лига, 22 тур
4 : 2
Завершен
Заря
8'
Р. Степанюк
24'
В. Кулач
33'
В. Кулач
49'
В. Кулач
79'
О. Тилль (АГ)
90+3'
Д. Фаворов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ворскла - Заря
90'
+3
ГОЛ! 4:2!
Д. Фаворов
83'
Желтая карточка
Леовигилдо
82'
Замена
Д. Фаворов
️️️️
Е. Назарина
82'
Замена
Д. Алефиренко
️️️️
А. Саядманеш
Замена
А. Челядин
️️️️
А. Скляр
80'
79'
ГОЛ в свои ворота! 4:1!
О. Тилль
Замена
L.
️️️️
Р. Степанюк
76'
Замена
Д. Кравчук
️️️️
В. Кулач
76'
62'
Желтая карточка
Д. Хомченовский
Замена
V. Sapay
️️️️
И. Пердута
57'
56'
Замена
М. Лунев
️️️️
Л. Квек
56'
Замена
А. Гладкий
️️️️
Ш. Захеди
ГОЛ! 4:0!
В. Кулач
Пас отдал
А. Скляр
49'
Желтая карточка
N. Yakubu
48'
40'
Желтая карточка
В. Вернидуб
34'
Желтая карточка
Ш. Захеди
ГОЛ! 3:0!
В. Кулач
Пас отдал
Р. Степанюк
33'
ГОЛ! 2:0!
В. Кулач
Пас отдал
А. Скляр
24'
9'
Желтая карточка
Л. Квек
ГОЛ! 1:0!
Р. Степанюк
Пас отдал
N. Yakubu
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ворскла
31
Дмитрий Ризнык
ВР
13
Сергей Яворский
ЦЗ
44
Игорь Пердута
ЦЗ
25
N. Yakubu
ЦЗ
18
Оливье Тилль
ЦП
5
Пап-Алиун Ндиайе
ЦП
6
Давид Пуцлин
ЦП
6
Александр Скляр
ЦП
17
Владимир Чеснаков
ЦП
7
Руслан Степанюк
ЦФ
10
Владислав Кулач
ЦФ
Главный тренер
Василий Сачко
Заря
22
Никола Васили
ВР
6
Леовигилдо
ЦЗ
15
Виталий Вернидуб
ЦЗ
10
Дмитрий Хомченовский
ЛВ
40
Ловро Квек
ОП
80
Владлен Юрченко
ЦП
10
Владислав Кочергин
ЦП
29
Егор Назарина
ЦП
21
Дмитрий Иванисеня
ЦП
7
Шахаб Захеди
ЦФ
17
Аллахяр Саядманеш
ЦФ
Главный тренер
Виктор Скрипник
Ворскла
0
V. Sapay
ЦЗ
38
Артем Челядин
ОП
8
Luizao
ЦП
0
P. Rebenok
ЦП
21
Aleksandr Tkachenko
ЦФ
21
Данил Кравчук
ЦФ
Заря
1
Дмитрий Мацапура
ВР
5
Агрон Руфати
ЦЗ
45
Денис Фаворов
ЦЗ
20
Максим Казаков
ЦП
50
Сергей Гринь
ПП
7
Даниил Алефиренко
ЦФ
14
Андрей Цыганик
ЦФ
20
Александр Гладкий
ЦФ
14
Максим Лунев
ЦФ
3-5-2
31
Ризнык
13
Яворский
44
Пердута
25
5
Ндиайе
6
Пуцлин
6
Скляр
17
Чеснаков
18
Тилль
10
Кулач
7
Степанюк
2-1-4-1-2
22
Васили
6
Леовигилдо
15
Вернидуб
40
Квек
10
Кочергин
29
Назарина
21
Иванисеня
80
Юрченко
10
Хомченовский
17
Саядманеш
7
Захеди
6
Скляр
38
Челядин
38
Челядин
6
Скляр
44
Пердута
0
0
44
Пердута
7
Степанюк
8
8
7
Степанюк
10
Кулач
21
Кравчук
21
Кравчук
10
Кулач
17
Саядманеш
7
Алефиренко
7
Алефиренко
17
Саядманеш
29
Назарина
45
Фаворов
45
Фаворов
29
Назарина
7
Захеди
20
Гладкий
20
Гладкий
7
Захеди
40
Квек
14
Лунев
14
Лунев
40
Квек
Остались в запасе
Ворскла
Заря
0
P. Rebenok
ЦП
21
Aleksandr Tkachenko
ЦФ
Главный тренер
Василий Сачко
20
Максим Казаков
ЦП
1
Дмитрий Мацапура
ВР
5
Агрон Руфати
ЦЗ
50
Сергей Гринь
ПП
14
Андрей Цыганик
ЦФ
Главный тренер
Виктор Скрипник
Остались в запасе
0
P. Rebenok
ЦП
21
Aleksandr Tkachenko
ЦФ
Остались в запасе
20
Максим Казаков
ЦП
1
Дмитрий Мацапура
ВР
5
Агрон Руфати
ЦЗ
50
Сергей Гринь
ПП
14
Андрей Цыганик
ЦФ
Главный тренер
Василий Сачко
Главный тренер
Виктор Скрипник
Статистика матча Ворскла - Заря
1
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
5
Матчи команд
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Ингулец
1 : 1
23.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 29 тур
ЛНЗ
0 : 0
18.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Ворскла
1 : 2
10.05.2025
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Колос
0 : 0
04.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Ворскла
3 : 0
27.04.2025
Верес
Заря
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Оболонь
- : -
28.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Карпаты
1 : 0
21.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Заря
1 : 2
08.11.2026
ЛНЗ
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Заря
1 : 0
02.11.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Заря
2 : 1
17.10.2026
Черноморец
Информация о матче
Стадион:
Ворскла
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